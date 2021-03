Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"864577d2-08a9-4e6d-9724-8827443d14a1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Számtalan bizonytalanság övezi a Vlagyimir Putyin orosz államfőnek tulajdonított fekete-tengeri palotát, de az épület létrejöttében közreműködő olasz Lanfranco Cirillo sem segít oszlatni a homályt.","shortLead":"Számtalan bizonytalanság övezi a Vlagyimir Putyin orosz államfőnek tulajdonított fekete-tengeri palotát, de az épület...","id":"202111__putyin_epitesze__azolasz_orosz__cari_kornyezet__talanyok_haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=864577d2-08a9-4e6d-9724-8827443d14a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3b827b-e7fb-4ac0-9193-fcc95525b764","keywords":null,"link":"/360/202111__putyin_epitesze__azolasz_orosz__cari_kornyezet__talanyok_haza","timestamp":"2021. március. 18. 17:00","title":"Putyin \"csoró\" olasz építésze, aki bőröndben kérte a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón az írásban feltett kérdésekre válaszolnak, szabadon válogatva közülük. A Mészáros Lőrincre vonatkozó megkeresésünk nem ment át a rostán.","shortLead":"A kormányinfón az írásban feltett kérdésekre válaszolnak, szabadon válogatva közülük. A Mészáros Lőrincre vonatkozó...","id":"20210318_meszaros_ner_oe_lem_gulyas_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92fbe82-7431-4600-bb4d-e3df21b348d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_meszaros_ner_oe_lem_gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2021. március. 18. 12:31","title":"Kikerülték a kérdést Gulyásék a NER-gép dubaji útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NER magángépe Dubajban járt a hosszú hétvégén, március 12 és 16 között.","shortLead":"A NER magángépe Dubajban járt a hosszú hétvégén, március 12 és 16 között.","id":"20210317_dubaj_meszaros_varkonyi_oe_lem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16afa28-3ca8-4851-bddf-e7dbeff57b19","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_dubaj_meszaros_varkonyi_oe_lem","timestamp":"2021. március. 17. 12:19","title":"Hadházy Ákos azzal állt elő, hogy Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea Dubajban járhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc245e9-076e-4c77-9616-766ca487189b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész örömét még az sem tudja elvenni, hogy vannak, akik úgy tartják, nem a munkássága miatt kapta meg március 15-én a Kossuth-díjat. Azt mondja, nem érdeklik a gyűlölködő vélemények.\r

\r

","shortLead":"A zenész örömét még az sem tudja elvenni, hogy vannak, akik úgy tartják, nem a munkássága miatt kapta meg március 15-én...","id":"20210318_Nagy_Fero_Kossuthdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc245e9-076e-4c77-9616-766ca487189b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60939451-c333-49b2-b039-8821ab307ef5","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Nagy_Fero_Kossuthdij","timestamp":"2021. március. 18. 08:57","title":"Nagy Feró: Azért kaptam meg a Kossuth-díjat, hogy felidegesítsem azokat a liberálisokat, akik ellenem vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b334f48-1171-42c5-bb5a-8a13b6bf90ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klinika sárga és vörös zónájából tett közzé képeket a Semmelweis Egyetem kommunikációs igazgatósága.","shortLead":"A klinika sárga és vörös zónájából tett közzé képeket a Semmelweis Egyetem kommunikációs igazgatósága.","id":"20210318_Semmelweis_Egyetem_koronavirus_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b334f48-1171-42c5-bb5a-8a13b6bf90ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc56038-1255-4f94-b179-23a0a3fa0fb9","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_Semmelweis_Egyetem_koronavirus_fotok","timestamp":"2021. március. 18. 18:35","title":"Fotósorozatban mutatta be a Semmelweis Egyetem, mi történik a koronavírus-osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen állapotban van Tiger Woods, és tényleg hónapokba telhet-e, hogy újra járni tudjon, de már otthon folytathatja a gyógyulást.","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen állapotban van Tiger Woods, és tényleg hónapokba telhet-e, hogy újra járni tudjon...","id":"20210317_Tiger_Woods_elhagyta_a_korhazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb587f0-44af-4dc3-8a3a-907f6f10d098","keywords":null,"link":"/sport/20210317_Tiger_Woods_elhagyta_a_korhazat","timestamp":"2021. március. 17. 08:35","title":"Tiger Woods elhagyta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6718bb7-c7df-4d37-900c-1c20df52652a","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A január óta elérhető állami lakástámogatásoknak köszönhetően megnőtt az érdeklődés a felújításra is fordítható hitelek iránt – a kérdés, hogy melyiket érdemes választani, hiszen több lehetőség is van. A Bank360.hu elemzői összehasonlították a jelenleg elérhető hitelajánlatokat, hogy kiderüljön, miből és hogyan éri meg finanszírozni egy hatmillió forintos felújítást. ","shortLead":"A január óta elérhető állami lakástámogatásoknak köszönhetően megnőtt az érdeklődés a felújításra is fordítható hitelek...","id":"20210317_Melyik_a_legolcsobb_hitel_marciusban_ha_felujitanank_a_lakast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6718bb7-c7df-4d37-900c-1c20df52652a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e802465-1a09-4ec7-897e-ec3d666102b5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210317_Melyik_a_legolcsobb_hitel_marciusban_ha_felujitanank_a_lakast","timestamp":"2021. március. 17. 09:30","title":"Melyik a legolcsóbb hitel márciusban, ha felújítanánk a lakást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1822a56-db1c-4d12-afb1-6f3f4c1ac3b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz előzőleg azzal támadta a főpolgármestert, hogy Budapest nem volt fellobogózva március 15-én.","shortLead":"A Fidesz előzőleg azzal támadta a főpolgármestert, hogy Budapest nem volt fellobogózva március 15-én.","id":"20210318_karacsony_gergely_nemzeti_lobogo_budapest_marcius_15_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1822a56-db1c-4d12-afb1-6f3f4c1ac3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183517bb-05aa-45fb-a16d-697299a23684","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_karacsony_gergely_nemzeti_lobogo_budapest_marcius_15_fidesz","timestamp":"2021. március. 18. 07:11","title":"Karácsony: Természetesen idén is lobogtak a nemzeti lobogók a budapesti hidakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]