[{"available":true,"c_guid":"e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török elnök magyarázata szerint a békét próbálják megteremteni Szíriában, a kurdok azt állítják: a török hadsereg civilek lakta területre lő. ","shortLead":"A török elnök magyarázata szerint a békét próbálják megteremteni Szíriában, a kurdok azt állítják: a török hadsereg...","id":"20191009_sziria_torokorszag_erdogan_trump_kurdok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9d088d-ce80-4cac-9985-8d70fe4279ca","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_sziria_torokorszag_erdogan_trump_kurdok","timestamp":"2019. október. 09. 18:48","title":"Megindult a török hadsereg, de mit lép a világ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Esendő emberként mutatja be a kormánysajtó Borkai Zsoltot, akinek a szexvideós botrányát Wittinghoff Tamás ügyével kötötték össze. A sztorija csak a bocsánatkéréskor került a híreikbe, akkor sem túlrészletezve. A kormányoldali médiabirodalom címlapjain alig találkozni az üggyel, anyabálnák, az Operettszínház és a terhesszex is megelőzi jelentőségben a Borkai-ügyet. Szétnéztünk a kormánysajtóban.","shortLead":"Esendő emberként mutatja be a kormánysajtó Borkai Zsoltot, akinek a szexvideós botrányát Wittinghoff Tamás ügyével...","id":"20191009_tv2_magyar_nemzet_origo_borkai_szexbotrany_wittinghof","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53b0f11-16a3-4811-b457-f40b04037aef","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_tv2_magyar_nemzet_origo_borkai_szexbotrany_wittinghof","timestamp":"2019. október. 09. 18:02","title":"Anyabálnák, operett, terhesszex - minden fontosabb a Borkai-ügynél a kormánymédiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08235758-7bfe-4d6b-8f1a-55ace6841ea4","c_author":"Training360 Kft.","category":"brandcontent","description":"Milyen költségekkel jár egy új kolléga felvétele, és mennyibe kerül egy régi munkatárs képzése? Lehet hosszú távon sikeres egy cég, amelynek nincs képzési modellje? Miként lehet meggyőzni a dolgozót, hogy jó lesz neki munka mellett tanulni? És mindez hogyan segíthet a fluktuáció csökkentésében? A munkaerőpiaci helyzet és a munkavállalói képzések kapcsolatának jártunk utána – mutatjuk a legfontosabb tapasztalatokat.","shortLead":"Milyen költségekkel jár egy új kolléga felvétele, és mennyibe kerül egy régi munkatárs képzése? Lehet hosszú távon...","id":"20190924_Ellenszer_a_fluktuaciora_vallalati_kepzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08235758-7bfe-4d6b-8f1a-55ace6841ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8551d8-8afe-4911-9679-812dd90b2152","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190924_Ellenszer_a_fluktuaciora_vallalati_kepzes","timestamp":"2019. október. 09. 16:30","title":"Így lehet a cége hosszú távon sikeres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hazai versenyszféra meghatározó szereplői 78 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.","shortLead":"A hazai versenyszféra meghatározó szereplői 78 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.","id":"20191010_Tizmilliardok_ad_a_nagyvallalatoknak_a_magyar_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d833296-ba11-4e0b-b810-0ed8070d2653","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Tizmilliardok_ad_a_nagyvallalatoknak_a_magyar_allam","timestamp":"2019. október. 10. 09:11","title":"Tízmilliárdokat ad a nagyvállalatoknak a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c05299-88b8-4efb-901a-c7035730621c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A HVG közérdekű adatigénylése ellenére sem adta ki eddig a Rogán-féle minisztérium alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség, hogy pontosan mennyit kereshettek a gyerekeket megcélzó turisztikai marketingprogram, a Kajla működtetői. A projektre elköltött állami pénzek nagy része bizonyosan az Orbán-kormány kedvenceinél landolt, köztük annál a kommunikációs szakembernél, aki Orbán Ráhellel együtt ad tanácsot a turisztikai ügynökségnek.","shortLead":"A HVG közérdekű adatigénylése ellenére sem adta ki eddig a Rogán-féle minisztérium alá tartozó Magyar Turisztikai...","id":"201941__turizmusmarketing__kajla__gazdak_es_zsebek__nagykutyak_utaznak_benne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05c05299-88b8-4efb-901a-c7035730621c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf2fdf7-b1cf-4c18-b053-61a08f1349b5","keywords":null,"link":"/360/201941__turizmusmarketing__kajla__gazdak_es_zsebek__nagykutyak_utaznak_benne","timestamp":"2019. október. 11. 07:00","title":"Fideszes vállalkozók jártak jól a kisiskolásoknak adott utazási kedvezménnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7308cb21-3e76-4952-be0d-800620f82798","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Munkába állt a Hold közelében az indiai Csandrajáan–2 szonda, amely meg is küldte első felvételeit égi kísérőnk felszínéről.","shortLead":"Munkába állt a Hold közelében az indiai Csandrajáan–2 szonda, amely meg is küldte első felvételeit égi kísérőnk...","id":"20191011_hold_urszonda_chandrayaan_2_felszin_felvetel_csandrajaan_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7308cb21-3e76-4952-be0d-800620f82798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8dc7d2-c6e7-403b-be5f-f7b6b72adf39","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_hold_urszonda_chandrayaan_2_felszin_felvetel_csandrajaan_2","timestamp":"2019. október. 11. 11:03","title":"Ilyen remek felvételek nem jöttek még a Hold a felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac87c6fa-6bfb-4f28-ba65-eba6fe855201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pence határozottan állítja, hogy nem beszélt a \"Bidenek ügyéről\".","shortLead":"Mike Pence határozottan állítja, hogy nem beszélt a \"Bidenek ügyéről\".","id":"20191010_Nyilvanossagra_hozna_Zelenszkijjel_folytatott_telefonbeszelgeteseit_az_amerikai_alelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac87c6fa-6bfb-4f28-ba65-eba6fe855201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503cf2ae-f620-4367-abec-9f870dddac69","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_Nyilvanossagra_hozna_Zelenszkijjel_folytatott_telefonbeszelgeteseit_az_amerikai_alelnok","timestamp":"2019. október. 10. 08:10","title":"Nyilvánosságra hozná Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetéseit az amerikai alelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddf18d6-8b92-4ba8-b2e7-04b221b5c6cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriási energiakitörés hasított át a Tejútrendszeren 3,5 millió évvel ezelőtt, a galaxis közepén lévő nagyon nagy tömegű fekete lyuk közeléből indulhatott – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport. A felfedezés alapján a Tejútrendszer középpontja dinamikusabb lehetett, mint korábban vélték. ","shortLead":"Óriási energiakitörés hasított át a Tejútrendszeren 3,5 millió évvel ezelőtt, a galaxis közepén lévő nagyon nagy tömegű...","id":"20191010_tejutrendszer_35_millio_ev_energiakitores_energianyalab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eddf18d6-8b92-4ba8-b2e7-04b221b5c6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a055458e-735d-40cf-b915-8bc221f6ae42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_tejutrendszer_35_millio_ev_energiakitores_energianyalab","timestamp":"2019. október. 10. 09:03","title":"Hatalmas energiakitörés hasított át a Tejútrendszeren, csillagászati mércével mérve \"nem is olyan régen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]