A mintegy 16 ezer tavaly vásárolt lélegeztetőgépből 425-öt ajándékoztak el. Eddig 425 lélegeztetőgépet ajándékozott el a kormány A termékelhelyezés után megjelent a termékáthelyezés is. Mesterséges intelligencia segítségével feltűnés nélkül ki lehet cserélni a filmekben, videóklipekben megbújó termékeket. ","shortLead":"A termékelhelyezés után megjelent a termékáthelyezés is. Utólag tehetnek be reklámtárgyakat a filmekbe, sőt évente cserélgethetik azokat Május 8-án ünnepli 95. születésnapját Sir David Attenborough brit természettudós, természetfilmes, műsorvezető, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója. A BBC kisfilmmel tiszteleg a legendás tévés előtt. Sir David Attenborough 95 éve 95 másodpercben Az Életrevalók után A nomádok földjével és Az apával újra sokakhoz eljuthat az olasz zeneszerző-zongorista Ludovico Einaudi zenéje, aki az egyik legtöbbet streamelt klasszikus művész a világon, noha dalai nehezen sorolhatók a klasszikus zene kategóriába. Rajongói között szép számmal akadnak fiatalok is, első magyarországi fellépését pedig rögtön duplázni kellett, annyian voltak rá kíváncsiak. Szinte biztos, hogy ön is hallott már egy-két Einaudi-dalt, talán csak nem tud róla. Nem jelölhette az akadémia, pedig két Oscar-díjas filmért is nagyon sokat tett Ludovico Einaudi A monori vasútállomáson kapták el a férfit. Milliókat lopott a MÁV jegykiadó automatáiból egy vasúti dolgozó A lap azt írta, hogy az oltások péntektől indulhatnak. ","shortLead":"A lap azt írta, hogy az oltások péntektől indulhatnak. A Népszava úgy értesült, hogy ismét lehet időpontot foglalni Pfizerre, a Koronavírus Sajtóközpont cáfol A tervhez ragaszkodó klubok elutasítják az UEFA nyomásgyakorlását. A Real, a Barcelona és a Juventus még nem tett le a Szuperligáról Nincs bizonyíték arra, hogy erősödött a kapcsolat a fiatalok digitálistechnológia-használata és a mentális egészségi problémák között az elmúlt évtizedekben – derült ki egy több mint 430 ezer, 10 és 15 éves kor közötti tinédzser bevonásával készített tanulmányból. Átnézték 430 ezer 10-15 éves fiatal válaszát, hogy kiderüljön, baj-e a sok tévé és Facebook