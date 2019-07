Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55204645-096b-4f1e-b82a-d7af1df97a4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Natura 2000-es területeken is felbőg majd a láncfűrész, de csak invazív növényeket érint az irtás. A kivágott zöld egy részét tudják csak pótolni.\r

\r

","shortLead":"Natura 2000-es területeken is felbőg majd a láncfűrész, de csak invazív növényeket érint az irtás. A kivágott zöld...","id":"20190723_Bicikliutat_epitenek_Opusztaszernel_6_hektarnyi_fat_vagnak_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55204645-096b-4f1e-b82a-d7af1df97a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa55ac8a-a59e-4460-88ab-eb27ede5ac28","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Bicikliutat_epitenek_Opusztaszernel_6_hektarnyi_fat_vagnak_ki","timestamp":"2019. július. 23. 13:43","title":"Bicikliutat építenek Ópusztaszernél, 6 hektárnyi fát vágnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae13c42-c287-446a-b222-ea5427c06879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2020-as tokiói olimpia azért is érdekes lesz, mert a dobogósok e-hulladékból készült érmeket vehetnek majd át.","shortLead":"A 2020-as tokiói olimpia azért is érdekes lesz, mert a dobogósok e-hulladékból készült érmeket vehetnek majd át.","id":"20190724_tokio_2020_ujrahasznositott_anyagok_elektronikus_hulladek_e_szemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae13c42-c287-446a-b222-ea5427c06879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec1723b-a9b0-4477-830f-06820629567c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_tokio_2020_ujrahasznositott_anyagok_elektronikus_hulladek_e_szemet","timestamp":"2019. július. 24. 12:03","title":"Bemutatták a tokiói olimpia eldobott telefonokból és laptopokból készült érmeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kínában élő muszlim ujgur kisebbség boldog, mondta a török elnök Kínában, vagy nem, a török fél szerint csak reményét fejezte ki ez ügyben – fordítási ügy borzolja a török–kínai kapcsolatokat.



","shortLead":"A Kínában élő muszlim ujgur kisebbség boldog, mondta a török elnök Kínában, vagy nem, a török fél szerint csak reményét...","id":"20190723_Rosszul_ideztek_Erdogant_Kinaban_es_nem_hajlandoak_korrigalni_a_szavait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ef96eb-1b9f-4c06-8b5d-c17ae033f610","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Rosszul_ideztek_Erdogant_Kinaban_es_nem_hajlandoak_korrigalni_a_szavait","timestamp":"2019. július. 23. 08:33","title":"Ankara: Rosszul idézték Erdogant Kínában, és nem hajlandóak korrigálni a szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állítólag már csak napok kérdése, és pont kerülhet egy hosszabb üzleti tárgyalás végére: az Apple-é lehet az Intel modemchip-üzletága, ami igencsak jól jöhet a majdani iPhone-oknál.","shortLead":"Állítólag már csak napok kérdése, és pont kerülhet egy hosszabb üzleti tárgyalás végére: az Apple-é lehet az Intel...","id":"20190723_apple_intel_felvasarlas_5g_modemchip_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19dc502-bb0e-4a76-ae9f-61f6896db116","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_apple_intel_felvasarlas_5g_modemchip_iphone","timestamp":"2019. július. 23. 09:33","title":"Hamarosan nyélbe ütik: legalább egymilliárd dollárt kínál az Apple az Intel modemchip üzletéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82654539-0bd3-4cb9-bc29-db614736dccc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő a vízben lett rosszul, a rendőr épp vízimentő polgárőrként volt a strandon szabadidejében. ","shortLead":"A nő a vízben lett rosszul, a rendőr épp vízimentő polgárőrként volt a strandon szabadidejében. ","id":"20190723_Szabadnapos_rendor_mentette_meg_egy_strandolo_eletet_Balatonalmadiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82654539-0bd3-4cb9-bc29-db614736dccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c51f81-ca83-4d07-995c-2bb08e878cba","keywords":null,"link":"/elet/20190723_Szabadnapos_rendor_mentette_meg_egy_strandolo_eletet_Balatonalmadiban","timestamp":"2019. július. 23. 15:21","title":"Szabadnapos rendőr mentette meg egy strandoló életét Balatonalmádiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94abfda0-d5fe-4e99-acc5-244aeedacf23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ősi kultúra és a modern kor egyik vívmányának megrázó találkozását láthatták az emberek Új-Zélandon.","shortLead":"Egy ősi kultúra és a modern kor egyik vívmányának megrázó találkozását láthatták az emberek Új-Zélandon.","id":"20190724_Tul_nagynak_tartotta_a_maori_szobor_peniszet_igy_lancfuresszel_lecsapta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94abfda0-d5fe-4e99-acc5-244aeedacf23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83309dbb-cd8a-4481-a753-c939faad04e2","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Tul_nagynak_tartotta_a_maori_szobor_peniszet_igy_lancfuresszel_lecsapta","timestamp":"2019. július. 24. 09:26","title":"Túl nagynak tartotta a maori szobor péniszét, így láncfűrésszel lecsapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7348c1-07fd-458a-819b-60c52ea6f533","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyobb a szklerózis multiplex betegség kialakulásának a kockázata az elhízott gyermekeknél, akik ráadásul rosszul reagálnak a betegség kezelésére német kutatók szerint.","shortLead":"Nagyobb a szklerózis multiplex betegség kialakulásának a kockázata az elhízott gyermekeknél, akik ráadásul rosszul...","id":"20190722_elhizott_gyerekek_veszelyek_sclerosis_multiplex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c7348c1-07fd-458a-819b-60c52ea6f533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224315b9-8991-4bb0-9a2f-66d67c31f605","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_elhizott_gyerekek_veszelyek_sclerosis_multiplex","timestamp":"2019. július. 22. 19:03","title":"Nem is gondolná, mekkora veszélynek teszi ki gyerekét, aki hagyja elhízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142e2a07-f4a7-4fea-bd37-fb20b2817cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190724_Retvari_Bence_es_a_valosag_kibontott_szeletei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=142e2a07-f4a7-4fea-bd37-fb20b2817cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6bf7dc-f6ec-41cc-8364-f61fbbf39545","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Retvari_Bence_es_a_valosag_kibontott_szeletei","timestamp":"2019. július. 24. 10:53","title":"Rétvári Bence és a valóság kibontott szeletei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]