[{"available":true,"c_guid":"ebe3cdfa-4556-4d49-a101-95a84fb91599","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőt, sérültekről egyelőre nem tudni.","shortLead":"A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőt, sérültekről egyelőre nem tudni.","id":"20191230_Fegyverrel_akartak_kirabolni_egy_Starbucksot_Berlinben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebe3cdfa-4556-4d49-a101-95a84fb91599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b4175e-1e0c-47a1-8d6a-4c29bb44fb09","keywords":null,"link":"/vilag/20191230_Fegyverrel_akartak_kirabolni_egy_Starbucksot_Berlinben","timestamp":"2019. december. 30. 15:07","title":"Lövöldözés volt Berlinben, egy Starbucksot akartak kirabolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e856313-c681-4082-ac73-9bbab30b6ed5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Eddig nem látott politikai durvaságot hozott 2019, de Lázár János szerint az elmúlt harminc év legdurvább, legvadabb és legfontosabb választási kampánya 2022-ben jön. Jövőre erre a kampányra és a választásra fognak készülni a pártok, és eldől az is, képes-e megújulni a Fidesz és Orbán Viktor, valamint arra is választ kaphatunk, ki az ellenzék vezető ereje.","shortLead":"Eddig nem látott politikai durvaságot hozott 2019, de Lázár János szerint az elmúlt harminc év legdurvább, legvadabb és...","id":"20191230_Utkereso_Fidesz_es_gatyajukat_vesztett_politikusok_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e856313-c681-4082-ac73-9bbab30b6ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7996ec47-d5eb-4ec1-9325-2f7672419eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Utkereso_Fidesz_es_gatyajukat_vesztett_politikusok_utan","timestamp":"2019. december. 30. 07:00","title":"Az útkereső Fidesz és a letolt gatyával álló politikusok után mi jön? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik Kárpáti Dániel megtalálásához.","shortLead":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik Kárpáti Dániel megtalálásához.","id":"20191231_Ot_keresi_a_rendorseg_a_kobanyai_no_megolese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe28cc3-c551-4f11-b725-a1521ec38bad","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Ot_keresi_a_rendorseg_a_kobanyai_no_megolese_miatt","timestamp":"2019. december. 31. 11:20","title":"Őt keresi a rendőrség a kőbányai nő megölése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0e72d6-e9a5-4251-8bbc-84a9f788b9e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában még az 1980-as években kezdték el megtervezni a rendszert, amely pontosabb az amerikai GPS-nél. Hónapokra vagyunk attól, hogy teljeskörűen üzembe helyezzék.","shortLead":"Kínában még az 1980-as években kezdték el megtervezni a rendszert, amely pontosabb az amerikai GPS-nél. Hónapokra...","id":"20191230_kina_navigacio_gps_bds_muhold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc0e72d6-e9a5-4251-8bbc-84a9f788b9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5b37b6-6471-4c4e-83fb-c4782507a158","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_kina_navigacio_gps_bds_muhold","timestamp":"2019. december. 30. 19:03","title":"Hamarosan indul a BDS, a rendszer, amellyel Kína leváltaná a GPS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilveszter hajnalán viszont akár mínusz hat fokig is süllyedhet a hőmérséklet.","shortLead":"Szilveszter hajnalán viszont akár mínusz hat fokig is süllyedhet a hőmérséklet.","id":"20191230_Napos_szaraz_idovel_koszon_be_2020_hora_jo_ideig_nem_lehet_szamitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dfc436-b978-464c-9fa4-3e3b142bfc3c","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Napos_szaraz_idovel_koszon_be_2020_hora_jo_ideig_nem_lehet_szamitani","timestamp":"2019. december. 30. 19:25","title":"Napos, száraz idővel köszön be 2020, hóra jó ideig nem lehet számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8558a34-5ff1-4293-a7a1-137b3f5d0baf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elfogott álarcos támadó megkéselt öt embert egy rabbi otthonában New York államban.

","shortLead":"Az elfogott álarcos támadó megkéselt öt embert egy rabbi otthonában New York államban.

","id":"20191229_Elfogtak_a_ferfit_aki_hanukan_tamadt_az_unneplokre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8558a34-5ff1-4293-a7a1-137b3f5d0baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d6b38a-5d8c-4825-a829-8901c3b0e9d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Elfogtak_a_ferfit_aki_hanukan_tamadt_az_unneplokre","timestamp":"2019. december. 29. 16:53","title":"Elfogták a férfit, aki hanukán támadt az ünneplőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb752cdc-b0c1-4776-bedf-94241cf1469d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Fél éve nem válaszol az Emmi a Magyarságkutató Intézettel kapcsolatos kérdéseinkre, ezért kipereljük az adatokat az eredetmániás Kásler Miklós minisztériumától, Gulyás Gergely pedig máig elfelejtette érdemben megcáfolni, hogy az állami bérlakások visszavételét tervezték. Összeszedtük 2019-es cikkeink eddig nem ismert utóéletét. Éves válogatásunk gyöngyszeme az Orbán Viktor kosztjáról gondoskodó Gundel-menza is, amit annyira meg akartak magyarázni, hogy kapitális kommunikációs bakit vétettek, hiszen eredetileg fogalmunk sem volt, mennyire olcsó itt a luxussomlói.","shortLead":"Fél éve nem válaszol az Emmi a Magyarságkutató Intézettel kapcsolatos kérdéseinkre, ezért kipereljük az adatokat...","id":"20191231_Bepereltuk_a_magyarsagkutatassal_sumakolo_Kaslereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb752cdc-b0c1-4776-bedf-94241cf1469d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2164a8a1-e985-4e87-8798-308241f99ef2","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Bepereltuk_a_magyarsagkutatassal_sumakolo_Kaslereket","timestamp":"2019. december. 31. 07:00","title":"Bepereltük a magyarságkutatással sumákoló Kásleréket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f580e6-f5da-49a6-82f5-6b52aab007c7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A halál okát egyelőre nem tudni. ","shortLead":"A halál okát egyelőre nem tudni. ","id":"20191230_Meghalt_Sue_Lyon_a_Lolita_sztarja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f580e6-f5da-49a6-82f5-6b52aab007c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4a0a66-5ee7-4b8f-85e4-389b9a60aa0e","keywords":null,"link":"/kultura/20191230_Meghalt_Sue_Lyon_a_Lolita_sztarja","timestamp":"2019. december. 30. 14:40","title":"Meghalt Sue Lyon, a Lolita sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]