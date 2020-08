Mi is az a fenntartható befektetés?

Az elmúlt pár évben gombamód szaporodnak a fenntartható befektetésekre specializálódott alapok - és a fenntarthatóságba invesztált összeg is robbanásszerűen megnőtt. A fenntartható befektetéseket Brian Deese, a BlackRock, a világ egyik legnagyobb alapkezelőjének fenntartható befektetésekkel foglalkozó vezetője úgy jellemzi, hogy a sustainable investing célpontjában elsősorban azok a vállalkozások vannak, amelyek a világ jelenkori kihívásainak megoldásán dolgoznak: legyen az a globális felmelegedés hatásának mérséklése, az üvegházhatásúgázok kibocsátásának mérséklése, tiszta és megújuló energia, a fenntarthatóságot megcélzó mezőgazdasági megoldások vagy éppen az újrahasznosítás.

A fenntartható befektetések esetében a hagyományos befektetési szempontokat környezeti és társadalmi aspektus és a vezetői gondolkodásmód (vagyis az ESG: enviromental social governance) egészíti ki. Vagyis a fenntarthatóan, felelősen befektetők nem fektetnek olyan iparágakba és cégekbe, amelyek ártanak a Földnek vagy az embereknek (így például fosszilis energiahordozókba vagy éppen fegyvergyártó cégekbe), és sokkal inkább a hosszú távú hatásokra helyezik a hangsúlyt. Az Európai Befektetési Bank - és így az Európai Unió - is például már jóval a koronavírus-járvány kitörése előtt, még 2019-ben bejelentette, hogy 2021 végével befejezi a fosszilis tüzelőanyagokkal foglalkozó cégek támogatását. Ez pedig eddig évente 2 milliárd eurót jelentett.

Új norma felé tartunk

Maguk a felelős befektetések és az ezekkel foglalkozó zöld alapok és kötvények egyébként nagyjából egy évtizede kezdtek el terjedni. 2006-ban tette közzé az ENSZ a felelős befektetésekkel kapcsolatos alapelveit – akkor még csupán 100 aláírója volt ennek. Mostanra pedig az irányelvek alapján befektetők száma eléri a 3000-et és összesen körülbelül 100 billió dollár felett döntenek fenntarthatósági szempontok szerint.

Bár a befektetési szegmens egy alkategóriájáról beszélhetünk, a számok és a tendenciák alapján úgy tűnik, egy új norma felé tartunk: az elmúlt hét év során ugyanis megduplázódott a fenntartható befektetésekre szánt összeg. Az élen pedig Európa és főként a skandináv országok befektetői járnak. Az USSIF (Forum for Sustainable and Responsible Investment) adatai alapján is az Amerikai Egyesült Államokban 2016 és 2018 között nagyon impozáns arányban, 38 százalékkal nőtt a fenntartható befektetések száma és mostanra négyből legalább 1 dollárt már ilyen módon fektetnek be az USA-ban.

A trend pedig nemcsak trend, hanem nagyon úgy tűnik, hogy megkerülhetetlen irány a jövőben: a svájci befektetési bank, a UBS adatai szerint mostanra a világ befektetőinek 39 százaléka és a befektetések 54 százaléka a fenntarthatóságot szem előtt tartva helyezi ki a pénzt. Ma már szinte minden banknak, pénzintézetnek és befektetési alapnak van fenntartható (fejlődés) befektetésekkel foglalkozó részlege.

Jó üzlet a fenntarthatóság?

A fenntartható befektetések nem pusztán a Föld jobbá tételéről szólnak: világszerte egyre több kormány is támogatja és ösztönzi a zölden működő vállalkozásokat, és a jó ESG-minősítéssel bíró cégek esetében többek között a befektetésekkel járó kockázat is kisebb.

Arról pedig szó sincs, hogy pusztán jótékonykodnának egy ilyen befektetéssel a befektetők: a fenntartható invesztmenttel átlagos, vagy annál jobb hozamot is el lehet érni a szakértők szerint – és egy kisebb hozam is sokat számít a pozitív externáliáknak köszönhetően.

Koronavírus – mi lesz veled, fenntarthatóság?

A koronavírus-járvány világszerte térdre kényszerítette a gazdaságot és sokan megkongatták a vészharangot, hogy a gazdaság minél gyorsabb újraindítása felül fogja írni a fenntarthatóságra irányuló célokat és törekvéseket – többek között az Európai Unió új költségvetésének és a helyreállítási alapnak a meghatározása során is jelentősen kevesebb forrást allokálnak majd a zöldülést megcélzó programokra és hogy a klímacélok a legnagyobb vesztesei ennek.

Így akár vissza is vethetné a világjárvány a fenntartható befektetéseket, erről azonban szó sincs: idén április és július között több mint 71 milliárd dollárnyi tőke áramlott a fenntartható befektetési alapokba. Ez a szám arányaiban nem is lenne még beszédes, azonban ahogy a piackutató Morningstar felméréséből is kiderül: eközben a hagyományos befektetési alapokból majdnem 300 milliárd dollárt kivettek az óvatos befektetők az év első felében.

Ennek pedig az oka is egyszerű: hagyományosan az ESG-befektetések többek közt gyógyszer- és technológiai cégekre fókuszálnak, míg kerülik a környezetszennyezéshez is köthető légitársaságokat vagy olajvállatokat. És míg az előbbi csoportokhoz tartozó cégeknek a koronavírus-járvány alatt is volt igény (ráadásul egyre nagyobb), addig a szennyezőknek le is áldozott a világjárvány alatt – magyarázta Clarisse Simonek, az Ossiam egyik befektetési menedzsere.

Jennifer Wu, a JPMorgan fenntartható befektetésekkel foglalkozó igazgatója szerint is fordulópontot hoz a koronavírus-járvány a felelős, zöld befektetések terén, hiszen vannak szempontok, amelyek fontosságára erősen rávilágít – másokat pedig átalakít. A szakértő szerint az egyik ilyen például a légszennyezés – mostanra köztudott, hogy a levegő erősebb szennyezettsége a koronavírus okozta halálesetek nagyobb arányával is összefügg. A kijárási korlátozások pedig csökkenő forgalomhoz, tisztább levegőhöz – és az elektromobilitás fontosságának beismeréséhez, támogatásához vezettek és a megújuló energiaforrások is egy újabb lökést kaptak.

Armando Gonzalez, a pénzügyi szakemberek számára adatelemzést kínáló cég, a RavenPack alapítója és ügyvezetője szerint a fenntartható befektetéseknek kellene magától értetődőnek lennie, de még nem tartunk ott. A szakember szerint a járvány egyik pozitív hozadéka, hogy jelenleg az egészségügy, az egészségünk megóvása és a társadalmi aspektus az, ami most előtérbe került és szerinte ezek a változások még inkább a pénzügy és a befektetések felelős reformját erősítik. Ami pedig már elkezdődött.