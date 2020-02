Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef50cb0d-e0c0-4f06-b79e-3ee809317608","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már meg is nevezték a meggyilkolt terrorista vezér utódját.","shortLead":"Már meg is nevezték a meggyilkolt terrorista vezér utódját.","id":"20200223_Tenyleg_megoltek_a_jemeni_AlKaida_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef50cb0d-e0c0-4f06-b79e-3ee809317608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f14b3b-d2bb-4f14-8f40-bdfb263a7a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Tenyleg_megoltek_a_jemeni_AlKaida_vezetojet","timestamp":"2020. február. 23. 22:02","title":"Tényleg megölték a jemeni Al-Kaida vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e082f2-a3ae-4cb1-a957-9a3570657a9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni-török határtérségben történt a katasztrófa, több tucatnyi sérültről és legkevesebb kilenc halálos áldozatról lehet tudni.","shortLead":"Az iráni-török határtérségben történt a katasztrófa, több tucatnyi sérültről és legkevesebb kilenc halálos áldozatról...","id":"20200223_Ket_foldrenges_is_volt_Torokorszagban_nincs_hova_menekulni_a_hegyekbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72e082f2-a3ae-4cb1-a957-9a3570657a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea28053-6f2d-44a7-8e67-f47bf98b0b6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Ket_foldrenges_is_volt_Torokorszagban_nincs_hova_menekulni_a_hegyekbol","timestamp":"2020. február. 23. 18:59","title":"Két földrengés volt Törökországban, halálos áldozatok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925a76a2-923d-4a1c-bbc0-2420d73204bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest Airport megkezdte az észak-olaszországi tartományokból érkező utasok testhőmérséklet mérését a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.","shortLead":"A Budapest Airport megkezdte az észak-olaszországi tartományokból érkező utasok testhőmérséklet mérését a Liszt Ferenc...","id":"20200223_Mar_Ferihegyen_is_megmerik_az_EszakOlaszorszagbol_erkezok_lazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925a76a2-923d-4a1c-bbc0-2420d73204bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1c11fe-05c3-4baa-ad02-d680646ea346","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Mar_Ferihegyen_is_megmerik_az_EszakOlaszorszagbol_erkezok_lazat","timestamp":"2020. február. 23. 17:26","title":"Már Ferihegyen is megmérik az Észak-Olaszországból érkezők lázát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236d86c4-9c8a-4a09-a1ec-86881f01f6fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egészségügy digitális forradalma közel 20 éve van napirenden, most azonban úgy tűnik, valóban változás várható. A Roland Berger szerint a 2025-ig tartó időszakban gyökeres változások lesznek az egészségügyi piacon.","shortLead":"Az egészségügy digitális forradalma közel 20 éve van napirenden, most azonban úgy tűnik, valóban változás várható...","id":"20200223_roland_berger_tanulmany_egeszsegugy_digitalizacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=236d86c4-9c8a-4a09-a1ec-86881f01f6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7e4f8e-8e71-46a3-95a9-555983d44070","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_roland_berger_tanulmany_egeszsegugy_digitalizacio","timestamp":"2020. február. 23. 11:03","title":"5 éven belül a feje tetejére állhat az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f978461-4bf5-4aaf-a194-4fbc7a17bb0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Papa nem nézte meg a méreteket rendelés előtt.","shortLead":"Papa nem nézte meg a méreteket rendelés előtt.","id":"20200222_Dinot_akart_a_kis_Theo_kapott_egy_hatmetereset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f978461-4bf5-4aaf-a194-4fbc7a17bb0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8347d76-de73-49eb-be2b-c08e7698f499","keywords":null,"link":"/elet/20200222_Dinot_akart_a_kis_Theo_kapott_egy_hatmetereset","timestamp":"2020. február. 22. 19:24","title":"Dínót akart a kis Theo, kapott egy hatmétereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31cea55-8214-4490-a293-ba80757dfbd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lelkes rakétaépítő és Guinnes-rekorder hatvannégy éves volt.","shortLead":"A lelkes rakétaépítő és Guinnes-rekorder hatvannégy éves volt.","id":"20200223_Lezuhant_es_meghalt_Mike_Hughes_a_gozraketas_fenegyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d31cea55-8214-4490-a293-ba80757dfbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba062f1-16ac-4a6c-95e3-3b3584608ecb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_Lezuhant_es_meghalt_Mike_Hughes_a_gozraketas_fenegyerek","timestamp":"2020. február. 23. 09:47","title":"Lezuhant és meghalt Mike Hughes, a gőzrakétás fenegyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98af3a22-b3c9-4423-817a-0008466da734","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel ötszáz autót ellenőriztek. ","shortLead":"Közel ötszáz autót ellenőriztek. ","id":"20200224_Nagyszabasu_tuningautos_razziat_tartott_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98af3a22-b3c9-4423-817a-0008466da734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ccabe1b-4ae9-47d2-bd23-98be09e70eba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Nagyszabasu_tuningautos_razziat_tartott_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 24. 10:32","title":"Razzia: tuningautókat ellenőrzött a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7ed6f2-89bd-4dbc-89af-3fca4f9f9b1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még a tevéket is készültségbe helyezték Ahmedabadban. Trumpot majmokkal várják, viszont összeomlott a pódiuma.","shortLead":"Még a tevéket is készültségbe helyezték Ahmedabadban. Trumpot majmokkal várják, viszont összeomlott a pódiuma.","id":"20200223_Tobb_meteres_fallal_takarjak_el_a_nyomornegyedet_Trump_indiai_vizitje_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b7ed6f2-89bd-4dbc-89af-3fca4f9f9b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a86357a-300a-4ded-a7c8-8cf27a0e896a","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Tobb_meteres_fallal_takarjak_el_a_nyomornegyedet_Trump_indiai_vizitje_elott","timestamp":"2020. február. 23. 21:45","title":"Majmokkal és tevékkel várják Indiában Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]