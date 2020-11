Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87280b6a-bea5-4392-8fe5-f98535850966","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meghívták a minisztert a Vas utcába, hogy kezdetét vehesse az érdemi tárgyalás. ","shortLead":"Meghívták a minisztert a Vas utcába, hogy kezdetét vehesse az érdemi tárgyalás. ","id":"20201102_SZFE_sajtotajekoztato_blokad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87280b6a-bea5-4392-8fe5-f98535850966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca347ac-0994-427a-9c88-069a615e432d","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_SZFE_sajtotajekoztato_blokad","timestamp":"2020. november. 02. 11:26","title":"SZFE: Palkovics Lászlót beengednék a diákok az Ódry Színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee7a4cf7-fe02-4189-9017-41688f47485b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Biden is megszólalt az osztrák fővárosban történt merénylettel kapcsolatban.","shortLead":"Joe Biden is megszólalt az osztrák fővárosban történt merénylettel kapcsolatban.","id":"20201103_Trump_A_becsiekkel_vagyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee7a4cf7-fe02-4189-9017-41688f47485b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6463fa-2a31-4aba-952e-83109f24312f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Trump_A_becsiekkel_vagyunk","timestamp":"2020. november. 03. 08:50","title":"Donald Trump: „Imáinkban a bécsiekkel vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egykori Apple-vezér, Steve Jobs is megkereste Sean Conneryt, hogy szerepeljen egy reklámban, de a színész kikosarazta őt – áll abban a levélben, amit egy szatirikus híroldal rakott össze korábban, de most újból népszerű lett.","shortLead":"Az egykori Apple-vezér, Steve Jobs is megkereste Sean Conneryt, hogy szerepeljen egy reklámban, de a színész...","id":"20201102_sean_connery_halala_level_steve_jobs_apple_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bf6d12-2d0b-48a7-9bac-500aab5a32b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_sean_connery_halala_level_steve_jobs_apple_reklam","timestamp":"2020. november. 02. 14:34","title":"Megint terjed a kamu levél, amelyben Sean Connery kiosztja Steve Jobsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196b58f-1f49-454f-b05b-564262607954","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak Európában évente több milliárd műanyag mosogatószivacs kerül a szemétbe, amelyeket ráadásul vegyi anyagokkal is kezelnek.","shortLead":"Csak Európában évente több milliárd műanyag mosogatószivacs kerül a szemétbe, amelyeket ráadásul vegyi anyagokkal is...","id":"20201102_Nem_csak_a_kornyezetnek_de_magunknak_is_arthatunk_a_muanyag_mosogatoszivacsokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0196b58f-1f49-454f-b05b-564262607954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa67c2e-7c87-4891-b9ff-e2b6698790ca","keywords":null,"link":"/zhvg/20201102_Nem_csak_a_kornyezetnek_de_magunknak_is_arthatunk_a_muanyag_mosogatoszivacsokkal","timestamp":"2020. november. 02. 10:51","title":"Nemcsak a környezetnek, de magunknak is árthatunk a műanyag mosogatószivacsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03321109-35d6-4a1b-b6e3-869981807615","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az emberi természet különös rejtélye és csapdája is egyben, hogy az lesz – mintegy „melléktermékként” – boldogabb, aki rájön, hogy a másik ember jólléte sokszor fontosabb, mint a sajátja – hangsúlyozta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendége, Nagy Henriett pszichológus. Az október 28-án rendezett beszélgetés során a szakember kitért arra is, hogy mennyiben múlik a boldogság az öröklött tulajdonságokon, és pesszimistábbak-e (és ezért boldogtalanabbak) a magyarok.","shortLead":"Az emberi természet különös rejtélye és csapdája is egyben, hogy az lesz – mintegy „melléktermékként” – boldogabb, aki...","id":"20201102_Az_a_boldogabb_akinek_a_masik_boldogsaga_fontosabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03321109-35d6-4a1b-b6e3-869981807615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2ac33f-7e4e-4ebc-9772-cbd4d0e7fe85","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201102_Az_a_boldogabb_akinek_a_masik_boldogsaga_fontosabb","timestamp":"2020. november. 02. 17:20","title":"Az a boldogabb, akinek a másik boldogsága fontosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brit trón várományosa tavasszal, az első hullám idején jutott túl a Covid-19-en.\r

","shortLead":"A brit trón várományosa tavasszal, az első hullám idején jutott túl a Covid-19-en.\r

","id":"20201102_vilmos_herceg_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f18e01-6c5e-418f-b5af-621112214977","keywords":null,"link":"/elet/20201102_vilmos_herceg_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. november. 02. 05:18","title":"Vilmos herceg is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c3e7b1-f1d7-48ad-ad91-5fef4ad87aff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többet költöttek rá, de még többet ettek a nagy kiszerelésű csokoládékból, hogy jobb kedélyállapotba kerüljenek. Sokuknak súlyproblémát is okozott a helyzet.","shortLead":"Többet költöttek rá, de még többet ettek a nagy kiszerelésű csokoládékból, hogy jobb kedélyállapotba kerüljenek...","id":"20201101_koronavirusjarvany_csokoladefogyasztas_nagybritannia_kedelyjavito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96c3e7b1-f1d7-48ad-ad91-5fef4ad87aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098692ed-91c3-4d9c-a4e4-116db17e2194","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_koronavirusjarvany_csokoladefogyasztas_nagybritannia_kedelyjavito","timestamp":"2020. november. 01. 11:39","title":"Nagytáblás csokoládékkal vidították magukat a britek a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3c9423-ab11-4dcc-acff-b30c2cce64bf","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Hosszú sorok kígyóznak az előre megnyitott választóhelyiségek előtt, és tízmilliószám érkeznek a postai szavazatok, ami részvételi rekordot ígér az amerikai elnökválasztáson. A verseny nem lefutott, Orbán Viktor magyar miniszterelnök viszont minden tétjét Donald Trumpra tette.","shortLead":"Hosszú sorok kígyóznak az előre megnyitott választóhelyiségek előtt, és tízmilliószám érkeznek a postai szavazatok, ami...","id":"20201101_Trump_es_Biden_gyozelmi_eselyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb3c9423-ab11-4dcc-acff-b30c2cce64bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ace68c-6e3b-4150-9788-351a8f7b8bd9","keywords":null,"link":"/360/20201101_Trump_es_Biden_gyozelmi_eselyei","timestamp":"2020. november. 01. 13:30","title":"Trump és Biden esélyei, Orbán tétje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]