Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fb4f16c-63d5-4502-ab2c-fb004b878209","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A gazdag menők a páholyban ültek és reménykedtek, hogy a sameszaiknak sikerül elcsalni a futamot. Utálták Parizert, a zsidó zugbukmékert, akit legszívesebben keresztre feszítettek volna, mert a legtöbb esetben vitte a téteket. De megbíztak benne, mert ha nyertek, Parizer mindig fizetett. Dezső András magyar szélhámosokról, svindlerekről szóló cikksorozatának újabb epizódjában a Kerepesi úti ügetőn belül működő illegális bukmékerkedésbe vezet be minket olyan tanúk elmondása alapján, akik a nyolcvanas években és a kilencvenes évek elején maguk is tiltott szerencsejátékokból éltek. ","shortLead":"A gazdag menők a páholyban ültek és reménykedtek, hogy a sameszaiknak sikerül elcsalni a futamot. Utálták Parizert...","id":"20210329_Megrendezett_futamok_es_zugbukmekerkedes_a_lovin__Magyar_svindlerek_4_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fb4f16c-63d5-4502-ab2c-fb004b878209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07acf24d-5a15-4dbe-af42-d9196599683c","keywords":null,"link":"/360/20210329_Megrendezett_futamok_es_zugbukmekerkedes_a_lovin__Magyar_svindlerek_4_resz","timestamp":"2021. március. 29. 19:00","title":"Elcsalt futamok és Parizer, a zugbukméker a lovin – Magyar svindlerek, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138dabf4-26a7-4f0b-bfb1-5c42bfea7351","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Julius-Maximilian Egyetem mérnökei egy gömb alakú robotot készítenének, ami képes megmondani, mennyire alkalmas az életre egy Holdon lévő barlang.","shortLead":"A német Julius-Maximilian Egyetem mérnökei egy gömb alakú robotot készítenének, ami képes megmondani, mennyire alkalmas...","id":"20210329_robot_daedalus_hold_barlang_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=138dabf4-26a7-4f0b-bfb1-5c42bfea7351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46eae6ce-9f36-4fa6-b45b-52c6ff321a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_robot_daedalus_hold_barlang_urkutatas","timestamp":"2021. március. 29. 13:03","title":"Gömb alakú robottal térképezheti fel a Hold barlangjait az Európai Űrügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb8884f-9102-49f6-9b5f-6a066237d497","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem léphet be egykori megyéjébe egy érsek és egy püspök.","shortLead":"Nem léphet be egykori megyéjébe egy érsek és egy püspök.","id":"20210329_pedofilia_egyhazi_vezetok_lengyelorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb8884f-9102-49f6-9b5f-6a066237d497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3b7af7-eb32-4eca-a76d-5d543ad0748b","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_pedofilia_egyhazi_vezetok_lengyelorszag","timestamp":"2021. március. 29. 16:46","title":"Pedofília eltussolásával vádolt egyházi vezetőket tiltottak ki lengyel egyházmegyékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd9e48-45af-4eb2-a202-c9ebe90545db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Teljesen felújítják a neoreneszánsz palotát.","shortLead":"Teljesen felújítják a neoreneszánsz palotát.","id":"20210330_hubner_udvar_kodaly_korond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd9e48-45af-4eb2-a202-c9ebe90545db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103bbc16-3a66-4ffa-a9d3-f0c47f6bf197","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210330_hubner_udvar_kodaly_korond","timestamp":"2021. március. 30. 18:18","title":"Visszakapja két lebombázott tornyát a Hübner-udvar a Kodály köröndön – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az export 5,2, az import 10 százalékkal esett vissza euróban számolva az egy évvel korábbihoz képest januárban. ","shortLead":"Az export 5,2, az import 10 százalékkal esett vissza euróban számolva az egy évvel korábbihoz képest januárban. ","id":"20210329_kulker_kereskedelem_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d385e5-8355-45c2-850d-2d92471a6dea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_kulker_kereskedelem_ksh","timestamp":"2021. március. 29. 10:05","title":"Az autók, a húsok és a harmatgyenge forint miatt indult rosszul 2021 a magyar külkereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47dbe069-f9f6-4f7a-ba1c-ca00edfcea1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonnyolc magyarországi szerkesztőség – köztük a hvg.hu – fordult nyílt levélben a kormányfőhöz és a tiszti főorvoshoz azt kérve: tegyék végre lehetővé az objektív tájékoztatást a kórházakban uralkodó állapotokról. Mint figyelmeztetnek: a mostani információhiány közvetve a járvány súlyosbodásához vezet.","shortLead":"Huszonnyolc magyarországi szerkesztőség – köztük a hvg.hu – fordult nyílt levélben a kormányfőhöz és a tiszti...","id":"20210331_Ne_akadalyozzak_az_objektiv_tajekoztatast__szerkesztosegek_nyilt_levele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47dbe069-f9f6-4f7a-ba1c-ca00edfcea1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e13ec4-ca5c-44bd-a597-7b282cf37399","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Ne_akadalyozzak_az_objektiv_tajekoztatast__szerkesztosegek_nyilt_levele","timestamp":"2021. március. 31. 08:00","title":"Ne akadályozzák az objektív tájékoztatást! – szerkesztőségek nyílt levele a kormányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037fdeb0-3920-4a56-938e-509e40236871","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió egy különleges szuperszámítógépről álmodik, amellyel szimulált körülmények között tanulmányozhatják az éghajlatváltozást.","shortLead":"Az Európai Unió egy különleges szuperszámítógépről álmodik, amellyel szimulált körülmények között tanulmányozhatják...","id":"20210330_szuperszamitogep_videokartya_eghajlatvaltozas_destine","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=037fdeb0-3920-4a56-938e-509e40236871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2563aa25-047d-41fb-8b54-16e7d0164569","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_szuperszamitogep_videokartya_eghajlatvaltozas_destine","timestamp":"2021. március. 30. 09:33","title":"20 000 nagy teljesítményű videokártyát kötnek össze, hogy megtudják, mit hozhat a jövő a Föld számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423eea83-e5fa-41b8-a142-59fc0fdb8fb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miért is kellene valami egy Toyota Priust használnia? ","shortLead":"Miért is kellene valami egy Toyota Priust használnia? ","id":"20210330_Nem_eppen_visszafogott_autoval_jar_a_Google_muszaki_vezerigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=423eea83-e5fa-41b8-a142-59fc0fdb8fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c2ae6e-96d4-4010-84a8-d68ebd59ee72","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_Nem_eppen_visszafogott_autoval_jar_a_Google_muszaki_vezerigazgatoja","timestamp":"2021. március. 30. 16:59","title":"Nem egy tipikus IT-mérnök autóval jár a Google alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]