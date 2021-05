Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Néha belezavar majd a napsütésbe némi zápor, zivatar, de most már 20 fok feletti csúcsokkal kell számolni.","shortLead":"Néha belezavar majd a napsütésbe némi zápor, zivatar, de most már 20 fok feletti csúcsokkal kell számolni.","id":"20210509_nyar_meleg_napsutes_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6617ba11-c219-4e6f-9534-e010f715f1ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_nyar_meleg_napsutes_elorejelzes","timestamp":"2021. május. 09. 15:49","title":"Nyáriasan meleg idő jön a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a094b56-f2d3-41bf-abc8-000bd4f8137b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elindult a Mária 2.0 mozgalom. ","shortLead":"Elindult a Mária 2.0 mozgalom. ","id":"20210511_Szembemennek_a_Vatikannal_a_bajor_katolikusok_megaldjak_az_azonos_nemu_parokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a094b56-f2d3-41bf-abc8-000bd4f8137b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ad66bb-db8d-446d-9f68-39f37a2db326","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Szembemennek_a_Vatikannal_a_bajor_katolikusok_megaldjak_az_azonos_nemu_parokat","timestamp":"2021. május. 11. 10:16","title":"Szembemennek a Vatikánnal a bajor katolikus papok: megáldják az azonos nemű párokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1669a463-0e3d-44f1-82ab-4adf47658970","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hírhedett berlini fal és a szabad mozgásunkat korlátozó vasfüggöny is erre a sorsra jutott, a védőfalak közül azonban sok őrzi még történelmi hatalmak emlékét. Fal a kultúrtörténetben - elválaszt és összeköt.","shortLead":"A hírhedett berlini fal és a szabad mozgásunkat korlátozó vasfüggöny is erre a sorsra jutott, a védőfalak közül azonban...","id":"202105010_fal_kulturtortenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1669a463-0e3d-44f1-82ab-4adf47658970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146d2d81-5795-49b1-9435-d8994253165d","keywords":null,"link":"/ingatlan/202105010_fal_kulturtortenet","timestamp":"2021. május. 10. 10:30","title":"Az örökkévalóságnak épülnek a falak, de az emberek sokszor ledöntik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca6522a-d647-4656-8c5b-7620afc372fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg automatikusan kap védettségi kártyát az, akit beoltottak, ezzel pedig csak időpontot kell kérni az operációra.","shortLead":"Elvileg automatikusan kap védettségi kártyát az, akit beoltottak, ezzel pedig csak időpontot kell kérni az operációra.","id":"20210509_Nem_kell_kifizetnie_a_virustesztet_mutet_elott_annak_aki_onhibajan_kivul_nem_vedett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cca6522a-d647-4656-8c5b-7620afc372fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb0ed46-663b-4464-a6fc-775f880e0d8e","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_Nem_kell_kifizetnie_a_virustesztet_mutet_elott_annak_aki_onhibajan_kivul_nem_vedett","timestamp":"2021. május. 09. 21:51","title":"Nem kell kifizetnie a vírustesztet műtét előtt annak, aki önhibáján kívül nem tudta beoltatni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325381cb-c115-4eac-b9c6-dcfa037d3b21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden rajongó ismeri: a főcím szökőkutas jelenetéről van szó.","shortLead":"Minden rajongó ismeri: a főcím szökőkutas jelenetéről van szó.","id":"20210509_Utaltak_a_hires_Jobaratokjelenetet_a_szereplok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=325381cb-c115-4eac-b9c6-dcfa037d3b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7592c152-56c6-450d-a94a-08ca00279017","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Utaltak_a_hires_Jobaratokjelenetet_a_szereplok","timestamp":"2021. május. 09. 19:14","title":"Utálták a híres Jóbarátok-jelenetet a szereplők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be4b136-478a-4231-b31f-d085a468d9b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész anyák napja alkalmából írt az Instagramra. ","shortLead":"A színész anyák napja alkalmából írt az Instagramra. ","id":"20210510_John_Travolta_Kelly_Preston_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3be4b136-478a-4231-b31f-d085a468d9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcff2562-6e2b-419f-9cde-3205a8fe5e5e","keywords":null,"link":"/elet/20210510_John_Travolta_Kelly_Preston_fotok","timestamp":"2021. május. 10. 12:10","title":"Megható fotókkal emlékszik John Travolta feleségére, Kelly Prestonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2225a10b-21e5-4867-8b92-c8c14c9ea3e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 812 Competizione két változatából alig több mint 1500 példány fog készülni.","shortLead":"A Ferrari 812 Competizione két változatából alig több mint 1500 példány fog készülni.","id":"20210510_mire_kiderult_az_ara_mar_el_is_fogyott_a_legujabb_ferrari_osszes_peldanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2225a10b-21e5-4867-8b92-c8c14c9ea3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32ae0c0-9370-42d3-847d-461907f2eaa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_mire_kiderult_az_ara_mar_el_is_fogyott_a_legujabb_ferrari_osszes_peldanya","timestamp":"2021. május. 10. 07:59","title":"Mire kiderült az ára, már el is fogyott a legújabb Ferrari összes példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Újabb felmérések tanúsítják az olimpiaellenes hangulatot.","shortLead":"Újabb felmérések tanúsítják az olimpiaellenes hangulatot.","id":"20210510_tokio_olimpia_felmeres_nob_thomas_bach_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e43119-e4ca-41bf-a68f-379c4603d921","keywords":null,"link":"/sport/20210510_tokio_olimpia_felmeres_nob_thomas_bach_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 10. 20:44","title":"Nem akarja az olimpiát a japánok közel kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]