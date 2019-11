Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee62dbcd-7efc-40de-8cbd-72aeb1615d1f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Légbuborékok alkotta gáttal gyűjtik össze Amszterdam csatornáiból a műanyaghulladékot még az előtt, hogy az az Északi-tenger vízébe jutna.","shortLead":"Légbuborékok alkotta gáttal gyűjtik össze Amszterdam csatornáiból a műanyaghulladékot még az előtt...","id":"20191110_muanyaghulladek_takaritas_legbuborek_gat_amszterdam_the_great_bubble_barrier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee62dbcd-7efc-40de-8cbd-72aeb1615d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845b31c6-ee8f-40fb-a09f-bb33c4f9a3a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_muanyaghulladek_takaritas_legbuborek_gat_amszterdam_the_great_bubble_barrier","timestamp":"2019. november. 11. 00:03","title":"Zseniális megoldást találtak ki a műanyagszemét ellen, videón a légbuborékgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecd68fa-b8cf-44b7-abeb-340047ed23e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indulnak az élő show-k. ","shortLead":"Indulnak az élő show-k. ","id":"20191111_Megvan_az_XFaktor_12_dontose","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ecd68fa-b8cf-44b7-abeb-340047ed23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c7f7a4-3d48-438d-86b6-540b55df493d","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Megvan_az_XFaktor_12_dontose","timestamp":"2019. november. 11. 10:50","title":"Megvan az X-Faktor 12 döntőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi, megismételt önkormányzati választás az ellenzék erősödését hozta. Komlón 31 szavazat döntött végül a polgármesteri címtől, míg az eredetileg jobbikos jászberényi jelölt 14 szavazatos előnyből egy hónap alatt több ezreset csinált. Hadházy Ákos szerint vége a mutyiknak Szekszárdon. ","shortLead":"A vasárnapi, megismételt önkormányzati választás az ellenzék erősödését hozta. Komlón 31 szavazat döntött végül...","id":"20191110_Hatalmas_ellenzeki_siker_Jaszberenyben_visszaeses_de_polgarmesteri_cim_Komlon_erosodott_ellenzek_Szekszardon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213313dc-ee0b-40d3-9ad4-5406a0b166c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_Hatalmas_ellenzeki_siker_Jaszberenyben_visszaeses_de_polgarmesteri_cim_Komlon_erosodott_ellenzek_Szekszardon","timestamp":"2019. november. 10. 21:20","title":"Hatalmas ellenzéki siker Jászberényben, visszaesés, de fideszes polgármesteri cím Komlón, erősödő ellenzék Szekszárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d2c58d-c0e9-46b6-800d-0ebaf2102a8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg a kóbor kutya Magyarországon – írja az Agrárminisztérium, amit a tárca szerint „a nem kívánt szaporulatok megelőzésével, az ivartalanítás támogatásával lehet a legelfogadhatóbb módon csökkenteni.”","shortLead":"Rengeteg a kóbor kutya Magyarországon – írja az Agrárminisztérium, amit a tárca szerint „a nem kívánt szaporulatok...","id":"20191111_100_milliobol_ivartalanitja_a_kobor_kutyakat_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69d2c58d-c0e9-46b6-800d-0ebaf2102a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f416a9b7-24e9-4da9-8054-6d52035df12d","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_100_milliobol_ivartalanitja_a_kobor_kutyakat_a_kormany","timestamp":"2019. november. 11. 09:11","title":"100 millióból ivartalanítja a kóbor kutyákat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3727ecd6-fe99-43c7-8064-a517653b4c46","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eső némileg javított a átlagon.","shortLead":"Az eső némileg javított a átlagon.","id":"20191111_Az_atlagosnal_gyengebb_a_cukorrepa_termes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3727ecd6-fe99-43c7-8064-a517653b4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378c15d7-0d54-4cee-9c70-9c8ccdaba241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_Az_atlagosnal_gyengebb_a_cukorrepa_termes","timestamp":"2019. november. 11. 07:25","title":"Az átlagosnál gyengébb a cukorrépa termés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal később viszont a gép már vissza is tért Ukrajnába.","shortLead":"Egy nappal később viszont a gép már vissza is tért Ukrajnába.","id":"20191110_Kigyulladt_egy_ukran_737es_egyik_futomuve_Egyiptomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abf0271-96dc-478f-9d66-783f4d0b20cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Kigyulladt_egy_ukran_737es_egyik_futomuve_Egyiptomban","timestamp":"2019. november. 10. 21:43","title":"Kigyulladt egy ukrán 737-es egyik futóműve Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a338c5-653c-45f5-aaf6-df1ee59ea9e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A finomhangolt erőforrás sportkocsis menettulajdonságokat biztosít, miközben a fogyasztás is bőven vállalható szinten marad.","shortLead":"A finomhangolt erőforrás sportkocsis menettulajdonságokat biztosít, miközben a fogyasztás is bőven vállalható szinten...","id":"20191111_ero_es_praktikum_378_loeros_dizelmotort_kapott_a_kombi_audi_s6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3a338c5-653c-45f5-aaf6-df1ee59ea9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01babedb-cec6-4622-b1f6-6b92efb9f6ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_ero_es_praktikum_378_loeros_dizelmotort_kapott_a_kombi_audi_s6","timestamp":"2019. november. 11. 06:41","title":"Erő és praktikum: 378 lóerős dízelmotort kapott a kombi Audi S6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e1c60b-0214-483a-ae9b-6475af097d7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az agancsuknál akadtak össze.","shortLead":"Az agancsuknál akadtak össze.","id":"20191110_Lombvago_furesszel_valasztottak_szet_ket_harcolo_szarvast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6e1c60b-0214-483a-ae9b-6475af097d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62b5f8a-98a6-4c56-8c8f-fd31c668d1bb","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Lombvago_furesszel_valasztottak_szet_ket_harcolo_szarvast","timestamp":"2019. november. 10. 17:55","title":"Lombvágó fűrésszel választottak szét két harcoló szarvast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]