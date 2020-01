Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a gyors orvosi segítségnek köszönhető, hogy a sértett nem halt meg.","shortLead":"Csak a gyors orvosi segítségnek köszönhető, hogy a sértett nem halt meg.","id":"20200108_kiskunhalas_bosszu_akasztas_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59191122-54e7-4913-9b00-2508535ce4b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_kiskunhalas_bosszu_akasztas_vademeles","timestamp":"2020. január. 08. 11:05","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki bosszúból felakasztotta gyerekkori barátját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkalmazott a rakodógép mögött dolgozott, amikor megtörtént a baleset.","shortLead":"Az alkalmazott a rakodógép mögött dolgozott, amikor megtörtént a baleset.","id":"20200107_Halalra_gazolt_egy_tolato_rakodogep_egy_not_egy_ajkai_uzemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116f9781-8806-4bcc-a201-bd7f122acf8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Halalra_gazolt_egy_tolato_rakodogep_egy_not_egy_ajkai_uzemben","timestamp":"2020. január. 07. 12:29","title":"Halálra gázolt egy rakodógép egy nőt egy ajkai üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9763c8ea-1e52-4381-a780-d995fd6a21aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az iráni Forradalmi Gárda két rakétatámadást indított a koalíciós erők iraki támaszpontjai ellen, és további csapásokkal fenyegetnek. ","shortLead":"Az iráni Forradalmi Gárda két rakétatámadást indított a koalíciós erők iraki támaszpontjai ellen, és további...","id":"20200108_Iran_raketacsapast_mert_az_amerikaiak_egy_iraki_tamaszpontjara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9763c8ea-1e52-4381-a780-d995fd6a21aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79762b28-0e99-4b5d-b4e6-caa7a190bf56","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Iran_raketacsapast_mert_az_amerikaiak_egy_iraki_tamaszpontjara","timestamp":"2020. január. 08. 05:18","title":"Rakétatámadások Irakban: Irán gyorsan megtorolta Szulejmáni likvidálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d46877-dceb-4f2a-a7db-bc8f2f708d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várható volt, hogy több okosóra-gyártó is utánozni fogja az Apple Watchok szívrendellenességre figyelmeztető funkcióját saját eszközében. A Withings ezt a Las Vegas-i CES 2020 technológiai kiállításon még ezt is megfejelte egy egészségügyi különlegességgel.","shortLead":"Várható volt, hogy több okosóra-gyártó is utánozni fogja az Apple Watchok szívrendellenességre figyelmeztető funkcióját...","id":"20200107_withings_scanwatch_okosora_pitvarfibrillacio_es_alvasi_apnoe_jelzese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4d46877-dceb-4f2a-a7db-bc8f2f708d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb15bd3-328c-4849-b526-8b84a7c3870b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_withings_scanwatch_okosora_pitvarfibrillacio_es_alvasi_apnoe_jelzese","timestamp":"2020. január. 07. 14:03","title":"Aki alvás közben is hordja ezt az órát, figyelmeztetést kap, ha kritikus baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa939e1-87c7-4a0a-bd5a-dc953d7ba602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hagyományosan elsőként az Autóvadász civil egyesület adatait lehet megismerni az ellopott autók számáról, a rendőrség hivatalos adatai márciusban szoktak megjelenni. ","shortLead":"Hagyományosan elsőként az Autóvadász civil egyesület adatait lehet megismerni az ellopott autók számáról, a rendőrség...","id":"20200108_autovadasz_2019_autolopasok_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaa939e1-87c7-4a0a-bd5a-dc953d7ba602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab784014-9a02-465f-a3c0-db571e97799b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_autovadasz_2019_autolopasok_statisztika","timestamp":"2020. január. 08. 11:39","title":"Itt a tavalyi autólopások első statisztikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"\"Nagyon szoros meccs volt, olyan helyzetekkel, amikből csak kemény küzdelemmel tudtam kijönni\" – írta a mérkőzésről a magyar teniszező.","shortLead":"\"Nagyon szoros meccs volt, olyan helyzetekkel, amikből csak kemény küzdelemmel tudtam kijönni\" – írta a mérkőzésről...","id":"20200107_fucsovics_marton_dohai_tenisztorna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5899d1-8403-4778-9cd2-658d07956bad","keywords":null,"link":"/sport/20200107_fucsovics_marton_dohai_tenisztorna","timestamp":"2020. január. 07. 21:36","title":"Fucsovics győzött Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3170038c-66ce-43a2-9637-506c96000cf2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányzati kommunikáció tenderein tízmilliárdokat nyerő cégeken kívül más nem is pályázott.","shortLead":"A kormányzati kommunikáció tenderein tízmilliárdokat nyerő cégeken kívül más nem is pályázott.","id":"20200108_267_millio_forintot_koltenek_el_kastelykommunikaciora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3170038c-66ce-43a2-9637-506c96000cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a328bfbd-10c7-4893-8dc5-8309ca131811","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_267_millio_forintot_koltenek_el_kastelykommunikaciora","timestamp":"2020. január. 08. 11:59","title":"267 millió forintot költenek el kastélykommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Model S és a Taycan Turbo S közötti gyorsulási versengés néhány apró dolgon dőlhet el, vázoljuk őket.","shortLead":"A Model S és a Taycan Turbo S közötti gyorsulási versengés néhány apró dolgon dőlhet el, vázoljuk őket.","id":"20200107_ha_elvileg_gyorsabb_a_tesla_miert_verheti_meg_a_gyakorlatban_a_porsche","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e511f79-22b6-4ced-8f2b-83203909874a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_ha_elvileg_gyorsabb_a_tesla_miert_verheti_meg_a_gyakorlatban_a_porsche","timestamp":"2020. január. 07. 06:41","title":"Ha elvileg gyorsabb a Tesla, miért verheti meg a gyakorlatban a Porsche?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]