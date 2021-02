Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brit UK Biobank legfrissebb kutatási eredménye alapján a vizsgált gyógyultak 88 százalékának szervezetében még fél évvel később is ott volt az az antitest, amely a koronavírus-fertőzés miatt jött létre.","shortLead":"A brit UK Biobank legfrissebb kutatási eredménye alapján a vizsgált gyógyultak 88 százalékának szervezetében még fél...","id":"20210203_kornavirus_jarvany_antitest_immunitas_vedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43eb1e7-cf4a-4438-922c-e8d5832888d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_kornavirus_jarvany_antitest_immunitas_vedelem","timestamp":"2021. február. 03. 17:03","title":"Hat hónappal a koronavírus-fertőzés után is lehet antitest a szervezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670dbb4f-8aac-4605-9afc-f6d5145dca00","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ahogy sok más ország autógyáraiban, most a romániai Dacia-gyárban is fel kellett függeszteni a munkát, annyira nincsenek félvezetők.","shortLead":"Ahogy sok más ország autógyáraiban, most a romániai Dacia-gyárban is fel kellett függeszteni a munkát, annyira...","id":"20210203_dacia_alapanyag_felvezeto_auto_gyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=670dbb4f-8aac-4605-9afc-f6d5145dca00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050d25f3-a053-49e1-812d-dabc4180822e","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_dacia_alapanyag_felvezeto_auto_gyar","timestamp":"2021. február. 03. 18:25","title":"A Dacia-gyárat is elérte az alapanyaghiány, leállították a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53c583a-a44c-4846-99ed-131263ad1461","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 83 éves Mori Josiro bocsánatot kért a \"meggondolatlan kijelentéséért\", de nem mond le.","shortLead":"A 83 éves Mori Josiro bocsánatot kért a \"meggondolatlan kijelentéséért\", de nem mond le.","id":"20210204_tokioi_olimpia_mori_josiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a53c583a-a44c-4846-99ed-131263ad1461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137b8ffa-8662-4c4e-8efd-47978cc7e6e5","keywords":null,"link":"/elet/20210204_tokioi_olimpia_mori_josiro","timestamp":"2021. február. 04. 07:08","title":"\"A nők túl sokat beszélnek\" – hangoztatta a tokiói olimpia főszervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a6b1cd-e86e-43de-ab98-597f010019e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kettős állampolgár Kerkez Milost a Győrből igazolta Paolo Maldini, különgépet is küldtek érte.","shortLead":"A kettős állampolgár Kerkez Milost a Győrből igazolta Paolo Maldini, különgépet is küldtek érte.","id":"20210202_kerkez_milos_ac_milan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0a6b1cd-e86e-43de-ab98-597f010019e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebb2c8c-f83e-4a3d-8b6f-26c833bfae08","keywords":null,"link":"/sport/20210202_kerkez_milos_ac_milan","timestamp":"2021. február. 02. 12:10","title":"17 éves magyar focistát szerződtetett az NB II.-ből az AC Milan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közlekedők nem tudták mire vélni a jelenetet. Aztán kiderült: jó okkal borította ki a hulladékot a teherautó.","shortLead":"A közlekedők nem tudták mire vélni a jelenetet. Aztán kiderült: jó okkal borította ki a hulladékot a teherautó.","id":"20210202_budapest_tuz_ulloi_ut_kukasauto_szemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3497d9e8-b22f-4bbc-ab10-7475e5851747","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_budapest_tuz_ulloi_ut_kukasauto_szemet","timestamp":"2021. február. 02. 18:22","title":"Baleset és nem hanyagság miatt borította a szemetet az útra egy kukásautó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc25802b-bb85-4254-bf7b-7cdcb1770f44","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Aung Szan Szú Kjí otthonában állítólag illegálisan beszerzett, engedély nélkül használt kézi adóvevőket találtak.","shortLead":"A Aung Szan Szú Kjí otthonában állítólag illegálisan beszerzett, engedély nélkül használt kézi adóvevőket találtak.","id":"20210203_mianmar_puccs_aung_szan_szu_kji","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc25802b-bb85-4254-bf7b-7cdcb1770f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5819b57d-c161-480b-8a9e-c6d19e3dd600","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_mianmar_puccs_aung_szan_szu_kji","timestamp":"2021. február. 03. 12:56","title":"Vádat emelt a mianmari kormányfő ellen a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b17ff4-77c4-436d-95a0-fb701baf65ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség egy videót is megosztott az elfogásuk pillanatáról. ","shortLead":"A rendőrség egy videót is megosztott az elfogásuk pillanatáról. ","id":"20210204_Jelblokkolo_autofeltoro_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6b17ff4-77c4-436d-95a0-fb701baf65ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c51b92-625a-480c-a970-7b56908035ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_Jelblokkolo_autofeltoro_rendorseg","timestamp":"2021. február. 04. 09:05","title":"Jelblokkolóval dolgozó autófosztogatókat kaptak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombattól esténként csak 10 percenként jár a metró, 20 percenként indul a 2-es villamos és a 7-es busz.","shortLead":"Szombattól esténként csak 10 percenként jár a metró, 20 percenként indul a 2-es villamos és a 7-es busz.","id":"20210203_kijarasi_tilalom_menetrend_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f7c1bd-40a0-41f7-bcc2-d235f6910512","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_kijarasi_tilalom_menetrend_bkk","timestamp":"2021. február. 03. 16:24","title":"Ritkítja esti járatait a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]