Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár kicsit fellélegezhetett az egészségügy, a román kormány szerint még közel sincs vége a nehézségeknek.","shortLead":"Bár kicsit fellélegezhetett az egészségügy, a román kormány szerint még közel sincs vége a nehézségeknek.","id":"20210112_veszhelyzet_romania_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a1aabb-9080-42fd-b113-4c60b82f4acc","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_veszhelyzet_romania_koronavirus","timestamp":"2021. január. 12. 17:52","title":"Megint meghosszabbították a vészhelyzetet Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eddig Eleg Gábor és Danyi Gábor közösen irányította a csapatot. Mostantól Danyi edzőként dolgozik tovább.\r

","shortLead":"Eddig Eleg Gábor és Danyi Gábor közösen irányította a csapatot. Mostantól Danyi edzőként dolgozik tovább.\r

","id":"20210111_danyi_gabor_elek_gabor_noi_kezilabda_valogatott_szovetsegi_kapitany_olimpiai_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6318c4b8-a23d-4262-a256-8e511891a0be","keywords":null,"link":"/sport/20210111_danyi_gabor_elek_gabor_noi_kezilabda_valogatott_szovetsegi_kapitany_olimpiai_selejtezo","timestamp":"2021. január. 11. 21:18","title":"Egy szövetségi kapitánya maradt a női kézilabda-válogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc8c9bf-76cc-46c0-9ae1-06022d0313b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kereszténydemokrata Aradszki András elővigyázatosságra int mindenkit, és azt javasolja, hogy aki teheti, oltassa be magát a koronavírus ellen.","shortLead":"A kereszténydemokrata Aradszki András elővigyázatosságra int mindenkit, és azt javasolja, hogy aki teheti, oltassa be...","id":"20210111_aradszki_andras_kdnp_50_nap_intenziv_osztalyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc8c9bf-76cc-46c0-9ae1-06022d0313b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69b7f54-cab7-41d8-8889-e8679a904933","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_aradszki_andras_kdnp_50_nap_intenziv_osztalyon","timestamp":"2021. január. 11. 14:30","title":"50 nap intenzív osztály után üzeni a KDNP-s képviselő: Ennek a vírusnak a fele sem tréfa!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180384a0-5f38-4506-a814-6902b8f38b1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pearl három hónappal Joplin halála után jelent meg, az egyik dalt már nem is tudta felénekelni. Viszont ezen az albumon van Esterházy Péter kedvenc, és Joplin utolsóként rögzített dala is.



","shortLead":"A Pearl három hónappal Joplin halála után jelent meg, az egyik dalt már nem is tudta felénekelni. Viszont ezen...","id":"20210111_Ma_50_eve_jelent_meg_Janis_Joplin_utolso_albuma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=180384a0-5f38-4506-a814-6902b8f38b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fb6a64-dccd-49d8-bbf1-bb587c80cb91","keywords":null,"link":"/kultura/20210111_Ma_50_eve_jelent_meg_Janis_Joplin_utolso_albuma","timestamp":"2021. január. 11. 11:37","title":"Ma 50 éve jelent meg Janis Joplin utolsó albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bf925a-e44d-48d8-955b-7625f607ebbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Megfelezik az autóknak hagyott helyet a párizsi Champs-Élysées-n, hogy a gyalogosoknak és a fáknak minél több tér jusson. 90 milliárd forintnyi kiadással számol Párizs városvezetése a 9 évig tartó munka elején.","shortLead":"Megfelezik az autóknak hagyott helyet a párizsi Champs-Élysées-n, hogy a gyalogosoknak és a fáknak minél több tér...","id":"20210112_Champs_Elysees_atepites_parizs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4bf925a-e44d-48d8-955b-7625f607ebbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab40b0e-3e87-4a40-a199-4801b817a9d8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210112_Champs_Elysees_atepites_parizs","timestamp":"2021. január. 12. 14:49","title":"Óriási kertté alakítják át a Champs-Élysées-t 2030-ra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a miniszterelnök sajtófőnöke is a Palkovics László lemondási terveiről szóló cikkre, és nem meglepő módon azt állítják, szó sem volt ilyen ötletről.","shortLead":"Reagált az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a miniszterelnök sajtófőnöke is a Palkovics László...","id":"20210112_palkovics_lemondas_itm_tagad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7cfeaf-18cc-40ed-b6de-7c7d29cd29ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_palkovics_lemondas_itm_tagad","timestamp":"2021. január. 12. 14:27","title":"Tagadja a minisztérium, hogy Palkovics László le akart mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a legtöbb cég igyekszik eltávolodni a Parler nevű közösségi szolgáltatástól, van, aki szívesen látja.","shortLead":"Miközben a legtöbb cég igyekszik eltávolodni a Parler nevű közösségi szolgáltatástól, van, aki szívesen látja.","id":"20210113_parler_alkalmazas_dreamhost_epik_tarhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9284bca4-c6af-4a07-a23c-0ca87d040fc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_parler_alkalmazas_dreamhost_epik_tarhely","timestamp":"2021. január. 13. 11:03","title":"A szélsőjobbosok “szigetén” élhet tovább a trumpisták kedvenc alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0615f0-28f3-4104-8fd2-7434e7b8b23d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A floridai hatóságok értetlenül állnak a brutális támadás előtt. ","shortLead":"A floridai hatóságok értetlenül állnak a brutális támadás előtt. ","id":"20210112_Trump_nevet_veste_valaki_egy_lamantin_hataba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de0615f0-28f3-4104-8fd2-7434e7b8b23d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78c1671-dcc3-4cd1-9cd9-c5e478fcc953","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Trump_nevet_veste_valaki_egy_lamantin_hataba","timestamp":"2021. január. 12. 07:57","title":"Trump nevét véste valaki egy lamantin hátába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]