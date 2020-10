Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megközelítette a 31 500-at az igazolt fertőzöttek száma.","shortLead":"Megközelítette a 31 500-at az igazolt fertőzöttek száma.","id":"20201005_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21ca10e-f91b-4537-884f-4cf8b4336bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 05. 08:56","title":"900 fölött az új koronavírus-fertőzöttek száma, 11 beteg halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábban már beharangozott és igen hasznosnak tűnő funkció érkezett a WhatsApp újabb béta verziójába. Rövid időn belül a publikus változatba is bekerülhet.","shortLead":"Egy korábban már beharangozott és igen hasznosnak tűnő funkció érkezett a WhatsApp újabb béta verziójába. Rövid időn...","id":"20201005_whatsapp_csoport_nemitasa_uj_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d16d96-c4c8-4196-9bf2-e50eb78f1add","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_whatsapp_csoport_nemitasa_uj_funkciok","timestamp":"2020. október. 05. 09:40","title":"Elege van egy csoportból a WhatsAppon? Örökre elnémíthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők régóta figyelmeztetnek, hogy a hivatalosan regisztrált fertőzötteknél valójában jóval többen lehetnek, akik elkapták a koronavírust.","shortLead":"A szakértők régóta figyelmeztetnek, hogy a hivatalosan regisztrált fertőzötteknél valójában jóval többen lehetnek, akik...","id":"20201005_who_koronavirus_fertozes_fertozott_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900d08a0-71a3-465b-9523-005dfcf10d6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_who_koronavirus_fertozes_fertozott_jarvany","timestamp":"2020. október. 05. 17:04","title":"WHO: Már minden 10. ember koronavírusos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírussal bent fekvő Haász János arra kérte Gődényt, mutasson felelősséget, és nem írna humbug szövegeket.","shortLead":"A koronavírussal bent fekvő Haász János arra kérte Gődényt, mutasson felelősséget, és nem írna humbug szövegeket.","id":"20201005_Godeny_haasz_index_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed02f14b-7e4d-4771-808a-872164fb356c","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_Godeny_haasz_index_koronavirus","timestamp":"2020. október. 05. 20:10","title":"Facebookon ment egymásnak az Index egykori újságírója és Gődény György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0684c2-8007-4bb4-9343-c768e6d29388","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Kádár-korban \"ellenségesnek\" bélyegzett Ilia Mihállyal közölt beszélgetést a szolnoki irodalmi folyóirat, az Eső.","shortLead":"A Kádár-korban \"ellenségesnek\" bélyegzett Ilia Mihállyal közölt beszélgetést a szolnoki irodalmi folyóirat, az Eső.","id":"202040_folyoirat__fohajtas_boldog_zoltan_atapai_nadragos_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b0684c2-8007-4bb4-9343-c768e6d29388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a571c9d3-863d-414e-a920-89a8462ed211","keywords":null,"link":"/360/202040_folyoirat__fohajtas_boldog_zoltan_atapai_nadragos_ember","timestamp":"2020. október. 05. 14:00","title":"A Facebookon már nincs ott, de 86 évesen is aktív a Tiszatáj nevezetes szerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4392f5e-22cf-4f3b-8639-1c686b2f6c9d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Már az afgánközi tárgyalások beindulása is csodának számít, hát még az, ha sikerül egyezségre jutni. A nagyhatalmak érdeklődését csak fokozza, hogy Afganisztán igen gazdag ásványkincsekben.","shortLead":"Már az afgánközi tárgyalások beindulása is csodának számít, hát még az, ha sikerül egyezségre jutni. A nagyhatalmak...","id":"202040__afgan_beketargyalasok__harcok__nagyhatalmi_erdekek__valtozo_ulesrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4392f5e-22cf-4f3b-8639-1c686b2f6c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d55ef44-b85b-4c8b-abd1-a316c39f0164","keywords":null,"link":"/360/202040__afgan_beketargyalasok__harcok__nagyhatalmi_erdekek__valtozo_ulesrend","timestamp":"2020. október. 05. 17:00","title":"Ha nincs harc, miről tárgyalhatunk? – így ültek asztalhoz a tálibok az afgán kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem tudományos eredményei reményt adnak arra, hogy már karácsonyig jelentősen változik a helyzet, de addig \"rázósnak bizonyulhat az út\".","shortLead":" Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem tudományos eredményei reményt adnak...","id":"20201004_Boris_Johnson_szerint_karacsonyig_jelentosen_enyhulhet_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64b041c-a673-4e67-9e9b-947c0ecae8e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Boris_Johnson_szerint_karacsonyig_jelentosen_enyhulhet_a_jarvany","timestamp":"2020. október. 04. 14:55","title":"Boris Johnson szerint karácsonyig jelentősen enyhülhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár is megerősítette, a Puskás Arénában lesznek a Juventus és a Barcelona elleni BL-meccsek.","shortLead":"A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár is megerősítette, a Puskás Arénában lesznek...","id":"20201004_A_Puskasban_jatssza_a_Fradi_a_BLmeccseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12f6a8e-be72-4995-81bc-d7e8c51fa81b","keywords":null,"link":"/sport/20201004_A_Puskasban_jatssza_a_Fradi_a_BLmeccseket","timestamp":"2020. október. 04. 20:15","title":"\"Az apparátus egy napig nem állt a helyzet magaslatán\" - mondta Fürjes arról, miért volt úgy, hogy a Fradi nem játszhat a Puskásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]