[{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harminc fok körüli maximumokra lehet számítani.","shortLead":"Harminc fok körüli maximumokra lehet számítani.","id":"20200703_kanikula_szel_zivatar_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37fa83e-2ead-428a-ab78-f4838e63023f","keywords":null,"link":"/elet/20200703_kanikula_szel_zivatar_idojaras","timestamp":"2020. július. 03. 17:06","title":"Csak a szokásos: kánikula, szél és zivatar várható a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932a35d9-3372-4a83-8abc-ab55f1186d2a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"1918 óta a jelképük, de belátták, hogy félreérthető.","shortLead":"1918 óta a jelképük, de belátták, hogy félreérthető.","id":"20200703_Bucsuzik_a_finn_legiero_a_horogkereszttol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=932a35d9-3372-4a83-8abc-ab55f1186d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a890a9-b3fd-4b13-8632-6119b5ae7cbf","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_Bucsuzik_a_finn_legiero_a_horogkereszttol","timestamp":"2020. július. 03. 12:28","title":"Búcsúzik a finn légierő a horogkereszttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medvetalpnyomokat találtak a Nógrád megyei Bercelen, a Szanda bánya területén – erősítette meg a település polgármestere.","shortLead":"Medvetalpnyomokat találtak a Nógrád megyei Bercelen, a Szanda bánya területén – erősítette meg a település...","id":"20200704_Medvepanik_a_nogradi_Bercelen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bc8b08-223e-4ecb-b14b-2f3bb2218888","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Medvepanik_a_nogradi_Bercelen","timestamp":"2020. július. 04. 16:38","title":"Medvepánik a nógrádi Bercelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4359fc25-b051-4105-9b9e-d77fc0264132","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minél nagyobb tömegek számára szeretné elérhetővé tenni az 5G-s telefonokat a Samsung. Ezért a csúcsmodelljei mellett az olcsóbb eszközöket is felruházza ilyen képességgel.","shortLead":"Minél nagyobb tömegek számára szeretné elérhetővé tenni az 5G-s telefonokat a Samsung. Ezért a csúcsmodelljei mellett...","id":"20200704_samsung_galaxy_a42_olcso_5g_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4359fc25-b051-4105-9b9e-d77fc0264132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99e620a-5822-4cae-b3f7-335c82a3a1d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_samsung_galaxy_a42_olcso_5g_mobil","timestamp":"2020. július. 04. 10:03","title":"Ez lehet a Samsung legolcsóbb 5G-s telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pest megyei rendőrök azóta előállították az 58 éves férfit.\r

","shortLead":"A Pest megyei rendőrök azóta előállították az 58 éves férfit.\r

","id":"20200704_Meglatta_ismeroset_leszurta_majd_vett_egy_sort_es_elhajtott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270df66e-6f30-4d01-a567-6c2ecde3ddca","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Meglatta_ismeroset_leszurta_majd_vett_egy_sort_es_elhajtott","timestamp":"2020. július. 04. 09:37","title":"Meglátta ismerősét, leszúrta, majd vett egy sört és elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az 51-es főút Dunavarsány és Majosháza közötti szakaszát.","shortLead":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az 51-es főút Dunavarsány és Majosháza közötti szakaszát.","id":"20200704_Teljes_utzar_az_51es_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082ba307-6a22-4831-a740-91d869d01c73","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Teljes_utzar_az_51es_uton","timestamp":"2020. július. 04. 21:45","title":"Teljes útzár az 51-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fd910b-0bf9-41c9-be35-278ca840a92e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Édouard Philippe kabinetjének lemondását az elnöki hivatal jelentette be. A miniszterelnök lehetséges utódját ma megnevezhetik.","shortLead":"Édouard Philippe kabinetjének lemondását az elnöki hivatal jelentette be. A miniszterelnök lehetséges utódját ma...","id":"20200703_Lemondott_a_francia_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8fd910b-0bf9-41c9-be35-278ca840a92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e58f4d-a8f9-47ef-9c8c-de37589a6a14","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_Lemondott_a_francia_kormany","timestamp":"2020. július. 03. 09:56","title":"Lemondott a francia kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5c6cd7-34ad-40dd-b4e3-bae82e3364e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bereményi Géza dalszövegeiben többször is előfordul bizonyos Fáskerti elvtárs. Most már tudjuk, ki volt ő.



","shortLead":"Bereményi Géza dalszövegeiben többször is előfordul bizonyos Fáskerti elvtárs. Most már tudjuk, ki volt ő.



","id":"20200703_Faskerti_elvtars_legyen_mar_olyan_szives__kiderult_kirol_enekelt_Cseh_Tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f5c6cd7-34ad-40dd-b4e3-bae82e3364e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91536e16-5aa2-4843-a0f5-e83b9a2442b6","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Faskerti_elvtars_legyen_mar_olyan_szives__kiderult_kirol_enekelt_Cseh_Tamas","timestamp":"2020. július. 03. 14:26","title":"„Fáskerti elvtárs, legyen már olyan szíves” – kiderült, kiről énekelt Cseh Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]