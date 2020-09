Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"216b4428-e9a9-4e93-8c44-8ed5a6278d30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötletpályázatot írt ki a Vörös téri mauzóleum Lenin nélküli hasznosítására az orosz építészszövetség.","shortLead":"Ötletpályázatot írt ki a Vörös téri mauzóleum Lenin nélküli hasznosítására az orosz építészszövetség.","id":"20200913_Oroszorszag_Kreml_Voros_ter_Lenin_mauzoleum_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=216b4428-e9a9-4e93-8c44-8ed5a6278d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2623f2b4-a280-448c-9bee-bd216bff4785","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_Oroszorszag_Kreml_Voros_ter_Lenin_mauzoleum_palyazat","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:10","title":"Vörös tér Lenin nélkül? – a kommunisták szerint ez „mocskos provokáció”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d8fb0b-ce43-4583-8975-8202f1a31ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kaliforniai startup háromszor akarta megkerülni a Földet egy tizenkét méteres rakétával, a kínaiak pedig egy műholdat próbáltak pályára állítani. ","shortLead":"Egy kaliforniai startup háromszor akarta megkerülni a Földet egy tizenkét méteres rakétával, a kínaiak pedig...","id":"20200913_raketateszt_kiloves_urkutatas_robbanas_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8d8fb0b-ce43-4583-8975-8202f1a31ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d53c122-5694-455b-adf0-52c21da1adad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_raketateszt_kiloves_urkutatas_robbanas_baleset","timestamp":"2020. szeptember. 13. 18:40","title":"Egy nap alatt két rakétateszt is befuccsolt (videók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c49a99-05e3-4f64-93ed-60700428e80d","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Tarka keverék a németországi koronatagadók társasága: az egyszerű oltásellenesek mellett a legvadabb összeesküvés-elméletek hívei szintúgy megtalálhatók, mint a kemény szélsőjobboldaliak.","shortLead":"Tarka keverék a németországi koronatagadók társasága: az egyszerű oltásellenesek mellett a legvadabb...","id":"202037__nemet_virustuntetok__osszeeskuveshivok__szelsojobb__koronatagadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92c49a99-05e3-4f64-93ed-60700428e80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1993c710-46b3-4f6a-920c-7302a0790980","keywords":null,"link":"/360/202037__nemet_virustuntetok__osszeeskuveshivok__szelsojobb__koronatagadok","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:00","title":"Berlinben összefújta a politikai szél a vírustagadókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87b667d-597e-4e04-8136-5fbadf222f1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"14 éve nem volt ilyen. Ön tudta volna az utolsó kérdést?\r

\r

","shortLead":"14 éve nem volt ilyen. Ön tudta volna az utolsó kérdést?\r

\r

","id":"20200912_Elvittek_a_brit_Legyen_On_is_milliomos_fodijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b87b667d-597e-4e04-8136-5fbadf222f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55eab0f9-c272-4218-acf0-afda1201d01e","keywords":null,"link":"/elet/20200912_Elvittek_a_brit_Legyen_On_is_milliomos_fodijat","timestamp":"2020. szeptember. 12. 09:57","title":"Elvitték a brit Legyen Ön is milliomos fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b861c3-b02f-49a6-b2af-d65f27115689","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legnagyobb nemzetközi lapok szinte kivétel nélkül beszámoltak a rádió frekvenciájának ügyéről. Arról írnak, hogy a mostani döntés beleilleszkedik az Orbán-kormány eddigi lépéseinek sorába, amit a kritikus sajtó ellen tett.","shortLead":"A legnagyobb nemzetközi lapok szinte kivétel nélkül beszámoltak a rádió frekvenciájának ügyéről. Arról írnak...","id":"20200912_Ujra_a_vilagsajtoban_a_magyar_mediahelyzet_most_a_Klubradio_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b861c3-b02f-49a6-b2af-d65f27115689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a10cb04-db23-441e-962a-0d3253d87611","keywords":null,"link":"/360/20200912_Ujra_a_vilagsajtoban_a_magyar_mediahelyzet_most_a_Klubradio_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 12. 09:00","title":"Újra a világsajtóban a magyar médiahelyzet, most a Klubrádió miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori miniszterrel a Pesti Hírlap próbált olyan interjút készíteni, amiben elmondja a gondolatait az embereket érdeklő dolgokról is.","shortLead":"Az egykori miniszterrel a Pesti Hírlap próbált olyan interjút készíteni, amiben elmondja a gondolatait az embereket...","id":"20200912_Navracsics_Tibornak_se_az_SZFErol_se_Szijjarto_jachtozasarol_se_a_jarvanyvedelemrol_nincs_velemenye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f233843-4aff-4c8d-9886-d3aa3289c3e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Navracsics_Tibornak_se_az_SZFErol_se_Szijjarto_jachtozasarol_se_a_jarvanyvedelemrol_nincs_velemenye","timestamp":"2020. szeptember. 12. 11:17","title":"Navracsics Tibornak se az SZFE-ről, se Szijjártó jachtozásáról, se a járványvédelemről nincs véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, milyen hosszan vezetett így a sofőr.","shortLead":"Nem tudni, milyen hosszan vezetett így a sofőr.","id":"20200913_Ezuttal_a_8as_fouton_haladt_valaki_szembe_a_forgalommal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07cc32e-96c1-4ec3-abc0-c3ca994ea798","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_Ezuttal_a_8as_fouton_haladt_valaki_szembe_a_forgalommal","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:38","title":"Ezúttal a 8-as főúton haladt valaki szembe a forgalommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c24ea0-587a-45ad-b708-f323963ec38c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as évekbeli csúcstechnika megzabolázáshoz szükség van némi vezetői tapasztalatra. ","shortLead":"A 80-as évekbeli csúcstechnika megzabolázáshoz szükség van némi vezetői tapasztalatra. ","id":"20200914_700_loeros_es_34_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_ford_rs200","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c24ea0-587a-45ad-b708-f323963ec38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55acce4-cd3a-4a91-aca9-2ef70d41c949","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_700_loeros_es_34_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_ford_rs200","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:41","title":"700+ lóerős és 34 éves ez az eladó sorba került Ford RS200","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]