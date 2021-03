Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kastélyadót, bankadót, jachtadót és a magánrepülőadót ígér a Momentum, amennyiben megnyeri az ellenzék a 2022-es országgyűlési választást.","shortLead":"Kastélyadót, bankadót, jachtadót és a magánrepülőadót ígér a Momentum, amennyiben megnyeri az ellenzék a 2022-es...","id":"20210228_Felcsuti_Per_FeketeGyor_program_momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003b248a-e511-4826-ac78-495965cb8cca","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Felcsuti_Per_FeketeGyor_program_momentum","timestamp":"2021. február. 28. 16:36","title":"\"Felcsúti Pert\" ígért Fekete-Győr a programjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete az érettségi vizsga tervezett változtatását. A módosításról velük nem is egyeztettek. Egy vasárnap kiadott közleményben vették sorra a kifogásaikat.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete az érettségi vizsga tervezett változtatását. A módosításról velük...","id":"20210228_tortenelemtanarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aac03d-7c04-4228-88f5-46a3049037c9","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_tortenelemtanarok","timestamp":"2021. február. 28. 18:03","title":"Olyat is számon kérnek majd a történelem érettségin, ami nincs a kerettantervben sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"72 éves korában érte a halál.","shortLead":"72 éves korában érte a halál.","id":"20210227_Meghalt_Bencze_Izabella_a_COF_egyik_alapitoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e9a057-8043-4fa9-a1ec-dbb4aef309ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_Meghalt_Bencze_Izabella_a_COF_egyik_alapitoja","timestamp":"2021. február. 27. 16:00","title":"Meghalt Bencze Izabella, a CÖF egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a szigorú javaslatcsomag nem hoz eredményt, március végére a teljes országot lezárhatják.","shortLead":"Ha a szigorú javaslatcsomag nem hoz eredményt, március végére a teljes országot lezárhatják.","id":"20210227_koronavirus_szlovakia_szerbia_szigorit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced817c8-2fa4-442f-acf8-4751aeec82a7","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_koronavirus_szlovakia_szerbia_szigorit","timestamp":"2021. február. 27. 16:09","title":"Kötelező FFP2-es maszk és otthoni munkavégzés – Így lassítanák a koronavírust Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Leginkább a nagyobb ruházati üzletek, a kisebb élelmiszerboltok, valamint a nagy bevásárló központok látogatottsága esett vissza.","shortLead":"Leginkább a nagyobb ruházati üzletek, a kisebb élelmiszerboltok, valamint a nagy bevásárló központok látogatottsága...","id":"20210228_vasarloi_szokasok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f726c1-2611-4155-a72e-88d192330775","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_vasarloi_szokasok_koronavirus","timestamp":"2021. február. 28. 08:51","title":"Így változtatta meg a vásárlói szokásainkat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc7d757-265b-4d6c-be31-3ddb6a27c6bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Joe Biden amerikai elnök első komoly törvényhozási győzelmeként a képviselőház megszavazta az 1,9 ezermilliárd dolláros mentőcsomagot. A szenátusban is átmehet a tervezet, de a minimálbér emelése veszélybe kerülhet.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök első komoly törvényhozási győzelmeként a képviselőház megszavazta az 1,9 ezermilliárd dolláros...","id":"20210227_Majd_2_ezermilliardos_mentocsomagot_fogadott_el_az_amerikai_kepviselohaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bc7d757-265b-4d6c-be31-3ddb6a27c6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf575e4-6c38-4667-9c34-77bfd93ca593","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Majd_2_ezermilliardos_mentocsomagot_fogadott_el_az_amerikai_kepviselohaz","timestamp":"2021. február. 27. 17:28","title":"Majd 2 ezermilliárdos mentőcsomagot fogadott el az amerikai képviselőház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d252dc-9f2a-4920-8a1e-31ab383a1452","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vanessa Kirby nem nyert végül a Pieces of a Womanben nyújtott alakításáért.","shortLead":"Vanessa Kirby nem nyert végül a Pieces of a Womanben nyújtott alakításáért.","id":"20210301_Chadwick_Boseman_Borat_es_a_nok_menetelese__ez_volt_az_idei_Golden_Globe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25d252dc-9f2a-4920-8a1e-31ab383a1452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4ef12d-09d2-4873-ac98-1aaf507d43ef","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_Chadwick_Boseman_Borat_es_a_nok_menetelese__ez_volt_az_idei_Golden_Globe","timestamp":"2021. március. 01. 05:58","title":"Chadwick Boseman, Borat és a nők menetelése – ez volt az idei Golden Globe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863348e7-860d-4d3b-86d5-717374370504","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz szupersportkocsi értékét egyrészt a ritkasága, másrészt korábbi híres tulajdonosa növelte az egekbe.","shortLead":"Az olasz szupersportkocsi értékét egyrészt a ritkasága, másrészt korábbi híres tulajdonosa növelte az egekbe.","id":"20210301_meregdragan_kelt_el_rod_stewart_egykori_periszkopos_lamborghinije_countach","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=863348e7-860d-4d3b-86d5-717374370504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12bd638-8a47-42b8-a95c-1f6ff1a7ba76","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_meregdragan_kelt_el_rod_stewart_egykori_periszkopos_lamborghinije_countach","timestamp":"2021. március. 01. 06:41","title":"Méregdrágán kelt el Rod Stewart egykori periszkópos Lamborghinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]