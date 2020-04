Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Már most jól látszik, hogy a koronavírus-járvány a 2008-as gazdasági válságnál is súlyosabb visszaesést jelent majd az ország gazdasági teljesítményében. Várhatóan rengeteg pénzt fog költeni a kormány a gazdaság felélesztésére, azonban a gazdaság klímabaráttá alakítása szempontjából nem mindegy, hogyan teszi. Már most jól látszik, hogy a koronavírus-járvány a 2008-as gazdasági válságnál is súlyosabb visszaesést jelent majd...","id":"20200422_Hogyan_tegyuk_klimabaratta_a_COVIDvalsag_utani_hazai_gazdasagosztonzest 2020. április. 22. 10:23 Hogyan tegyük klímabaráttá a COVID-válság utáni hazai gazdaságösztönzést? Az aktív fertőzöttek száma országos szinten már harmadik napja csökken. Az aktív fertőzöttek száma országos szinten már harmadik napja csökken. 2020. április. 22. 20:36 Majdnem százzal csökkent Olaszországban a naponta elhunytak száma A polgármester még bízik abban, hogy az augusztus végi Szegedi Ifjúsági Napokat meg tudják tartani. A polgármester még bízik abban, hogy az augusztus végi Szegedi Ifjúsági Napokat meg tudják tartani. 2020. április. 22. 17:40 Sok pénzt bukott a Szeged a járvány miatt, mégis védettebb A történetet a legilletékesebb osztotta meg: Pierce Brosnan. A történetet a legilletékesebb osztotta meg: Pierce Brosnan. 2020. április. 22. 12:28 Jó sok martini után felvetődött, hogy Quentin Tarantino rendezhetne egy Bond-filmet Elkezdik mérni az ország átfertőzöttségét. Elkezdik mérni az ország átfertőzöttségét. 2020. április. 23. 21:49 Palkovics a koronavírusról: Jövő héttől többet fognak mérni Életévekben mérhető kára lehet annak is, ha a járvány miatti korlátozás túl szigorú, de annak is, ha túl laza a szabályozás. Nincs könnyű dolguk, de közgazdászok tömegei számolják ezekben a hetekben, mi lehet a jó középút, hogy az országok gazdaságai kibírják az egészségügyi válságkezelést. Életévekben mérhető kára lehet annak is, ha a járvány miatti korlátozás túl szigorú, de annak is, ha túl laza... 2020. április. 22. 11:00 Ön feláldozná a munkáját, hogy ellaposítsuk a járványgörbét? A Nemzetközi Valutaalap a gyors zuhanás után gyors kilábalást jósol, azonban óriási a bizonytalanság. Az is kérdéses, hogy nyárra gátat szabhatnak-e a vírusnak, ami a gazdaság újraindításának kulcsa. Míg a fejlett ipari országok is szenvednek, a fejlődők pedig még jobban megsínylik a járvány hatását. A Nemzetközi Valutaalap a gyors zuhanás után gyors kilábalást jósol, azonban óriási a bizonytalanság. Az is kérdéses... 2020. április. 22. 17:50 Soha nem látott leállást tapasztal a világgazdaság A városvezető saját hatáskörben döntött így, de az ellenzékiek is támogatták. A városvezető saját hatáskörben döntött így, de az ellenzékiek is támogatták. 2020. április. 23. 18:21 69,5 milliót vett el a nyíregyházi focicsapattól a fideszes polgármester