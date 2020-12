Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A utahi sivatag és a romániai Fejedelemasszony halma után ezúttal Kaliforniában helyezett el valaki egy 3 méter magas fémoszlopot.","shortLead":"A utahi sivatag és a romániai Fejedelemasszony halma után ezúttal Kaliforniában helyezett el valaki egy 3 méter magas...","id":"20201203_femoszlop_kalifornia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49be9e00-a641-4dd0-a40f-cf53496263d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_femoszlop_kalifornia","timestamp":"2020. december. 03. 09:03","title":"Újabb rejtélyes fémoszlop bukkant fel, most Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A januárban hivatalba lépő amerikai elnök a nyilvánosság előtt oltatná be magát a koronavírus elleni vakcinával, ha Fauci azt mondja neki, hogy biztonságos az oltóanyag.","shortLead":"A januárban hivatalba lépő amerikai elnök a nyilvánosság előtt oltatná be magát a koronavírus elleni vakcinával, ha...","id":"20201204_Anthony_Fauci_Joe_Biden_egeszsegugyi_fotanacsado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd48a849-187d-4593-894d-9096eda8da39","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_Anthony_Fauci_Joe_Biden_egeszsegugyi_fotanacsado","timestamp":"2020. december. 04. 05:51","title":"Anthony Faucit kérte fel Joe Biden egészségügyi főtanácsadónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295fae31-361e-4a0d-ada8-0a3abbdf8531","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éppen olyan szórakoztató, mint harminc évvel ezelőtt. ","shortLead":"Éppen olyan szórakoztató, mint harminc évvel ezelőtt. ","id":"20201203_Catherine_OHara_Reszkessetek_betorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=295fae31-361e-4a0d-ada8-0a3abbdf8531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2743d951-d004-4d8d-bf42-a6885c34836c","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Catherine_OHara_Reszkessetek_betorok","timestamp":"2020. december. 03. 10:42","title":"Catherine O'Hara újraalkotta a Reszkessetek betörők! ájulós jelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"4,1 milliárd forint értékű beruházásról van szó, amely Szijjártó Péter szerint 2100 munkahelyet \"véd meg\".","shortLead":"4,1 milliárd forint értékű beruházásról van szó, amely Szijjártó Péter szerint 2100 munkahelyet \"véd meg\".","id":"20201204_tdk_szombathely_magyar_kormany_szijjarto_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635ef154-0bcc-4e57-b100-2a5e70c30ed2","keywords":null,"link":"/kkv/20201204_tdk_szombathely_magyar_kormany_szijjarto_peter","timestamp":"2020. december. 04. 16:51","title":"1,8 milliárdot ad a kormány a japán TDK szombathelyi fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e6f982-ab40-4895-8c21-4bcebbb29b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az areciboi obszervatórium a világ egyik legfontosabb csillagászati eszköze. A szerkezet azt az érő hatalmas terhelés miatt nemrég leszakadt. A fenntartó most irányított módon összerogyasztotta, mert már nem volt menthető.","shortLead":"Az areciboi obszervatórium a világ egyik legfontosabb csillagászati eszköze. A szerkezet azt az érő hatalmas terhelés...","id":"20201203_arecibo_obszervatorium_teleszkopo_osszeomlik_leszakad_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11e6f982-ab40-4895-8c21-4bcebbb29b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87657c28-e09f-4b25-b36c-523881c45926","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_arecibo_obszervatorium_teleszkopo_osszeomlik_leszakad_video","timestamp":"2020. december. 03. 20:33","title":"Itt a videó, amin látni, ahogy összeomlik a 900 tonnás rádióteleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e5b6ab-ac39-4691-b666-cdd501665dda","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20201204_Marabu_Feknyuz_Vissza_egy_kicsit_Demeterhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70e5b6ab-ac39-4691-b666-cdd501665dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442f8644-7a51-4c12-9cfd-5a5f87e6657f","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_Marabu_Feknyuz_Vissza_egy_kicsit_Demeterhez","timestamp":"2020. december. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vissza egy kicsit Demeterhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192fbb19-e00a-4943-b1c2-078fc2daf597","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai állami televízió közzétette azokat a képsorokat, amelyen a Csang'o-5 keddi landolását, valamint a mintavételi folyamatokat láthatjuk.","shortLead":"A kínai állami televízió közzétette azokat a képsorokat, amelyen a Csang'o-5 keddi landolását, valamint a mintavételi...","id":"20201203_kina_hold_szonda_csango_5_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=192fbb19-e00a-4943-b1c2-078fc2daf597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9085db3c-3efb-434a-82ac-8f31d5d2b62c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_kina_hold_szonda_csango_5_urkutatas","timestamp":"2020. december. 03. 08:33","title":"Videót küldött a Hold felszínéről a kínai szonda, már gyűjti a mintákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919a9d80-f1ee-4563-ae47-e83c4aa59dfa","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Szlovéniáról eszünkbe juthatnak a tengerpart római kori emlékei, a fürdők világa, a sípályák lankái vagy a karszthegységek vadregényes vidéke a titokzatos barlangokkal és a magasból lezúduló vízesésekkel. De ne felejtsük el, hogy Szlovénia télen valóságos mesevilággá változik tele olyan helyekkel, amit egyszer látnunk kell, legyen szó az ünnepi fényekről, a pezsgő városokról vagy a bájos falvak havas háztetőiről. Az ország minden évszakban csodás, mindössze annyi a dolgunk, hogy feljegyezzük, hova muszáj eljutnunk akkor, amikor már bátran utazhatunk. ","shortLead":"Szlovéniáról eszünkbe juthatnak a tengerpart római kori emlékei, a fürdők világa, a sípályák lankái vagy...","id":"SlovenianTouristBoard_20201127_A_szloven_varosok_teli_vilaga_utanozhatatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=919a9d80-f1ee-4563-ae47-e83c4aa59dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57dec3e-0036-463e-8b9c-48049577f1b6","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_20201127_A_szloven_varosok_teli_vilaga_utanozhatatlan","timestamp":"2020. december. 03. 07:30","title":"A szlovén városok téli világa utánozhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"}]