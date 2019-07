Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de0ab5c2-c294-4b03-abd6-72df950aefd0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki mondta, hogy eltűnik a romantika, ha az ember évtizedek óta házasságban él? ","shortLead":"Ki mondta, hogy eltűnik a romantika, ha az ember évtizedek óta házasságban él? ","id":"20190725_Idos_parok_eljegyzes_jegyesfotozas_Sujata_Setia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de0ab5c2-c294-4b03-abd6-72df950aefd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5a84eb-c4d7-439f-bea2-83c9fba79bc1","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Idos_parok_eljegyzes_jegyesfotozas_Sujata_Setia","timestamp":"2019. július. 25. 16:31","title":"Idős párokat kért fel jegyesfotózásra egy londoni fotós, az eredmény pedig lenyűgöző lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7690f083-a702-427b-a708-3b2be906bb1f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A trolik is elkerülik a 100 kilós bomba környékét.","shortLead":"A trolik is elkerülik a 100 kilós bomba környékét.","id":"20190726_Megkezdodott_a_kiurites_a_varosligeti_bomba_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7690f083-a702-427b-a708-3b2be906bb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83965e9c-d816-4356-9871-83cda51f519a","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Megkezdodott_a_kiurites_a_varosligeti_bomba_miatt","timestamp":"2019. július. 26. 09:15","title":"Megkezdődött a kiürítés a városligeti bomba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7ee647-f905-473a-8d6f-9f253fe0d4d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig a Lamborghini a poszterautó vagy már a Tesla lett az is? ","shortLead":"Még mindig a Lamborghini a poszterautó vagy már a Tesla lett az is? ","id":"20190724_Meg_mindig_vannak_alomautok_Melyikre_szavaznak_a_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d7ee647-f905-473a-8d6f-9f253fe0d4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74ce794-dbca-45c8-bbea-f78cc91e8b3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Meg_mindig_vannak_alomautok_Melyikre_szavaznak_a_gyerekek","timestamp":"2019. július. 25. 05:29","title":"Még mindig vannak álomautók. Melyikre szavaznak a gyerekek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem érdemes a kormányt kérdezni arról, hogy állami cégek kit miért szponzorálnak.","shortLead":"Nem érdemes a kormányt kérdezni arról, hogy állami cégek kit miért szponzorálnak.","id":"20190725_Hollik_Az_MVM_dolga_hogy_milyen_civil_szervezeteket_tamogat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a574c0b2-150b-44e9-bb50-b13933abfd15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_Hollik_Az_MVM_dolga_hogy_milyen_civil_szervezeteket_tamogat","timestamp":"2019. július. 25. 20:54","title":"Hollik: Az MVM dolga, hogy milyen civil szervezeteket támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy középkorú nőt, az eltűnt férfi élettársát őrizetbe vették. ","shortLead":"Egy középkorú nőt, az eltűnt férfi élettársát őrizetbe vették. ","id":"20190725_Elasott_holttestet_talaltak_a_rendorok_Davodon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d050dcd3-514b-4429-a351-2390f51fb95d","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Elasott_holttestet_talaltak_a_rendorok_Davodon","timestamp":"2019. július. 25. 16:19","title":"Elásott holttestet találtak a rendőrök Dávodon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdb470f-1855-456a-b250-01f6ce3359e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Növekvő foglalkoztatás, csökkenő munkaerő-tartalék, rengeteg betöltetlen állás és sokáig húzódó álláskeresés – kijött a KSH új kiadványa, amely a magyar munkaerőpiac idei első negyedéves teljesítményét veszi górcső alá. ","shortLead":"Növekvő foglalkoztatás, csökkenő munkaerő-tartalék, rengeteg betöltetlen állás és sokáig húzódó álláskeresés – kijött...","id":"20190725_ksh_2019_elso_negyedev_foglalkoztatas_munkaeropiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cdb470f-1855-456a-b250-01f6ce3359e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e849bc8-1d52-414f-8374-fc62e5b38927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_ksh_2019_elso_negyedev_foglalkoztatas_munkaeropiac","timestamp":"2019. július. 25. 07:15","title":"Elérte a határait a foglalkoztatásban Magyarország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8623520-5d10-454b-bc2d-0c1224ef31b8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az Országos Onkológiai Intézet szerint teljesen értelmetlenül várakoznak a betegek hajnaltól a rendelésre várva, ezt azonban az érintettek nem így érzik. ","shortLead":"Az Országos Onkológiai Intézet szerint teljesen értelmetlenül várakoznak a betegek hajnaltól a rendelésre várva, ezt...","id":"20190726_orszagos_onkologiai_intezet_varakozas_beteg_rak_kemoterapia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8623520-5d10-454b-bc2d-0c1224ef31b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337e9aae-c364-43ea-b66a-3b46ef55d132","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_orszagos_onkologiai_intezet_varakozas_beteg_rak_kemoterapia","timestamp":"2019. július. 26. 17:15","title":"\"Háromkor vége a kemoterápiának, ha nem állok itt hajnalban, lemaradhatok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0616552-db95-4ed0-88fe-85b9c316fe4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt MDF-es politikus megfelelő mérlegelés után döntött így.","shortLead":"A volt MDF-es politikus megfelelő mérlegelés után döntött így.","id":"20190726_Herenyi_Karoly_elindul_Balatonfoldvaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0616552-db95-4ed0-88fe-85b9c316fe4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cb0134-0f02-42c4-ad43-808c6fd2535f","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Herenyi_Karoly_elindul_Balatonfoldvaron","timestamp":"2019. július. 26. 08:51","title":"Herényi Károly elindul Balatonföldváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]