Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pozitív lett Joao Leao portugál pénzügyminiszter koronavírustesztje - közölte a politikus hivatala szombaton, egy nappal az után, hogy Leao részt vett egy találkozón uniós vezetőkkel, köztük Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.","shortLead":"Pozitív lett Joao Leao portugál pénzügyminiszter koronavírustesztje - közölte a politikus hivatala szombaton...","id":"20210116_Pozitiv_lett_a_portugal_penzugyminiszter_tesztje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77aa47da-1813-48af-af9b-3074ae8cf909","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Pozitiv_lett_a_portugal_penzugyminiszter_tesztje","timestamp":"2021. január. 16. 21:27","title":"Pozitív lett a portugál pénzügyminiszter tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már rég bitcoinmilliárdos lehetne egy amerikai programozó, ha nem veszti el a digitális pénztárcájához tartozó jelszót.","shortLead":"Már rég bitcoinmilliárdos lehetne egy amerikai programozó, ha nem veszti el a digitális pénztárcájához tartozó jelszót.","id":"20210115_bitcoin_kriptopenz_merevlemez_jelszo_milliardos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12113a4-337b-45fb-8300-f3d3c2870b53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_bitcoin_kriptopenz_merevlemez_jelszo_milliardos","timestamp":"2021. január. 15. 09:03","title":"71 milliárd forintnyi bitcoin lapul egy jelszóval védett lemezen, de a tulajdonosa nem tudja a kódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a bejegyzés nem ütközik a lengyelországi törvényekbe, úgy a közösségi szolgáltatások nem távolíthatják el azokat – ez az egyik hangsúlyos része annak a tervezetnek, amelyen a varsói kormány dolgozik.","shortLead":"Ha a bejegyzés nem ütközik a lengyelországi törvényekbe, úgy a közösségi szolgáltatások nem távolíthatják el azokat –...","id":"20210115_lengyelorszag_torvenytervezet_facebook_bejegyzes_torles_tiltas_donald_trump_kozossegi_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8595cd9-b7d7-46e2-8a18-993ba0736822","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_lengyelorszag_torvenytervezet_facebook_bejegyzes_torles_tiltas_donald_trump_kozossegi_media","timestamp":"2021. január. 15. 15:11","title":"Lengyelország törvénnyel akadályozná meg a facebookos tiltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c744eaa6-4fdc-42b9-a4a2-f4b1de4ab93e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung néhány hónapja még beszólt az Apple-nek, amiért az iPhone 12 dobozába már nem tettek töltőfejet, most viszont ugyanerre a lépésre szánta el magát.","shortLead":"A Samsung néhány hónapja még beszólt az Apple-nek, amiért az iPhone 12 dobozába már nem tettek töltőfejet, most viszont...","id":"20210115_samsung_galaxy_s21_doboz_mi_van_a_dobozban_tolto_fulhallgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c744eaa6-4fdc-42b9-a4a2-f4b1de4ab93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e72ba9-a1d2-4db5-80dc-5896b76c1a4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_samsung_galaxy_s21_doboz_mi_van_a_dobozban_tolto_fulhallgato","timestamp":"2021. január. 15. 11:03","title":"Se töltő, se fülhallgató nincs a Samsung Galaxy S21-ek dobozában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a766bc6a-af06-45d6-8827-e280e2982bf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben sem lesz már 0 foknál melegebb.","shortLead":"Napközben sem lesz már 0 foknál melegebb.","id":"20210115_Extrem_hideg_meteorologiai_szolgalat_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a766bc6a-af06-45d6-8827-e280e2982bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e52d10-bfeb-4ef8-b364-070c42796276","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Extrem_hideg_meteorologiai_szolgalat_hetvege","timestamp":"2021. január. 15. 18:44","title":"Extrém hideg lehet a hétvégén, figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dd2a9f-1363-4440-89fa-a17723cab388","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valamennyi bentlakásos szociális intézménynek be kell fogadnia a hajlék nélkül élőket, ha a hajléktalan ellátórendszer már nem tudja fogadni őket.","shortLead":"Valamennyi bentlakásos szociális intézménynek be kell fogadnia a hajlék nélkül élőket, ha a hajléktalan ellátórendszer...","id":"20210116_hajlektalanok_voros_kod_emmi_hideg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4dd2a9f-1363-4440-89fa-a17723cab388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69211ec-5140-467e-8eed-30433b6dbe66","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_hajlektalanok_voros_kod_emmi_hideg","timestamp":"2021. január. 16. 15:16","title":"A hajléktalan embereket védő \"vörös kódot\" hirdetett az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába ajánlják fel az önkormányzatok a segítségüket a járvány ellen, a kormány meg sem hallgatja őket – olvasható Gémesi György Indexnek adott interjújában. Gödöllő polgármestere az önkormányzatiság fennmaradásáért aggódva ismertette a településeket ellehetetlenítő kormányzati elvonásokat is.","shortLead":"Hiába ajánlják fel az önkormányzatok a segítségüket a járvány ellen, a kormány meg sem hallgatja őket – olvasható...","id":"20210116_Gemesi_Gyorgy_100_milliard_forintot_vontak_ki_az_onkormanyzati_rendszerbol_politikai_dontest_hoztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6a367a-31dc-4cd5-85da-eb71f8f43664","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Gemesi_Gyorgy_100_milliard_forintot_vontak_ki_az_onkormanyzati_rendszerbol_politikai_dontest_hoztak","timestamp":"2021. január. 16. 18:07","title":"Gémesi György: 100 milliárd forintot vontak ki az önkormányzati rendszerből, politikai döntést hoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6edc52ae-8fcb-4fec-834c-fff0bf3a557a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hamis volt az állítólag Amerikából Ausztráliába repült versenygalamb szalagja. Ez azt is jelenti, hogy nem szükséges megölni.","shortLead":"Hamis volt az állítólag Amerikából Ausztráliába repült versenygalamb szalagja. Ez azt is jelenti, hogy nem szükséges...","id":"20210115_Megis_eletben_maradhat_a_fertozesveszely_miatt_halalra_itelt_galamb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6edc52ae-8fcb-4fec-834c-fff0bf3a557a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec783471-bde5-48e7-8fcd-0e689b15a090","keywords":null,"link":"/elet/20210115_Megis_eletben_maradhat_a_fertozesveszely_miatt_halalra_itelt_galamb","timestamp":"2021. január. 15. 10:58","title":"Mégis életben maradhat a fertőzésveszély miatt halálra ítélt galamb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]