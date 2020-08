Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85b919a2-0abb-4eb6-80cc-9de8afa624ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostanában nem túl járványkompatibilis ezzel hirdetni.","shortLead":"Mostanában nem túl járványkompatibilis ezzel hirdetni.","id":"20200825_Nincs_tobb_ujjnyalogatos_szlogen_a_KFCnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85b919a2-0abb-4eb6-80cc-9de8afa624ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673b5ef7-8b03-425b-8ef1-d4cbc3b167d1","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Nincs_tobb_ujjnyalogatos_szlogen_a_KFCnel","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:50","title":"Nincs több ujjnyalogatós szlogen a KFC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00339739-0777-4cbf-82c3-d758fa684a2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Charlie szerint \"ebben a szakmában tényleg mindenki kifogyott a pénztárcájából\".","shortLead":"Charlie szerint \"ebben a szakmában tényleg mindenki kifogyott a pénztárcájából\".","id":"20200826_horvath_charlie_rakterkoncert_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00339739-0777-4cbf-82c3-d758fa684a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fa218b-5cb0-45ea-a7e8-b28ef3e50814","keywords":null,"link":"/elet/20200826_horvath_charlie_rakterkoncert_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:04","title":"Horváth Charlie: Ha nem kapunk pénzt, nem tudunk kaját venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5815aff5-952d-44d2-959d-503711e7ebc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sorrendben már a harmadik üzletét nyitja majd meg Szingapúrban. Minden kétséget kizárólag a legújabb az eddigi legkülönlegesebb.","shortLead":"Az Apple sorrendben már a harmadik üzletét nyitja majd meg Szingapúrban. Minden kétséget kizárólag a legújabb az eddigi...","id":"20200824_apple_store_dom_szingapur_viz_marina_bay_sands","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5815aff5-952d-44d2-959d-503711e7ebc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a0ce9e-88b2-4b4b-b210-7efa3aa5f5eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_apple_store_dom_szingapur_viz_marina_bay_sands","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:03","title":"Látványnak sem utolsó: vízre építi legújabb üzletét az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa630b38-a521-495c-938b-10cece2e35ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legénység segített kiemelni a kicsit.","shortLead":"A legénység segített kiemelni a kicsit.","id":"20200825_komp_felfujhato_unikornis_tenger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa630b38-a521-495c-938b-10cece2e35ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a224a820-43b3-4cb6-9a55-ded5a5dc5992","keywords":null,"link":"/elet/20200825_komp_felfujhato_unikornis_tenger","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:08","title":"Komppal mentették ki a tengerből az unikornison sodródó kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates Jay Leno és a Rolling Stones oldalán 1995-ben mutatta be a Windows 95-öt, amiért úgy álltak sorba a vásárlók, mint néhány éve az iPhone-okért.","shortLead":"Bill Gates Jay Leno és a Rolling Stones oldalán 1995-ben mutatta be a Windows 95-öt, amiért úgy álltak sorba...","id":"20200824_microsoft_windows_95_25_eves_evfordulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ffbc1b-ab99-4211-8416-8d4cef5339ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_microsoft_windows_95_25_eves_evfordulo","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:03","title":"Szerette vagy gyűlölte? 25 éves a Windows 95","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f513f140-c051-4c81-a5a4-995d13de0936","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Amikor azt mondják, hogy becsap a saját agyunk, a legkönnyebben valamilyen látványos optikai csalódásra gondolnak. Pedig ez nem csak játék, a gazdasági döntéseink gyakran nem azért rosszak, mert buták vagyunk, hanem azért, mert csak rosszul lehet érzékelni valamit. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk újabb részében téves érzékelésről folytatott kutatásokat mutatunk be.","shortLead":"Amikor azt mondják, hogy becsap a saját agyunk, a legkönnyebben valamilyen látványos optikai csalódásra gondolnak...","id":"20200826_hibas_erzekeles_optikai_csalodas_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f513f140-c051-4c81-a5a4-995d13de0936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d5bd68-0fbd-45ce-ad6f-cae2a5cf05ed","keywords":null,"link":"/360/20200826_hibas_erzekeles_optikai_csalodas_gazdasag","timestamp":"2020. augusztus. 26. 06:30","title":"Nemcsak a szemünket verheti át egy optikai csalódás, a gazdasági érzékünket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Akár vissza is vethetné az inkább hosszú távú megtérüléssel kecsegtető, fenntartható befektetéseket a koronavírus-járvány okozta pénzügyi válság, azonban a pandémia sem törte meg az elmúlt évek kedvező trendjét és tovább nőttek az ilyen jellegű befektetések. ","shortLead":"Akár vissza is vethetné az inkább hosszú távú megtérüléssel kecsegtető, fenntartható befektetéseket...","id":"20200824_fenntarthato_befektetes_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88368b0d-1a4e-4404-97c1-2014258be028","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_fenntarthato_befektetes_covid","timestamp":"2020. augusztus. 24. 14:50","title":"Fenntartható befektetés: a vírus sem állította meg azt, ami \"magától értetődő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"Hont András","category":"360","description":"A koronavírus elleni hazai védekezési intézkedésekkel az a legnagyobb baj, hogy Vajna Tímea megnyilvánulása járványügyben alig hülyébb, mint az ország miniszterelnökéé vagy az orvosi kamara elnökéé. Vélemény.","shortLead":"A koronavírus elleni hazai védekezési intézkedésekkel az a legnagyobb baj, hogy Vajna Tímea megnyilvánulása...","id":"20200826_Hont_Andras_Virus_a_satuban_es_egyeb_furcsasagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b40c9b6-02b4-4547-9128-d8f4ed051fab","keywords":null,"link":"/360/20200826_Hont_Andras_Virus_a_satuban_es_egyeb_furcsasagok","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:00","title":"Hont András: Vírus a satuban és egyéb furcsaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]