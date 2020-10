Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11e22444-0834-47d5-89e2-e3cbfd38e6da","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Idén szeptemberben a tanítás egyelőre hagyományos formájában indult el, az emelkedő esetszámok miatt érdemes felkészülni, hogy a közeli jövőben visszatérhet a digitális oktatás. Mutatjuk, mire érdemes figyelni. ","shortLead":"Idén szeptemberben a tanítás egyelőre hagyományos formájában indult el, az emelkedő esetszámok miatt érdemes...","id":"magyartelekom_20200902_Becsongettek_igy_keszulhet_fel_a_digitalis_oktatasra_MagyarTelekom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11e22444-0834-47d5-89e2-e3cbfd38e6da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61088ef1-1bc9-4662-834c-ca8b4c0396b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200902_Becsongettek_igy_keszulhet_fel_a_digitalis_oktatasra_MagyarTelekom","timestamp":"2020. október. 06. 15:30","title":"Hogyan készülhet fel a digitális oktatásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"8388e3b1-9d35-474f-9447-3f7ac8da3a7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint az alagút átvezet a szerb-magyar határon lévő ideiglenes biztonsági határzár alatt.\r

","shortLead":"A rendőrség szerint az alagút átvezet a szerb-magyar határon lévő ideiglenes biztonsági határzár alatt.\r

","id":"20201005_alagut_szerb_magyar_hatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8388e3b1-9d35-474f-9447-3f7ac8da3a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d17e71d-a7a4-4a1b-814c-ea71d2cad373","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_alagut_szerb_magyar_hatar","timestamp":"2020. október. 05. 21:58","title":"Újabb alagutat találtak a szerb-magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csökkent a magyar kiskereskedelmi forgalom augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. A külföldi turisták hiánya mellett az is betett a forgalomnak, hogy sokkal kevesebbet tankoltak az emberek idén nyáron, mint egy éve.","shortLead":"Csökkent a magyar kiskereskedelmi forgalom augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. A külföldi turisták hiánya...","id":"20201005_ksh_kiskereskedelem_vasarlas_bolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9241f3a3-1ae0-41c9-bece-89d492a86e75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_ksh_kiskereskedelem_vasarlas_bolt","timestamp":"2020. október. 05. 09:57","title":"A boltok és benzinkutak megcsappant forgalma mutatta, hogy idén nyáron nem jöttek a turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d614f5ee-2ddb-4a91-b1bc-a3df2fe11320","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom akciójának célja, hogy felhívja a \"jóhiszemű vásárlók figyelmét\" a \"káros kiadványra\".\r

","shortLead":"A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom akciójának célja, hogy felhívja a \"jóhiszemű vásárlók figyelmét\" a \"káros...","id":"20201006_Meseorszag_mindenkie_konyvesbolt_plakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d614f5ee-2ddb-4a91-b1bc-a3df2fe11320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e10fb3e-4d33-4528-82f0-7abd3e796bd4","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Meseorszag_mindenkie_konyvesbolt_plakat","timestamp":"2020. október. 06. 14:38","title":"A legsötétebb időket idézve jelölik meg a könyvesboltokat a homofóbok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi életét vesztette, az üzemeltetők szerint semmi nem utalt előre öngyilkossági szándékára.","shortLead":"A férfi életét vesztette, az üzemeltetők szerint semmi nem utalt előre öngyilkossági szándékára.","id":"20201005_budapest_loter_fejbe_lotte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4d77f8-7265-4262-881c-f47172bdf280","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_budapest_loter_fejbe_lotte","timestamp":"2020. október. 05. 15:44","title":"Fejbe lőtte magát egy férfi egy budapesti lőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce3d374-9e8b-4466-aebd-f3171cfd4c3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Boris Johnson szerint nem lehetetlen, hogy 2030-ra 40 GW elektromos áram származzon a megújuló energiaforrásokból. Ha ez sikerül, minden brit, skót, észak-ír és walesi háztartás ebből kapná az áramot.","shortLead":"Boris Johnson szerint nem lehetetlen, hogy 2030-ra 40 GW elektromos áram származzon a megújuló energiaforrásokból. Ha...","id":"20201007_egyesult_kiralysag_szeleromu_zoldenergia_megujulo_energia_tengerre_telepitett_szeleromu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ce3d374-9e8b-4466-aebd-f3171cfd4c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3309d4-5c86-49ed-af00-fecf28f1a8d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_egyesult_kiralysag_szeleromu_zoldenergia_megujulo_energia_tengerre_telepitett_szeleromu","timestamp":"2020. október. 07. 09:03","title":"A britek nem viccelnek: szélerőműveket telepítenek a tengerre, 2030-ra minden háztartást így látnának el árammal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja az orvosok jogviszonyát is, és jelentősen szűkülhet a magánellátásban is dolgozók mozgástere, ami természetesen a betegeket is érinti. ","shortLead":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja...","id":"20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9c29b8-f576-4818-808f-2f136239f4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. október. 05. 13:22","title":"Ára van a nagy orvosi béremelésnek: szigorú összeférhetetlenségi szabályok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36322578-ac1b-45cb-9b02-903059f780da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik legfrissebb autóipari trend, hogy távolról kapcsolnak be új funkciókat egy autóban. Mindezt persze jó pénzért.","shortLead":"Az egyik legfrissebb autóipari trend, hogy távolról kapcsolnak be új funkciókat egy autóban. Mindezt persze jó pénzért.","id":"20201006_Az_Audikba_is_jon_a_mobilon_vett_ulesfutes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36322578-ac1b-45cb-9b02-903059f780da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1d7770-ce8f-4294-81aa-72d47b335d63","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_Az_Audikba_is_jon_a_mobilon_vett_ulesfutes","timestamp":"2020. október. 06. 12:46","title":"Az Audikba is jöhet a mobilon vett ülésfűtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]