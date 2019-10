Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még legalább 470 millió forint hiányzik a gyógyszerre.","shortLead":"Még legalább 470 millió forint hiányzik a gyógyszerre.","id":"20191025_Eddig_230_millio_forint_gyult_ossze_az_SMAs_Leventenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709336eb-07c0-4358-84d9-6acb5be20dd3","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Eddig_230_millio_forint_gyult_ossze_az_SMAs_Leventenek","timestamp":"2019. október. 25. 20:12","title":"Eddig 230 millió forint gyűlt össze az SMA-s Leventének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az OGYÉI teljes adatbázisához hozzáférhettek a hackerek. ","shortLead":"Az OGYÉI teljes adatbázisához hozzáférhettek a hackerek. ","id":"20191025_ogyei_gyogyszerhatosag_adatbazis_hackertamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83607fe1-cac1-424a-a3ac-285d787f78b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_ogyei_gyogyszerhatosag_adatbazis_hackertamadas","timestamp":"2019. október. 25. 17:32","title":"Feltörték a gyógyszerhatóság rendszerét, betegadatokat is ellophattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda95753-cba3-4bae-bd57-b7cab057c146","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Rossz időszakon ment keresztül, a múltba menekült: könyv lett belőle. Az írásra nem tud terápiaként tekinteni, de valamit mégis megnyitottak benne a papírra vetett történetek. Sokan figyelmeztették, hogy ne írjon közéleti témákról, de úgy érezte, nem lehet már a régi ideák szerint élni, amelyben csak a művészet létezik a számára. Interjú Karafiáth Orsolya íróval, költővel, publicistával.","shortLead":"Rossz időszakon ment keresztül, a múltba menekült: könyv lett belőle. Az írásra nem tud terápiaként tekinteni, de...","id":"20191025_Karafiath_Orsolya_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bda95753-cba3-4bae-bd57-b7cab057c146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bad0b4-a552-4e54-8359-ad495daa158d","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Karafiath_Orsolya_interju","timestamp":"2019. október. 25. 20:00","title":"Karafiáth Orsolya: Nem tudnék egy olyan közegben boldog lenni, ahol az az elv, hogy kussolj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d608d4e1-5522-47b7-bbf8-5fb1f0bd566b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államfő megkérte a minisztereket, hogy mondjanak le.","shortLead":"Az államfő megkérte a minisztereket, hogy mondjanak le.","id":"20191026_Jelentosen_atalakitjak_a_kormanyt_Chileben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d608d4e1-5522-47b7-bbf8-5fb1f0bd566b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169a774c-56a6-415a-8819-5b08620e3a97","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Jelentosen_atalakitjak_a_kormanyt_Chileben","timestamp":"2019. október. 26. 18:33","title":"Jelentősen átalakítják a kormányt Chilében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f0cdf7-2131-492b-abdf-80a2bc1d0c70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kamasz Adrénaline fontos szereplője lesz az új képregénynek. Többek szerint hasonlít Greta Thunbergre.","shortLead":"A kamasz Adrénaline fontos szereplője lesz az új képregénynek. Többek szerint hasonlít Greta Thunbergre.","id":"20191025_asterix_obelix_kepregeny_adrenaline","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5f0cdf7-2131-492b-abdf-80a2bc1d0c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05f2ef4-e97b-412e-9940-ae96d8aad149","keywords":null,"link":"/kultura/20191025_asterix_obelix_kepregeny_adrenaline","timestamp":"2019. október. 25. 10:30","title":"60 év után új főhőst kap az Asterix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nagyszabású sajtóesemény keretében tervezi bemutatni a Hírfolyam egy új lapfülét a Facebook. Az oldalon válogatott híreket lehet majd olvasni.","shortLead":"Egy nagyszabású sajtóesemény keretében tervezi bemutatni a Hírfolyam egy új lapfülét a Facebook. Az oldalon válogatott...","id":"20191025_facebook_news_feed_hirfolyam_bejelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58016e29-5947-4fff-8d55-fd40201a423b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_facebook_news_feed_hirfolyam_bejelentes","timestamp":"2019. október. 25. 11:33","title":"Nagy bejelentésre készül még pénteken a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A beruházás ezzel a világ legjobbjainak járó díj esélyesei közé is bekerült.","shortLead":"A beruházás ezzel a világ legjobbjainak járó díj esélyesei közé is bekerült.","id":"20191025_europa_legjobb_kozepulete_dij_magyar_zene_haza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c36464-8b9c-4a31-a08c-e0c995730729","keywords":null,"link":"/elet/20191025_europa_legjobb_kozepulete_dij_magyar_zene_haza","timestamp":"2019. október. 25. 09:01","title":"Európa legjobb középülete lett az épülő Magyar Zene Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce2bd00-fb7f-4b17-9caf-4b32e2313bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi városvezetést börtönválogatottként ábrázoló plakátjai miatt egymillió forintot kell fizetnie a Fidelitasnak, és hetvenezer szórólapot kell a szegediek postaládáiba eljuttatniuk azzal, hogy hazudtak. A Fidelitas szegedi elnöke listán bekerült a közgyűlésbe, éppen pénteken lesz az alakuló ülés.","shortLead":"A szegedi városvezetést börtönválogatottként ábrázoló plakátjai miatt egymillió forintot kell fizetnie a Fidelitasnak...","id":"20191025_Hetvenezer_szorolapon_kell_bevallania_a_szegedi_Fidelitasnak_hogy_hazudtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bce2bd00-fb7f-4b17-9caf-4b32e2313bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a43f5a6-a140-460f-91e0-7c993f1477b2","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Hetvenezer_szorolapon_kell_bevallania_a_szegedi_Fidelitasnak_hogy_hazudtak","timestamp":"2019. október. 25. 12:27","title":"Hetvenezer szórólapon kell bevallania a szegedi Fidelitasnak, hogy hazudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]