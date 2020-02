Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A tavaszi és az őszi ülésszakok elején Orbán Viktor rendre felszólal napirend előtt és ismerteti, mi áll mögöttünk, illetve előttünk. Vasárnap évértékelőt tartott, de ettől függetlenül még arra lehetett számítani, hogy hétfőn a Házban is szólásra emelkedik. Nem így történt. Szabó Tímea szerint nem mert felszólalni, aminek az oka a dunaújvárosi Fidesz-vereség. Hadházy megint táblákkal akciózott a Házban.","shortLead":"A tavaszi és az őszi ülésszakok elején Orbán Viktor rendre felszólal napirend előtt és ismerteti, mi áll mögöttünk...","id":"20200217_Mindenki_legnagyobb_meglepetesere_Orban_nem_szolalt_fel_a_parlamentben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a78ff2-c054-4beb-8424-259811470c31","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Mindenki_legnagyobb_meglepetesere_Orban_nem_szolalt_fel_a_parlamentben","timestamp":"2020. február. 17. 13:21","title":"„Orbán nem mert felszólalni a dunaújvárosi vereség után”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy aktákat szállító fizikai munkás például 115 ezer forintot keres havonta.","shortLead":"Egy aktákat szállító fizikai munkás például 115 ezer forintot keres havonta.","id":"20200219_A_birok_fizetese_emelkedett_az_igazsagugyi_alkalmazottak_tobbsegere_azonban_nem_gondoltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bb8c9d-3e1e-4f3d-b0c8-f47da204aed9","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_A_birok_fizetese_emelkedett_az_igazsagugyi_alkalmazottak_tobbsegere_azonban_nem_gondoltak","timestamp":"2020. február. 19. 07:56","title":"A bírók fizetése emelkedett, az igazságügyi alkalmazottak többségére azonban nem gondoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4485426-68c6-46db-bdb4-dbcd34645e88","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kozmonauta egyetlen alkalommal ült, pontosabban inkább állt a kocsiban, amikor végighajtottak vele az orosz fővároson az űrutazása után. ","shortLead":"A kozmonauta egyetlen alkalommal ült, pontosabban inkább állt a kocsiban, amikor végighajtottak vele az orosz fővároson...","id":"20200218_Nem_sikerult_eladni_Gagarin_hires_limuzinjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4485426-68c6-46db-bdb4-dbcd34645e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b607e05-42d3-423b-8f08-0c2097b69ebf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_Nem_sikerult_eladni_Gagarin_hires_limuzinjat","timestamp":"2020. február. 18. 11:05","title":"Nem sikerült eladni Gagarin híres limuzinját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a18aaa9-154f-40dd-8312-5a34fde3d2ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kitört a jelmezháború. ","shortLead":"Kitört a jelmezháború. ","id":"20200217_Sebestyen_Balazs_a_TV2_polipjan_nevetgel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a18aaa9-154f-40dd-8312-5a34fde3d2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a635dd4-5821-48c0-8a1f-a34308c5eef0","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Sebestyen_Balazs_a_TV2_polipjan_nevetgel","timestamp":"2020. február. 17. 10:35","title":"Sebestyén Balázs a TV2 polipján nevetgél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tavasszal induló amerikai turné tizenhét koncertje marad el, mert Svájcban fogja kezeltetni a betegségét az énekes.","shortLead":"A tavasszal induló amerikai turné tizenhét koncertje marad el, mert Svájcban fogja kezeltetni a betegségét az énekes.","id":"20200218_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkorja_miatt_lefujta_a_turnejat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679aa4f9-ac93-4629-b015-aafd910f835f","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkorja_miatt_lefujta_a_turnejat","timestamp":"2020. február. 18. 16:07","title":"Ozzy Osbourne Parkinson-kórja miatt lefújta a turnéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a88a19-3fa2-4d9e-8cff-94f8bf26e9aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem könnyű Chicken névvel csirkét rendelni.","shortLead":"Nem könnyű Chicken névvel csirkét rendelni.","id":"20200218_furcsa_nev_csirke_etterem_pincer_kiszolgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11a88a19-3fa2-4d9e-8cff-94f8bf26e9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c724c98e-a79a-4ffb-8f14-df3d36c11c62","keywords":null,"link":"/elet/20200218_furcsa_nev_csirke_etterem_pincer_kiszolgatas","timestamp":"2020. február. 18. 18:52","title":"Poénnak hitték a vezetéknevét, ezért nem kapott asztalt Csirke úr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b7ebed-5579-4b70-b418-894bc1c9ba6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábbi adatokhoz képest kevesebben fertőződtek meg és a napi halálozások száma is csökkent.","shortLead":"A korábbi adatokhoz képest kevesebben fertőződtek meg és a napi halálozások száma is csökkent.","id":"20200218_koronavirus_kina_who_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3b7ebed-5579-4b70-b418-894bc1c9ba6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f88517-77d9-4471-bc94-9ef1624fdd35","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_koronavirus_kina_who_jarvany","timestamp":"2020. február. 18. 05:16","title":"Koronavírus: Kínában valamelyest javult a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca5af33-1e15-426c-b5f3-9f5698babc7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Árulókról beszélt a Jobbik januári tisztújító kongresszusán Jakab Péter, a párt frissen megválasztott elnöke. A 8 perces hangfelvétel több szerkesztőségbe, így a hvg.hu-hoz is eljutott. ","shortLead":"Árulókról beszélt a Jobbik januári tisztújító kongresszusán Jakab Péter, a párt frissen megválasztott elnöke. A 8...","id":"20200217_Jakab_Peter_22_bator_harcos_titokban_hatamba_szurta_a_kest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ca5af33-1e15-426c-b5f3-9f5698babc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545989cc-af17-427e-bf24-b5b29b2cbea3","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Jakab_Peter_22_bator_harcos_titokban_hatamba_szurta_a_kest","timestamp":"2020. február. 17. 19:12","title":"Jakab Péter: \"22 bátor harcos titokban hátamba szúrta a kést\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]