Áprilisban vagy májusban kaphat építési engedélyt az első öt honvédelmi sportközpont – mondta Simicskó István, a hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos hétfő reggel az M1-en.

A kormánybiztos emlékeztetett, a kormány valamennyi járásban (amiből 170 felett van az országban) szeretne építeni egy honvédelmi sportközpontot. Ezek közösségi térként is funkcionálnak majd, de elsősorban a lövészeti és önvédelmi sportoknak adnak helyet.

Az első öt sportközpont Balassagyarmaton, Újfehértón, Szarvason, Szigetváron és Baján épülhet meg.

Simicskó arról is beszélt, hogy az átdolgozott Nemzeti alaptantervben (NAT) már hangsúlyosabban jelenik meg a hazafias nevelés, amely "a hazához való kötődést erősíti". "A legfontosabb, hogy szeressék a magyar fiatalok a hazájukat; hogyha szeretik a hazájukat, akkor az már könnyen alakítható át tevékeny törődéssé, óvó, védelmező, alkotó közösségé" – mondta.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősített sportközpontok programját 2017 szeptemberében hirdette meg a kormány. Az első és második ütemben 107 honvédelmi sportközpont építéséről határoztak, melyek közül 16-ot még 2018-ban át kellett volna adni. A munka azonban annyira megcsúszott, hogy egy sem készült még el.

Az első tervek alapján a honvédelmi sportközpontok egységes kivitelt kapnának, a beruházást lebonyolító Beruházási Ügynökség, a BMSK Zrt. 712,8 négyzetméter alapterületű, 92 fő befogadására alkalmas, földszintes, tetőtér-beépítéses épületek kivitelezésére várta az ajánlatokat.

A honvédelmi sportközpontok a kormány szándékai szerint a sporttevékenységen keresztül a társadalom minél szélesebb rétegét vonnák be a honvédelmi nevelés programjába, kifejezetten önkéntes alapon. Alapfelszereltség lenne egy lőtér, de a helyszíneket a honvédelmi szempontból is kiemelten fontos sportágak edzéseire, mint a birkózás, cselgáncs, ökölvívás, vívás is alkalmassá tennék, illetve egyfajta közösségi térként funkcionálnának különböző társadalmi események és rendezvények megvalósításához.

A program első ütemében építendő 40 lőtérre 2017-ben 17,5 milliárd forintos költséget kalkuláltak, de kérdés, hogy ezt az összeget sikerül-e majd tartani. Az Index cikkében megjegyzi, hogy a sportközpontok szinte teljes mértékben központi forrásból épülnek, az elkészült létesítmények vagyonkezelőjét pedig a Honvédelmi Minisztérium dolga lesz kijelölni. Az önkormányzatoknak csak az államra átruházott telek értékével, illetve a közművesítés költségeivel kell beszállnia a beruházásokba.