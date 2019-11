Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e941b64-9c65-4484-844e-bb5dcc46365c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eljárás indult egy 32 éves magosligeti férfi ellen, aki vadászlámpájának fényével zavarta a magyar–ukrán határtérségben repülő helikopter pilótáit – közölte a rendőrség szerdán.","shortLead":"Eljárás indult egy 32 éves magosligeti férfi ellen, aki vadászlámpájának fényével zavarta a magyar–ukrán határtérségben...","id":"20191113_Vadaszlampaval_vakitotta_el_a_helikopterpilotakat_egy_ferfi_a_magyarukran_hatarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e941b64-9c65-4484-844e-bb5dcc46365c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f88dbd-5e43-47f9-8ead-c9145c94f56d","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Vadaszlampaval_vakitotta_el_a_helikopterpilotakat_egy_ferfi_a_magyarukran_hatarnal","timestamp":"2019. november. 13. 18:12","title":"Vadászlámpával vakította el a helikopterpilótákat egy férfi a magyar–ukrán határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02949406-db34-4114-b940-97e668e90b3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel fél órányi videóban mutatja be a Blizzard, mire számíthatnak a Diablo 4 játékosai, ha a druidával irtanák a démonokat.","shortLead":"Közel fél órányi videóban mutatja be a Blizzard, mire számíthatnak a Diablo 4 játékosai, ha a druidával irtanák...","id":"20191112_20_perc_jatekmenet_ilyen_mozgasban_a_Diablo_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02949406-db34-4114-b940-97e668e90b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fc7b69-988f-483c-897e-801f306cc891","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_20_perc_jatekmenet_ilyen_mozgasban_a_Diablo_4","timestamp":"2019. november. 12. 18:03","title":"20 perc játékmenet: ilyen mozgásban a Diablo 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c83684-f1ef-4282-a856-cae4355b921a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, minden a terveknek megfelelően halad, és már a jövő év első negyedében piacra kerülhetnek azok a telefonok, amelyekben a MediaTek 5G-s lapkakészlete dolgozik. Néhány hónapra rá pedig a belépőkategóriába is megérkezik a chip.","shortLead":"Úgy tűnik, minden a terveknek megfelelően halad, és már a jövő év első negyedében piacra kerülhetnek azok a telefonok...","id":"20191113_mediatek_summit_5g_lapkakeszlet_bejelentese_2019_november","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22c83684-f1ef-4282-a856-cae4355b921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b27ce0-6ed8-4cd9-a045-3cbbf5a8c547","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_mediatek_summit_5g_lapkakeszlet_bejelentese_2019_november","timestamp":"2019. november. 13. 10:33","title":"Megvan, mikor jön az olcsóbb telefonokba is az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab7c08c-c537-4bd4-9c2d-0715fcabe926","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis amennyiben a Fidesz-kétharmad elfogadja az Országgyűlés működését szabályozó törvénymódosítót.\r

\r

","shortLead":"Legalábbis amennyiben a Fidesz-kétharmad elfogadja az Országgyűlés működését szabályozó törvénymódosítót.\r

\r

","id":"20191113_Szogritas_a_parlamentben_a_Jobbik_egyeztetni_hivja_az_ellenzeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dab7c08c-c537-4bd4-9c2d-0715fcabe926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6873c25c-8ed8-468e-94e0-7604d8dd221a","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Szogritas_a_parlamentben_a_Jobbik_egyeztetni_hivja_az_ellenzeket","timestamp":"2019. november. 13. 17:44","title":"Szigorítás a Parlamentben: a Jobbik egyeztetni hívja az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88305b31-dd41-4fab-8e9c-489f2bea67d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség figyelmeztette Hongkong polgárait, hogy az öt hónapja tartó tiltakozások eredményeként az összeomlás szélére került a Kínához tartozó, külön jogokkal rendelkező városállam.","shortLead":"A rendőrség figyelmeztette Hongkong polgárait, hogy az öt hónapja tartó tiltakozások eredményeként az összeomlás...","id":"20191112_Az_osszeomlas_szelere_kerult_a_hongkongi_jogallam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88305b31-dd41-4fab-8e9c-489f2bea67d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57432fa-51b4-422a-a55d-9f148ab7b486","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Az_osszeomlas_szelere_kerult_a_hongkongi_jogallam","timestamp":"2019. november. 12. 13:58","title":"Az összeomlás szélére került a hongkongi jogállam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Ha gyorsabban megeszem az adventi naptárból a csokit, hamarabb lesz karácsony? – kérdezi az ötéves, és ez teljesen rendben van. Ő már lát összefüggéseket, de az időfogalma még nem tökéletes. Hogy jutott idáig, és hová fejlődik? ","shortLead":"Ha gyorsabban megeszem az adventi naptárból a csokit, hamarabb lesz karácsony? – kérdezi az ötéves, és ez teljesen...","id":"20191112_Ha_majd_kisbaba_leszek__Hogyan_erzekelik_az_idot_a_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c553bcbb-d057-4c41-ba9e-c94e3c060985","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191112_Ha_majd_kisbaba_leszek__Hogyan_erzekelik_az_idot_a_gyerekek","timestamp":"2019. november. 13. 09:30","title":"\"Ha majd kisbaba leszek\" - Hogyan érzékelik az időt a gyerekek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nem jönnek ki a számok a pénzügyminiszter egyik javaslatában. ","shortLead":"Nem jönnek ki a számok a pénzügyminiszter egyik javaslatában. ","id":"20191113_Fura_szamitasi_hibat_hagytak_egy_keddi_torvenyjavaslatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e2028b-f35a-486c-93ba-eb1627770581","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_Fura_szamitasi_hibat_hagytak_egy_keddi_torvenyjavaslatban","timestamp":"2019. november. 13. 15:38","title":"Fura számítási hibát hagytak egy keddi törvényjavaslatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A nagy klasszikus Mészáros Lőrinc, csak neki 15 érdekeltsége tűnik fel a legnagyobb nyereségű 500 cég sorában.","shortLead":"A nagy klasszikus Mészáros Lőrinc, csak neki 15 érdekeltsége tűnik fel a legnagyobb nyereségű 500 cég sorában.","id":"20191113_meszaros_lorinc_ner_oligarcha_osztalek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf208c7-8a66-47b0-a354-66258dda67cf","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_meszaros_lorinc_ner_oligarcha_osztalek","timestamp":"2019. november. 13. 12:32","title":"Top 500: több mint százmilliárd forint osztalék ütötte a NER-oligarchák markát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]