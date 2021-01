Ahogy azt várni lehetett, a földbe álltak a magyarországi turizmus számai, amint a Központi Statisztikai Hivatal kiadta a novemberi vendégéjszakák adatait. Ez volt az a hónap, amikor (egész pontosan november 9-én) Orbán Viktor bejelentette, hogy a szállodák csakis üzleti célból fogadhatnak vendéget, turistákat pedig egyáltalán nem. A hatás nem maradt el:

a belföldi vendégek száma az egy évvel korábbihoz képest 80 százalékkal esett vissza, 76 százalékkal kevesebb vendégéjszakát töltöttek el a szálláshelyeken, mint egy éve,

a külföldi vendégek száma 96 százalékkal esett vissza, a vendégéjszakáiké 93 százalékkal,

azaz összességében a vendégek számában 93, a vendégéjszakák számában 85 százalékos a visszaesés 2019 novemberéhez képest.

Egy éve ilyenkor a szálláshelyek bruttó árbevétele havi 41 milliárd forint volt, ez 6 milliárd forintra esett vissza.

Még látványosabb mindez, ha nem csak az egy évvel korábbihoz viszonyítjuk, hanem azt is megnézzük, hogyan mozogtak a számok a járvány alatt: márciusban és áprilisban a nulla közelébe zuhant minden mutató, ekkor alig pár ezer, valószínűleg munka miatt ide érkező ember volt csak a szálláshelyeken. A magyarok a nyáron újra mertek utazni, augusztusra már majdnem visszatért a belföldi turisták száma a válság előtti szintre, innen zuhant most újra óriásit. A külföldiek közül a nyáron is csak kicsivel többen mertek ide jönni, az ő körükben nem a novemberi korlátozás hozta az újabb durva visszaesést, hanem a szeptember eleji beutazási korlátozás.

© KSH

Összességében 2020 első tizenegy hónapjában 55 százalékkal volt kisebb a szálláshelyek vendégforgalma, mint 2019 január-novembere között, az árbevételük 57 százalékkal csökkent. (Érdemes hozzátenni, hogy amíg ide nem ért a járvány, 2020 januárja és februárja minden korábbi rekordot megdöntő két aranyhónapja volt a magyar turizmusnak.)

Novemberben 1765 kereskedelmi szálláshely volt, amely a hónapnak legalább egy részében kinyitott – itt fontos kiemelni, hogy a hónap első nyolc napjában még nem volt utazási korlátozás, tehát beleszámít a statisztikába minden hely, amit akkor kinyitottak -, míg egy évvel korábban 2700 volt ez a szám.