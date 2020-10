Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b1d95ec-5cc9-4fa9-8838-b9ab95304cdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Teracube egyszer már elkészített egy zöld mobilt, az pedig annyira bejött a fogyasztóknak, hogy most előálltak egy erősebb, de ugyanúgy környezetbarát változattal.","shortLead":"A Teracube egyszer már elkészített egy zöld mobilt, az pedig annyira bejött a fogyasztóknak, hogy most előálltak...","id":"20201025_kornyezetvedelem_fenntarthatosag_kornyezetbarat_androidos_mobil_teracube_2e_cserelheto_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b1d95ec-5cc9-4fa9-8838-b9ab95304cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830138c8-39a8-492d-b762-b5d6ee4dcda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_kornyezetvedelem_fenntarthatosag_kornyezetbarat_androidos_mobil_teracube_2e_cserelheto_akkumulator","timestamp":"2020. október. 25. 08:03","title":"Itt a Földbarát telefon, újrahasznosított anyagokból van, a tokja lebomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait.","shortLead":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait.","id":"20201024_Mutatunk_ot_szamot_ha_on_is_ezekre_gondolt_most_nagyon_orulhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b76013-0ca7-4e24-84ac-429295409112","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Mutatunk_ot_szamot_ha_on_is_ezekre_gondolt_most_nagyon_orulhet","timestamp":"2020. október. 24. 19:45","title":"Mutatunk öt számot, ha ön is ezekre gondolt, most nagyon örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f94f2b6-b444-4475-943b-66737f2ad659","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A pesti taxisblokád Kelet-Berlinben érdekesebb, mint Nyugaton. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A pesti taxisblokád Kelet-Berlinben érdekesebb, mint Nyugaton. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","id":"20201024_elvandorlas_taxisblokad_1990_oktober_24","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f94f2b6-b444-4475-943b-66737f2ad659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4723ad85-ef1c-4b52-bfd0-371bb809d21d","keywords":null,"link":"/360/20201024_elvandorlas_taxisblokad_1990_oktober_24","timestamp":"2020. október. 24. 16:30","title":"A német egyesítés sem állította meg a nyugatra vándorlást – 1990. október 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12cd5b5-fa6c-43a4-91c7-641309e8adf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tett le arról a Samsung, hogy még több vetélytársa legyen az Apple AirPods fülesének. Egy védjegykérelem alapján már találgatni kezdtek, milyen fülhallgatóval léphet majd piacra a dél-koreai gyártó.","shortLead":"Nem tett le arról a Samsung, hogy még több vetélytársa legyen az Apple AirPods fülesének. Egy védjegykérelem alapján...","id":"20201024_samsung_galaxy_buds_sound_vedjegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f12cd5b5-fa6c-43a4-91c7-641309e8adf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7d7230-ec52-45df-bb2a-42aa6671aa8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201024_samsung_galaxy_buds_sound_vedjegy","timestamp":"2020. október. 24. 14:03","title":"Ez lehet a Samsung következő fülhallgatója, vezetékek nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815ba27-d3ca-4396-bb02-7c82e75a4526","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2 táncos műsorában jelentették be, hogy pozitív a tesztjük.","shortLead":"A TV2 táncos műsorában jelentették be, hogy pozitív a tesztjük.","id":"20201024_Koronavirusos_Marsi_Aniko_es_Osvart_Andrea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d815ba27-d3ca-4396-bb02-7c82e75a4526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d1c2fc-465c-4a29-8bbd-be4dcaa2b17d","keywords":null,"link":"/elet/20201024_Koronavirusos_Marsi_Aniko_es_Osvart_Andrea","timestamp":"2020. október. 24. 21:59","title":"Koronavírusos lett Marsi Anikó és Osvárt Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országban a felnőttkori jövedelem ugyan függ attól, ki milyen családból jön, de sokkal kevésbé, mint más államokban. ","shortLead":"Az országban a felnőttkori jövedelem ugyan függ attól, ki milyen családból jön, de sokkal kevésbé, mint más államokban. ","id":"20201025_Svajc_gazdag_csaladok_szakmunkaskepzo_tovabbtanulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7854ff-7ce2-421d-9ae1-28926a21e116","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Svajc_gazdag_csaladok_szakmunkaskepzo_tovabbtanulas","timestamp":"2020. október. 25. 12:23","title":"Svájcban a gazdag családok gyerekeinek a fele szakmunkásképzőbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csehországban pénteken 15 252 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami az eddigi legnagyobb napi esetszám - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján szombaton reggel közölt adatokból.","shortLead":"Csehországban pénteken 15 252 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami az eddigi legnagyobb napi esetszám...","id":"20201024_Nagyon_rossz_koronavirusadatok_jottek_Csehorszagbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c74318-f457-49f0-a3e7-beede527ee6b","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Nagyon_rossz_koronavirusadatok_jottek_Csehorszagbol","timestamp":"2020. október. 24. 12:58","title":"Nagyon rossz koronavírus-adatok jöttek Csehországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69192d74-b2de-4b06-b735-947d2e00311e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A színes gyémántokat viszont szinte senki nem kereste. ","shortLead":"A színes gyémántokat viszont szinte senki nem kereste. ","id":"20201025_Taska_alkohol_luxustargyak_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69192d74-b2de-4b06-b735-947d2e00311e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba76c3e-0d05-4c37-ba1d-cb05fb00d3e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Taska_alkohol_luxustargyak_koronavirus","timestamp":"2020. október. 25. 15:41","title":"Táskák és alkohol: ez fogy a luxustárgyak piacán járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]