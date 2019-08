Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"933fba79-03cf-4a93-add7-d6689a226f98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétperces nyugis film lazításhoz! ","shortLead":"Kétperces nyugis film lazításhoz! ","id":"20190731_Video_Igy_telik_a_budapesti_vombatcsalad_egy_napja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=933fba79-03cf-4a93-add7-d6689a226f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab20714-a6f6-46cb-9d3b-dcc48b114ff2","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Video_Igy_telik_a_budapesti_vombatcsalad_egy_napja","timestamp":"2019. július. 31. 15:20","title":"Videó: Így telik a budapesti vombatcsalád egy napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9250058-6b3b-44c1-80b5-b65246aa342b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aston Martin szalon nyílik hamarosan Budapesten. Az alapáron is hatvanmillió forintról induló sportos brit autókból az első évben is tizenöt darabos eladással számolnak. ","shortLead":"Aston Martin szalon nyílik hamarosan Budapesten. Az alapáron is hatvanmillió forintról induló sportos brit autókból...","id":"20190801_Megerkezett_James_Bond_kedvenc_automarkaja_is_Budapestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9250058-6b3b-44c1-80b5-b65246aa342b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d485f94f-4d9f-4de9-98d6-f0f751efab8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Megerkezett_James_Bond_kedvenc_automarkaja_is_Budapestre","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:25","title":"Megérkezett James Bond kedvenc autómárkája is Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2022-ben férfi kézilabda-Európa-bajnokság lesz Magyarországon, az elmúlt évek egyik legnagyobb budapesti beruházására lesz az erre az eseményre épülő multifunkcionális sportcsarnok. Az előzetes becsléseknél tízszer drágább lehet.","shortLead":"2022-ben férfi kézilabda-Európa-bajnokság lesz Magyarországon, az elmúlt évek egyik legnagyobb budapesti beruházására...","id":"20190801_15_milliard_helyett_150_milliard_lesz_az_uj_kezilabda_csarnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce03a5f-6306-45b3-a357-e1551fa26850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_15_milliard_helyett_150_milliard_lesz_az_uj_kezilabda_csarnok","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:32","title":"15 milliárd helyett 115 milliárd is lehet az új kézilabdacsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d11547-ceef-4ef7-ac22-828bae987dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyorsított eljárásban, néhány nap alatt elítélte őket a kiskunhalasi bíróság. ","shortLead":"Gyorsított eljárásban, néhány nap alatt elítélte őket a kiskunhalasi bíróság. ","id":"20190801_Gorog_turistabuszon_hamis_szemelyivel_akart_Magyarorszagra_lepni_harom_szir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7d11547-ceef-4ef7-ac22-828bae987dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72277b85-ffde-4030-aa73-a61fc14eaa7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Gorog_turistabuszon_hamis_szemelyivel_akart_Magyarorszagra_lepni_harom_szir","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:03","title":"Görög turistabuszon, hamis személyivel akart Magyarországra lépni három szír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztus 15-től így is változik a szabályozás, mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a légitársaságok, ha éjfél után utaztatnak. Palkovics László szerint működésképtelen a budapesti repülőtér.","shortLead":"Augusztus 15-től így is változik a szabályozás, mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a légitársaságok, ha éjfél után...","id":"20190801_repules_ejszaka_zajvedelem_budapest_airport_ferihegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161390c8-c44f-4dfb-82da-38571615c233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_repules_ejszaka_zajvedelem_budapest_airport_ferihegy","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:00","title":"A kormány állítja, éjszakai repülési tilalomról szó sem volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint egy üveg pezsgő elfogyasztása után kissé alonsósan vette a kanyarokat Ózdon egy nő, aki külföldről tért haza, áll a borsodi rendőrség elrettentő történetében.\r

\r

","shortLead":"Több mint egy üveg pezsgő elfogyasztása után kissé alonsósan vette a kanyarokat Ózdon egy nő, aki külföldről tért haza...","id":"20190801_Bepezsgozve_ult_a_volan_moge_a_kulfoldrol_Ozdra_hazatero_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494e864f-a37c-4d01-b2b8-b1e7bf57be21","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Bepezsgozve_ult_a_volan_moge_a_kulfoldrol_Ozdra_hazatero_no","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:58","title":"Bepezsgőzve ült a volán mögé a külföldről Ózdra hazatérő nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ment a harc a cégek közt az ügyfelekért alacsony árakkal, amit nem is bírt minden szereplő. ","shortLead":"Ment a harc a cégek közt az ügyfelekért alacsony árakkal, amit nem is bírt minden szereplő. ","id":"20190801_Veszteseges_uzlet_volt_kotelezobiztositas_ezert_dragult_70_szazalekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e7f23d-18a4-47ad-8ef1-76cfe3b9a3e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Veszteseges_uzlet_volt_kotelezobiztositas_ezert_dragult_70_szazalekot","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:21","title":"Veszteséges üzlet volt a kötelező-biztosítás, ezért drágult 70 százalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95654cb5-61f0-490c-afd7-e635a6fef0c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még hosszú évek munkáját kell beleölni a tökéletesítésbe, a Kaliforniai Egyetem kutatóinak sikerült egy olyan kontaktlencsét készíteniük, ami sokak látásproblémáját oldhatja meg.","shortLead":"Bár még hosszú évek munkáját kell beleölni a tökéletesítésbe, a Kaliforniai Egyetem kutatóinak sikerült egy olyan...","id":"20190731_kontaktlencse_kaliforniai_egyetem_kozelre_latas_tavolra_latas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95654cb5-61f0-490c-afd7-e635a6fef0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5504dcd0-c80b-4eda-98c2-b5f9de9a8c02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_kontaktlencse_kaliforniai_egyetem_kozelre_latas_tavolra_latas","timestamp":"2019. július. 31. 09:03","title":"Megcsinálták a kontaktlencsét, amivel zoomolni is lehet, mint egy fényképezővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]