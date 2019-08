Tovább zuhan a forint. Tegnap még csak az volt a kérdés, hogy lesz-e 330-as euró, ami az éves mélypontot jelentette, és ma sokáig úgy tűnt, hogy stabilizálódik az árfolyam a 330-as lélektani határ körül. De kora délután rohamosan esni kezdett az árfolyam, 3 óra után nem sokkal érte el az eddigi mélypontot, amikor 331,87 forintot kellett adni egy euróért.

Az eddigi történelmi mélypontot tavaly július 2-án érte el a forint, akkor 330,77 forintba került egy euró.

A forint még a hónap közepén kezdett el gyengülni. Augusztus 14-én még 323 forintot kellett adni egy euróért, azóta viszont szinte folyamatos volt a gyengülés. Az elmúlt egy hétben már 327-329 forintnál járt az euróárfolyam.

Az MNB nem kommentál

A Magyar Nemzeti Banknak nincs árfolyamcélja – ezt nyilatkozta a jegybank a Reuters érdeklődésére azt követően, hogy a forint árfolyama történelmi mélypontra esett az euróval szemben. Az MNB így nem is kívánta kommentálni a forint mozgását.



A Portfolio ugyanakkor megjegyzi: bár a forint elsősorban külső tényezők hatására gyengül, ebben közrejátszhat a jegybank tartósan laza monetáris politikája is. Amíg még az év első negyedében a jegybanktól a jó ideje rekordalacsony alapkamat 0,9 emelését várták, ma már nem. Sőt, a negatív reálkamat is a gyengítés irányába hat.

A jegybanknál épp ezen a héten volt a kamatdöntő ülés - akkor nem változtattak sem az alapkamaton, sem a többi kamatkondíción. Az árfolyamok mozgását persze sok tényező alakítja, de nagyon leegyszerűsítve a helyzetet azt azért kimondhatjuk, hogy ha emelnének az alapkamaton, akkor erősödne a forint. Az MNB azonban mostanában minden kamatdöntő ülése után leírja: a jegybank "egyetlen horgonya az infláció, elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása". Annyira ez a fontos szerintük, hogy a kamatdöntés indoklásában egyetlen szóval sem említették meg az árfolyamot.

Amikor tegnap, még a 330-as határ elérésekor megkérdeztük Nyeste Orsolyát, az Erste Bank szenior makrogazdasági elemzőjét az okokról, ő is azt mondta: a jegybank laza monetáris politikája és a globális gazdasági bizonytalanságok miatt van a forint lassú gyengülő pályán. Amikor biztos lábakon áll a gazdaság, akkor sokan szeretnek a feltörekvő régiók devizáival kereskedni, hiszen itt nagyobb hasznot lehet realizálni, mint például a dolláron vagy eurón, ám a bizonytalan időkben inkább menekítik innen a pénzüket, hiszen az esés is nagyobb lehet. Az okokat szerinte elsősorban nem Magyarországon kell keresni: az egész világban nő a globális növekedés lassulástól való félelem, de rontja a hangulatot az is, hogy a Kína és az USA közötti kereskedelmi háborúnak sem látszik a rövid távú megoldása.

Itthon is lehet nyaralni Annyiban szerencsés a mélypont időzítése, hogy a legtöbben mostanra már túl vannak a nyaraláson, nem most kell eurót váltaniuk. A Figyelő még a nyár első napjaiban kérdezte meg Varga Mihályt, mit üzenne azoknak, akik az akkori 325-ös árfolyam mellett váltanának. A pénzügyminiszter azt mondta: "Izgalmas egy külföldi kirándulás, de egyáltalán nem baj, ha honfitársaink itthon töltik a szabadságukat, itthon pihennek és költenek. Annyi szép és érdekes látnivaló van Magyarországon."

Közel a 300 forintos dollár

A dollárhoz képest is egy lélektani határt közelít a forint: ott az a kérdés, lesz-e 300 forint egy dollár. Egyelőre nem, 299,94 volt a napi - és egyben éves - mélypont. Egyszer már volt 300 forintos dollár, de ez még közel három éve, 2016 decemberében történt meg.

Egy svájci frankért ma a mélyponton 305,15 forintot kellett adni. Ez azért nagyon távol áll a történelmi mélyponttól: 2015 januárjában, azon az emlékezetes napon, amikor a svájci jegybank elengedte az euróval szembeni árfolyamküszöböt, és megőrültek a világ devizapiacai, 380 frankba is került egy forint.