A Budapest Airport vezérigazgatója szerint a jövőben a hosszútávú járatokat fejlesztenék, Thaiföldre, Indiába, sőt Japánba is indulhatnak gépek Budapestről.

A repülőtér rendelkezik saját egészségügyi kényszerhelyzeti tervvel, de egy világméretű járvány kezelésében az országosan előírt protokollt kell követnie – mondta az Indexnek adott nagyinterjúban Rolf Schnitzler, a Budapest Airport vezérigazgatója. Hozzátette: amit a repülőtér a koronavírus miatt előállt helyzetben megtehet, azt bevezették, ide tartozik a Kínából érkező utasok lázmérése, az információs táblák kihelyezése és a fertőtlenítő szerek kihelyezése is.

A repülőtér vezetésének elmondása szerint kiegyensúlyozott a viszonya a kormánnyal, és Karácsony Gergely főpolgármesterrel is találkozott már.

Schnitzler szerint a kettes terminálhoz tervezett új vasúti megálló gyalogosan mindössze 2-300 méterre lesz. Közelebb, vagyis a tervezett parkolóház helyére azért nem lehet helyezni, mert ahhoz a repülőteret is arrébb kellene tenni. A vezérigazgató szerint jelenleg tervezési szakaszban van, de

elméletileg négy-öt év múlva már működhet az új vasútállomás.

A zajterhelésről azt mondta, hogy a repülőtéri üzem általában zajjal jár, de ez minden országban felmerül. Szerinte a növekvő utasszámmal sem fog romlani a helyzet, mert a modern gépek jóval halkabbak, és a gépek kihasználtsága is magasabb. A reptér által felajánlott ingyenes ablakszigetelési programot egyébként az arra jogosultak eddig körülbelül 30 százaléka vette igénybe.

A poggyászok kifosztása elleni intézkedéseik Schnitzler szerint nagyon jó eredményeket hoztak,

mára szinte teljesen nullára szorították a lopásokat.

„Mondhatjuk, hogy teljesen megszűnt ez probléma, mondjuk eleve nem is reptér üzemeltetőjének alkalmazottai voltak a vétkesek ebben” – tette hozzá.

Ferihegyen elmondása szerint egyre nagyobb gondot jelentenek a drónok, tavaly egymás után három este is próbáltak drónnal közel kerülni a gépekhez. Erre válaszul azonnal leállították a forgalmat. A probléma megoldásához együttműködnek a Hungarocontrollal, a rendőrséggel és a hadsereggel, de más repterekkel is. A háttérben pedig olyan technológiákon dolgoznak, amikkel könnyebben azonosítani vagy akár le is szedni az illegális drónokat.

A leszállópályák környékére irányítani egy drónt egyébként bűncselekmény - figyelmeztetett.

A jövőről a vezérigazgató azt mondta, egyre nagyobb a kereslet a hosszútávú járatokra, mint például a Budapestről Indiába, Japánba vagy épp Thaiföldre induló gépekre. A tervek szerint két éven belül ezeket is elindíthatják, és bővítenék az észak-amerikai úti célok sorát is, Los Angeles és Miami is felkerülhet a kínálatba.