[{"available":true,"c_guid":"52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nehezen találja a helyét a mesterképzés a bolognai rendszerben, a természettudományos és informatikai mesterszakokon pedig továbbra is kevés a diák. ","shortLead":"Nehezen találja a helyét a mesterképzés a bolognai rendszerben, a természettudományos és informatikai mesterszakokon...","id":"202115__mesterkepzes__masodik_diploma__hozzaadott_ertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d759e1-25ce-48f6-bf6c-b457fdd825dd","keywords":null,"link":"/360/202115__mesterkepzes__masodik_diploma__hozzaadott_ertek","timestamp":"2021. április. 19. 13:00","title":"Mesterdiploma vagy pénzkeresés? Az informatikusok az utóbbit választják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc01ada7-64d1-49cc-b545-9dcb857c3d58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szeptembertől színészosztályt vezető Szarvas úgy véli, sokan azért mennek az egyetemre, mert ők ott fognak tanítani.","shortLead":"A szeptembertől színészosztályt vezető Szarvas úgy véli, sokan azért mennek az egyetemre, mert ők ott fognak tanítani.","id":"20210419_Szarvas_Jozsef_En_azt_varom_hogy_tortenjen_valami_szemelyes_ugy_az_egyetemen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc01ada7-64d1-49cc-b545-9dcb857c3d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba0963-b575-4d49-8e86-d7ccd024aec8","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Szarvas_Jozsef_En_azt_varom_hogy_tortenjen_valami_szemelyes_ugy_az_egyetemen","timestamp":"2021. április. 19. 11:28","title":"Szarvas József: “Én azt várom, hogy történjen valami személyes ügy az egyetemen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengést Magyarországon is lehetett érezni.","shortLead":"A rengést Magyarországon is lehetett érezni.","id":"20210420_foldrenges_becsujhely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e1a7ff-3538-4297-b02e-5033484a09e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_foldrenges_becsujhely","timestamp":"2021. április. 20. 05:14","title":"4,3-as erősségű földrengés volt Bécsújhelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e1809e-9297-444c-86e8-412e3763895b","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Az uniós tagállamok széthúzása, a politikusok leegyszerűsítései és az emberek előítéletei miatt bevándorlási szempontból borúlátóan ítéli meg a kontinens jövőjét a kutató, Glied Viktor, aki nemrégiben könyvet írt az európai migrációról.","shortLead":"Az uniós tagállamok széthúzása, a politikusok leegyszerűsítései és az emberek előítéletei miatt bevándorlási...","id":"202115__glied_viktor__kulturak_egyutteleserol_serelmekrol__ordogi_korok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5e1809e-9297-444c-86e8-412e3763895b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ab4935-3353-435c-81f8-edb11f90dc7e","keywords":null,"link":"/360/202115__glied_viktor__kulturak_egyutteleserol_serelmekrol__ordogi_korok","timestamp":"2021. április. 19. 11:00","title":"\"Egyrészt küzdő, szabadságszerető, érzelmes nép vagyunk, másrészt megalkuvók, irigyek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tízezer koronavírus-tesztet osztott szét a főváros a kerületek között a hétfői iskola- és óvodakezdés előtt - közölte Karácsony Gergely főpolgármester.","shortLead":"Tízezer koronavírus-tesztet osztott szét a főváros a kerületek között a hétfői iskola- és óvodakezdés előtt - közölte...","id":"20210418_Tizezer_tesztet_osztott_szet_a_fovaros_a_keruletek_kozott_az_iskolanyitas_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca670d87-2ae2-4a6b-9cde-ed621fb0a960","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Tizezer_tesztet_osztott_szet_a_fovaros_a_keruletek_kozott_az_iskolanyitas_elott","timestamp":"2021. április. 18. 18:03","title":"Tízezer tesztet osztott szét a főváros a kerületek között az iskolanyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2dc433e-6282-4256-a852-6be3fa29acbf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Mig–21 Lancer pilótája időben katapultált, és túlélte a balesetet.","shortLead":"A Mig–21 Lancer pilótája időben katapultált, és túlélte a balesetet.","id":"20210420_Lezuhant_roman_legiero_vadaszgep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2dc433e-6282-4256-a852-6be3fa29acbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ad60c8-c473-437f-be4a-9d3a8b5d828d","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_Lezuhant_roman_legiero_vadaszgep","timestamp":"2021. április. 20. 15:35","title":"Lezuhant a román légierő egyik vadászgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Életünk során többször is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy külső pénzügyi forrásra van szükségünk egy kitűzött cél megvalósításához – ilyenkor önerő híján a hiteligénylés jöhet szóba megoldásként. Nem mindegy azonban, hogy milyen kölcsönt veszünk igénybe, hiszen a lakossági hitelek folyamatosan változnak, a választék pedig egyre nagyobb. A Bank360.hu elemzői az aktuálisan elérhető piaci ajánlatok között segítenek eligazodni azoknak, akik szabad felhasználású hitel igénylése előtt állnak. ","shortLead":"Életünk során többször is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy külső pénzügyi forrásra van szükségünk egy kitűzött cél...","id":"20210420_bank360_hitel_marcius","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b8c959-34f0-4585-a259-5b678f216883","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_bank360_hitel_marcius","timestamp":"2021. április. 20. 13:08","title":"Milyen feltételek mellett lehet most hitelt felvenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tudományos szakértő és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a ritka vérrögképződésről szóló esetek ellenére továbbra is használatra javasolja az AstraZeneca oltását, mivel álláspontjuk szerint a koronavírus önmagában is veszélyesebb. Ezt egy újabb vizsgálat is igazolni látszik.","shortLead":"Több tudományos szakértő és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a ritka vérrögképződésről szóló esetek ellenére...","id":"20210420_koronavirus_verrog_astrazeneca_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998ae091-11ce-47ce-a124-c95a75d1ca9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_koronavirus_verrog_astrazeneca_oltas","timestamp":"2021. április. 20. 09:03","title":"Nyolcszor nagyobb valószínűséggel okoz vérrögöt a koronavírus, mint az AstraZeneca oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]