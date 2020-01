Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c097536a-1856-42e2-986c-4ec7515ecba4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy Note család fontos jellemzője a hozzá adott érintőtoll. Úgy hírlik, a Motorola is ilyen telefont készítene.","shortLead":"A Samsung Galaxy Note család fontos jellemzője a hozzá adott érintőtoll. Úgy hírlik, a Motorola is ilyen telefont...","id":"20200128_motorola_telefon_erintotoll_ceruza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c097536a-1856-42e2-986c-4ec7515ecba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb208822-eed1-4a2a-848d-cc955014cfe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_motorola_telefon_erintotoll_ceruza","timestamp":"2020. január. 28. 14:03","title":"Olyan telefont készít a Motorola, mint amilyen a Samsungnak is van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f19901-c849-4c81-b4de-5c2e2150c4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg a bíróság eldönti, hogy a GDPR megsértése-e, ha leírják a Hell energiaital-gyár tulajdonosának nevét az 50 leggazdagabb magyar listáján, ideiglenes intézkedésként vissza kell hívni a Forbes januári számát.","shortLead":"Amíg a bíróság eldönti, hogy a GDPR megsértése-e, ha leírják a Hell energiaital-gyár tulajdonosának nevét az 50...","id":"20200129_forbes_hell_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94f19901-c849-4c81-b4de-5c2e2150c4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a65566-9fdd-4f05-a26a-f500f73a1433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_forbes_hell_birosag","timestamp":"2020. január. 29. 14:52","title":"Vissza kell hívni a Forbes januári számát, hogy ne jelenhessen meg a Hell tulajdonosának neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Szent László Kórházba szállították, a gépet fertőtlenítették.","shortLead":"A Szent László Kórházba szállították, a gépet fertőtlenítették.","id":"20200129_Magas_lazzal_vittek_korhazba_a_Kinabol_erkezo_repulo_elsotisztjet_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399582f5-2c7c-4afe-9548-fd1684099b37","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Magas_lazzal_vittek_korhazba_a_Kinabol_erkezo_repulo_elsotisztjet_Budapesten","timestamp":"2020. január. 29. 05:03","title":"Magas lázzal vitték kórházba a Kínából érkező repülő elsőtisztjét Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ez 21 százalékkal magasabb, mint az egy évvel ezelőtti adat.","shortLead":"Ez 21 százalékkal magasabb, mint az egy évvel ezelőtti adat.","id":"20200129_1200_forintnal_is_magasabb_a_fizikai_dolgozok_atlagos_orabere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f16f514-b5c1-4416-adf8-ad9dce66dfb7","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_1200_forintnal_is_magasabb_a_fizikai_dolgozok_atlagos_orabere","timestamp":"2020. január. 29. 05:25","title":"1200 forintnál is magasabb a fizikai dolgozók átlagos órabére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9521d581-497d-49ea-aff7-568589160b22","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Látványos dolgok történnek, ha egy közgazdász szereti a történelmet is. Kiszámolhatja például, hogy Kína és India akkora részét adta ezer éve a világ gazdaságának, mint ma az USA, az EU és Japán együtt. Vagy azt, hogy a Római Birodalomban Kr. u. 14-ben az egy főre jutó GDP kisebb volt, mint ma Burundiban. De hogyan?","shortLead":"Látványos dolgok történnek, ha egy közgazdász szereti a történelmet is. Kiszámolhatja például, hogy Kína és India...","id":"20200128_gdp_tortenelem_roma_kina_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9521d581-497d-49ea-aff7-568589160b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e00027-968f-4619-a018-f1e14ae85d72","keywords":null,"link":"/360/20200128_gdp_tortenelem_roma_kina_","timestamp":"2020. január. 28. 13:00","title":"Mennyi volt a Római Birodalom GDP-je?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c1307-11ba-4e2c-bed5-cf1202d0230e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ideiglenesen felfüggeszti a Google a fizetős Chrome-bővítmények közzétételét és frissítését a Chrome Web Store-ban.","shortLead":"Ideiglenesen felfüggeszti a Google a fizetős Chrome-bővítmények közzétételét és frissítését a Chrome Web Store-ban.","id":"20200129_fizetos_chrome_bovitmenyek_frissites_ideiglenes_leallitas_chrome_web_store","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c1307-11ba-4e2c-bed5-cf1202d0230e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294ef3eb-aebc-4abd-9ece-c2791d3a10e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_fizetos_chrome_bovitmenyek_frissites_ideiglenes_leallitas_chrome_web_store","timestamp":"2020. január. 29. 09:33","title":"Ne csodálkozzon, ha nem frissülnek a fizetős Chrome-bővítmények, komoly oka van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d20185-617f-44cf-be6a-db9f4fc4900c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Figyeljünk az osztályzatok miatt szorongó tanulókra – írják.","shortLead":"Figyeljünk az osztályzatok miatt szorongó tanulókra – írják.","id":"20200130_A_szuloknek_uzent_a_rendorseg_a_felevi_bizonyitvany_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64d20185-617f-44cf-be6a-db9f4fc4900c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e09e89-162f-496a-beb2-d122c68abb91","keywords":null,"link":"/elet/20200130_A_szuloknek_uzent_a_rendorseg_a_felevi_bizonyitvany_elott","timestamp":"2020. január. 30. 08:29","title":"A szülőknek üzen a félévi bizonyítvány előtt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ac0514-62c2-495b-81ae-b56fb36baaed","c_author":"Gergely Márton, Kaufmann Balázs, Tóth Richárd, Windisch Judit","category":"360","description":"Az együttműködésben hinni kell, és küzdeni érte – ezt üzeni az ellenzéknek az elbukott győri polgármester-választás. Bár az ősszel Borkai Zsolt csupasz hátsóval is megnyerte a várost a kormánypártoknak, Dézsi Csaba András fölényes győzelme gyógyír a fideszes sebekre.","shortLead":"Az együttműködésben hinni kell, és küzdeni érte – ezt üzeni az ellenzéknek az elbukott győri polgármester-választás...","id":"20200129_gyori_idokozi_polgarmestervalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0ac0514-62c2-495b-81ae-b56fb36baaed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e462e2a-e808-46e3-9852-f2039fb364fe","keywords":null,"link":"/360/20200129_gyori_idokozi_polgarmestervalasztas","timestamp":"2020. január. 29. 19:00","title":"A győri pofon az összefogás újragondolására kényszerítheti az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]