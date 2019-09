Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három asztronautával a fedélzetén indult nemrég útnak a Szojuz, hogy csatlakozzon a Nemzetközi Űrállomáshoz.","shortLead":"Három asztronautával a fedélzetén indult nemrég útnak a Szojuz, hogy csatlakozzon a Nemzetközi Űrállomáshoz.","id":"20190927_nemzetkozi_urallomas_christina_koch_nasa_szojuz_urhajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62dad6b-2643-4412-abc7-4777681dac62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_nemzetkozi_urallomas_christina_koch_nasa_szojuz_urhajo","timestamp":"2019. szeptember. 27. 19:33","title":"Fotó: Így néz ki a Nemzetközi Űrállomásról, ha közeledik felé egy űrhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19df78c-23eb-42c2-8c14-093b9da7f9d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset abban a miskolci kórházban történt, ahol múlt héten egy kerekesszékes beteget rugdostak.","shortLead":"Az eset abban a miskolci kórházban történt, ahol múlt héten egy kerekesszékes beteget rugdostak.","id":"20190926_Nem_vettek_komolyan_az_ongyilkossaggal_fenyegetozo_ferfit_a_korhazban_megolte_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c19df78c-23eb-42c2-8c14-093b9da7f9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b374da-d338-4109-a2e7-104bfadd13e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Nem_vettek_komolyan_az_ongyilkossaggal_fenyegetozo_ferfit_a_korhazban_megolte_magat","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:53","title":"Nem vették komolyan az öngyilkossággal fenyegetőző férfit a kórházban, megölte magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több poloska húzódik be a lakásba – osztotta meg a hírt a kertügyekkel kapcsolatban mindig hitelesen nyilatkozó Bálint gazda. A magyar kertészmérnök ugyanitt egy térképre is felhívta a figyelmet.","shortLead":"Egyre több poloska húzódik be a lakásba – osztotta meg a hírt a kertügyekkel kapcsolatban mindig hitelesen nyilatkozó...","id":"20190927_budosbogar_poloska_terkep_balint_gazda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e49430b-6a2a-4814-94de-9a2de9cda262","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_budosbogar_poloska_terkep_balint_gazda","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:33","title":"Térképre tették, hol támadnak épp a poloskák – ön is jelentheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89bf34e-a841-4cb4-93bb-ce85d447da97","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Óriási leleplezés! Karácsony Gergely utálja a tolvajokat! Ez veszélyes!","shortLead":"Óriási leleplezés! Karácsony Gergely utálja a tolvajokat! Ez veszélyes!","id":"20190927_Karacsonyi_ajandek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e89bf34e-a841-4cb4-93bb-ce85d447da97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92476b2c-4ac9-4a94-babe-23588958a81c","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Karacsonyi_ajandek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 08:13","title":"Tóta W.: Karácsonyi ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44ad90c-61f2-41d0-af4f-93de3bdd7373","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Még a kiszabott pénzbírságot is csökkentette az UEFA fegyelmi testülete. A mi ügyünkben hallgatnak.","shortLead":"Még a kiszabott pénzbírságot is csökkentette az UEFA fegyelmi testülete. A mi ügyünkben hallgatnak.","id":"20190926_Sikerrel_fellebbeztek_a_szlovakok_megsem_lesz_zartkapus_a_Wales_elleni_meccsuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a44ad90c-61f2-41d0-af4f-93de3bdd7373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c30facc-18ba-4103-8073-323bcd4ff6d2","keywords":null,"link":"/sport/20190926_Sikerrel_fellebbeztek_a_szlovakok_megsem_lesz_zartkapus_a_Wales_elleni_meccsuk","timestamp":"2019. szeptember. 26. 15:44","title":"Sikerrel fellebbeztek a szlovákok, mégsem lesz zárt kapus a Wales elleni meccsük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy uniós támogatásokkal visszaélő bűnbanda pénzét foglalták le.","shortLead":"Egy uniós támogatásokkal visszaélő bűnbanda pénzét foglalták le.","id":"20190927_Hetszazmillios_vagyont_zarolt_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5311813-52e5-44ff-bfca-77662c23f439","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Hetszazmillios_vagyont_zarolt_a_NAV","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:34","title":"Hétszázmilliós vagyont zárolt a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mohamed bin Szalmán azt nem ismerte el, hogy tudta: végezni fognak az újságíróval. ","shortLead":"Mohamed bin Szalmán azt nem ismerte el, hogy tudta: végezni fognak az újságíróval. ","id":"20190926_dzsamal_hasogdzsi_gyilkossag_mohamed_bin_szalman_szaud_arabia_dokumentumfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69354726-f56a-448e-aec9-bff612847961","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_dzsamal_hasogdzsi_gyilkossag_mohamed_bin_szalman_szaud_arabia_dokumentumfilm","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:24","title":"Felelősséget vállalt a szaúdi trónörökös Dzsamál Hasogdzsi haláláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a miniszter betegségnek nevezte az Asperger-szindrómát, megsértette az autistákat, ezért a független képviselő írásbeli kérdésben arról érdeklődik, Gulyás elnézést kér-e.","shortLead":"Mivel a miniszter betegségnek nevezte az Asperger-szindrómát, megsértette az autistákat, ezért a független képviselő...","id":"20190927_Szel_Bernadett_Gulyas_minden_autistat_verig_sertett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd033b8-c72c-44fa-bff5-cb369ea77998","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Szel_Bernadett_Gulyas_minden_autistat_verig_sertett","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:37","title":"Szél Bernadett: Gulyás minden autistát vérig sértett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]