[{"available":true,"c_guid":"759ea4d9-4c24-48a7-9bab-b166b4b97b0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilcsalád várhatóan legerősebb tagjáról, a Galaxy S21 Ultráról is előkerült egy specifikációs lista.","shortLead":"A mobilcsalád várhatóan legerősebb tagjáról, a Galaxy S21 Ultráról is előkerült egy specifikációs lista.","id":"20201221_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kiszivargott_informacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=759ea4d9-4c24-48a7-9bab-b166b4b97b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4ef95f-e702-4eeb-8f32-caa9e026eb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kiszivargott_informacio","timestamp":"2020. december. 21. 12:33","title":"Minden fontos információ kiszivárgott a Samsung Galaxy S21 Ultráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdda9b00-dbe7-4eb1-9119-00b363447c9a","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A Magyarságkutató Intézet kábé egymilliárdból nettó hazudik, leírhatatlan gagyi minőségben. Ezzel valóban megmutatja, mi a magyar most.","shortLead":"A Magyarságkutató Intézet kábé egymilliárdból nettó hazudik, leírhatatlan gagyi minőségben. Ezzel valóban megmutatja...","id":"20201221_Magyarsagkutato_intezet__hazugsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdda9b00-dbe7-4eb1-9119-00b363447c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717d73ef-0f3e-4d10-b3fe-d168d24a2819","keywords":null,"link":"/360/20201221_Magyarsagkutato_intezet__hazugsag","timestamp":"2020. december. 21. 14:30","title":"Tóta W.: Hazugságkutató Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK a társasági adó elengedését követeli, a szocialisták több jóléti intézkedést hiányolnak.","shortLead":"A DK a társasági adó elengedését követeli, a szocialisták több jóléti intézkedést hiányolnak.","id":"20201219_Az_MSZPnek_es_a_DKnak_sem_tetszik_Orban_mai_bejelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1760f198-1e36-46f0-b5a5-4023cc45db79","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Az_MSZPnek_es_a_DKnak_sem_tetszik_Orban_mai_bejelentese","timestamp":"2020. december. 19. 18:04","title":"Az MSZP-nek és a DK-nak sem tetszik Orbán mai bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A koronavírus-fertőződések 60 százalékát az új vírustörzs okozza.","shortLead":" A koronavírus-fertőződések 60 százalékát az új vírustörzs okozza.","id":"20201220_Brit_egeszsegugyi_miniszter_Mindenki_viselkedjen_ugy_mintha_megfertozodott_volna_az_uj_koronavirussal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7d7bb3-9192-420f-84a2-7858f237d9b0","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Brit_egeszsegugyi_miniszter_Mindenki_viselkedjen_ugy_mintha_megfertozodott_volna_az_uj_koronavirussal","timestamp":"2020. december. 20. 15:45","title":"Brit egészségügyi miniszter: Még nem sikerült ellenőrzés alá vonni a fertőzőképesebb vírustörzset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d27ca6-c628-4276-9568-7e65a70e35a1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus-osztályokon nincs kivételezés, aki beteg, azon segítenek – számol be kórházi tapasztalatáról Kuncze Gábor, aki három hétig volt intenzív-osztályon a kór miatt. A volt belügyminiszter Bihari Ádámnak beszélt arról, hogy szerinte kik ma a legkarakteresebb ellenzéki politikusok, de elmondta a véleményét a lehetséges miniszterelnök-jelöltekről is. ","shortLead":"A koronavírus-osztályokon nincs kivételezés, aki beteg, azon segítenek – számol be kórházi tapasztalatáról Kuncze...","id":"20201219_Kuncze_Gabor_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45d27ca6-c628-4276-9568-7e65a70e35a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bab7858-1845-4aeb-9dd7-1ff8fb9e3852","keywords":null,"link":"/360/20201219_Kuncze_Gabor_video","timestamp":"2020. december. 21. 11:00","title":"Kuncze Gábor: Mikor a Covid kirúgja a lábad, nem foglalkozol semmivel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d5a62d-fdd5-4a70-9334-cfcff0c8d31a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Norvégia az első európai piac, ahol megjelent az Xpeng. ","shortLead":"Norvégia az első európai piac, ahol megjelent az Xpeng. ","id":"20201221_Eszak_felol_veszi_be_Europat_az_egyik_legerdekesebb_kinai_elektromosautomarka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56d5a62d-fdd5-4a70-9334-cfcff0c8d31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f9abb5-b911-4f82-83e1-5a38e86b0761","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_Eszak_felol_veszi_be_Europat_az_egyik_legerdekesebb_kinai_elektromosautomarka","timestamp":"2020. december. 21. 14:18","title":"Északról veszi be Európát az egyik kínai villanyautó-gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62838f31-4e94-41e8-a809-cb03b3f032df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kárpáti Márton egyetlen állítást tartott fontosnak cáfolni Szombathy Pál hétfő reggel megjelent interjújából.","shortLead":"Kárpáti Márton egyetlen állítást tartott fontosnak cáfolni Szombathy Pál hétfő reggel megjelent interjújából.","id":"20201221_karpati_marton_telex_index_szombathy_pal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62838f31-4e94-41e8-a809-cb03b3f032df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a07149-9e96-4196-a43a-a03a52d4f762","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_karpati_marton_telex_index_szombathy_pal","timestamp":"2020. december. 21. 15:44","title":"Reagált a Telex Szombathy szavaira: Nem úgy volt az, Pali!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad005f5-278f-45c5-bb2e-6cae8817cbe1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha abból indulunk ki, hogy a legtöbb emberben nem lehet megbízni, akkor a bizalmatlan viselkedésünkkel valóban a legrosszabbat hozzuk ki embertársainkból. Miért kezdtünk el hinni a fajunk rossz természetében? - teszi fel a kérdést Rutger Bregman holland történész-író Emberiség című könyvében.","shortLead":"Ha abból indulunk ki, hogy a legtöbb emberben nem lehet megbízni, akkor a bizalmatlan viselkedésünkkel valóban...","id":"20201220_A_hirek_azt_adjak_az_agynak_amit_a_cukor_a_testnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ad005f5-278f-45c5-bb2e-6cae8817cbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e0a04f-68ef-4a18-bfd0-05e326e70873","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201220_A_hirek_azt_adjak_az_agynak_amit_a_cukor_a_testnek","timestamp":"2020. december. 20. 19:15","title":"„A hírek azt adják az agynak, amit a cukor a testnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]