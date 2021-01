Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sajtóban jelent meg, hogy az intézet vezetése ezer adagot osztott ki a Pfizer koronavírus elleni vakcinájából a alkalmazottak és hozzátartozóik között.","shortLead":"A sajtóban jelent meg, hogy az intézet vezetése ezer adagot osztott ki a Pfizer koronavírus elleni vakcinájából...","id":"20210114_cseh_kozegeszsegugyi_intezet_oltas_botrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30def457-ee78-4bb8-a91b-e7d7bfdcc05e","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_cseh_kozegeszsegugyi_intezet_oltas_botrany","timestamp":"2021. január. 14. 17:13","title":"Belebukott a cseh közegészségügyi intézet vezetője a soron kívül osztogatott oltásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f3a57d-c5e1-44f5-9593-1cba65d28f2b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Mostantól a Hipgnosis Songs Fund rendelkezhet az énekesnő dalai felett.","shortLead":"Mostantól a Hipgnosis Songs Fund rendelkezhet az énekesnő dalai felett.","id":"20210113_Shakira_jogdij_Hipgnosis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f3a57d-c5e1-44f5-9593-1cba65d28f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f614090-853b-406b-8408-364db764a478","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Shakira_jogdij_Hipgnosis","timestamp":"2021. január. 13. 18:07","title":"Shakira több millió dollárért eladta zenéje jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Január végére derülhet ki, hogy mennyire hatékony az oltóanyag, a cég az év végéig egymilliárd darabot gyártana le.","shortLead":"Január végére derülhet ki, hogy mennyire hatékony az oltóanyag, a cég az év végéig egymilliárd darabot gyártana le.","id":"20210114_Johnson_Johnson_egydozisu_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5523a915-da4e-486c-a481-7ebdde86a6bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_Johnson_Johnson_egydozisu_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 14. 15:48","title":"Márciusra ígéri a Johnson & Johnson az egydózisú koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivároghatott, mennyibe kerül majd az LG Rollable, a gyártó feltekerhető kijelzős mobilja, és az is, mikor mutathatják azt be a nagyközönségnek. Az ára még az első Galaxy Foldot is túlszárnyalja majd.","shortLead":"Kiszivároghatott, mennyibe kerül majd az LG Rollable, a gyártó feltekerhető kijelzős mobilja, és az is, mikor...","id":"20210114_lg_rollable_feltekerheto_kijelzos_telefon_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6024bef-5c87-4ecd-bbfc-c069ca1d3e53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_lg_rollable_feltekerheto_kijelzos_telefon_ara","timestamp":"2021. január. 14. 15:03","title":"Megvan, mennyibe kerülhet az LG feltekerhető kijelzős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy a populisták milyen következtetést vonnak le a világban a Capitolium ostromából, az attól függ, hogy hatalmon vannak-e vagy sem, de az biztos, hogy a jobboldali populizmus nem került két vállra. Így látja a helyzetet Ivan Krasztev, a nyugati sajtóban sokat idézett bolgár elemző, aki most a Spiegelnek nyilatkozott. ","shortLead":"Hogy a populisták milyen következtetést vonnak le a világban a Capitolium ostromából, az attól függ, hogy hatalmon...","id":"20210114_Spiegel_A_jobboldali_populizmus_nem_kerul_ket_vallra_Trump_tavozasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d05909-d0b1-41ed-a287-3664325813e9","keywords":null,"link":"/360/20210114_Spiegel_A_jobboldali_populizmus_nem_kerul_ket_vallra_Trump_tavozasaval","timestamp":"2021. január. 14. 07:40","title":"Spiegel: A jobboldali populizmus nem kerül két vállra Trump távozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor fiának közel negyvenmilliós állami ösztöndíjáról jelentek meg hírek, de a kormányhoz közelálló sajtó már előre menekülve kezdte hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen bárki kaphat ilyet. A hír megjelenése óta úgy próbálják beállítani, mintha bírálók azt kifogásolnák, hogy sok magyar katona vesz részt külföldi képzésen. ","shortLead":"Orbán Viktor fiának közel negyvenmilliós állami ösztöndíjáról jelentek meg hírek, de a kormányhoz közelálló sajtó már...","id":"20210114_orban_gaspar_sandhurst_osztondij_kormanymedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32642090-8565-481b-8053-1e0b41f0b4cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_orban_gaspar_sandhurst_osztondij_kormanymedia","timestamp":"2021. január. 14. 16:58","title":"Újra alternatív valóságba került a kormánymédia, amikor Orbán Gáspár ügyével kell foglalkozniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bff6bf3-8158-4514-a7a5-2b80648b70ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök délután összesen öt új készüléket mutatott be a Samsung. Azóta mindegyik mellé videós bemutatót is közzétett a gyártó.","shortLead":"Csütörtök délután összesen öt új készüléket mutatott be a Samsung. Azóta mindegyik mellé videós bemutatót is közzétett...","id":"20210114_samsung_galaxy_s21_ultra_galaxy_buds_pro_fulhallgato_smarttags_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bff6bf3-8158-4514-a7a5-2b80648b70ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4080a4-d1ea-4154-92f2-3e1851efe382","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_samsung_galaxy_s21_ultra_galaxy_buds_pro_fulhallgato_smarttags_video","timestamp":"2021. január. 14. 19:33","title":"Csúcstelefonok, okos füles és egy mindent megtaláló kütyü – videón a Samsung új készülékei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d13647-0dd4-425a-96b5-a043fd30b670","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint védett adatokról is szó lesz az ülésen. Az LMP-s képviselőt hivatali visszaéléssel vádolják.","shortLead":"A bíróság szerint védett adatokról is szó lesz az ülésen. Az LMP-s képviselőt hivatali visszaéléssel vádolják.","id":"20210115_zart_targyalas_demeter_marta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16d13647-0dd4-425a-96b5-a043fd30b670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8fae757-67ad-470e-a037-083457b51455","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_zart_targyalas_demeter_marta","timestamp":"2021. január. 15. 10:38","title":"Zárt tárgyalást rendelt el a bíró Demeter Márta ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]