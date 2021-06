Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7c6159dc-4e5d-46e0-8deb-c065a5effc50","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Főként a korai kaszálás miatt csökken a madarak száma.","shortLead":"Főként a korai kaszálás miatt csökken a madarak száma.","id":"20210531_madarak_kihalas_kaszalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c6159dc-4e5d-46e0-8deb-c065a5effc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b873dbd3-42e9-4e07-b864-fb84fde7610b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210531_madarak_kihalas_kaszalas","timestamp":"2021. május. 31. 18:18","title":"Hatalmasat csökkent a szántóföldi és réti madarak száma az elmúlt húsz évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a820f3c-1406-41a7-ac68-0cf76fbce2a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar Never Ending Blues című számának videója első alkalommal a hvg.hu-n látható.","shortLead":"A zenekar Never Ending Blues című számának videója első alkalommal a hvg.hu-n látható.","id":"20210531_A_Soroksari_ut_is_lehet_Amerika__Woodstock_Barbie_klippremier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a820f3c-1406-41a7-ac68-0cf76fbce2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a179b36f-bf8f-4382-b6f2-d0c99f6c4f99","keywords":null,"link":"/kultura/20210531_A_Soroksari_ut_is_lehet_Amerika__Woodstock_Barbie_klippremier","timestamp":"2021. május. 31. 14:00","title":"A Soroksári út is lehet Amerika – Woodstock Barbie-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az interneten is elérhető lett Franz Kafka Izraelben őrzött irodalmi hagyatéka - jelentette az Izraeli Nemzeti Könyvtár csütörtökön.","shortLead":"Az interneten is elérhető lett Franz Kafka Izraelben őrzött irodalmi hagyatéka - jelentette az Izraeli Nemzeti Könyvtár...","id":"20210530_franz_kafka_hagyateka_online_izraeli_konyvtar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5211b8a2-9db9-42b7-a82f-f1925c241260","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_franz_kafka_hagyateka_online_izraeli_konyvtar","timestamp":"2021. május. 30. 18:03","title":"Kafka halála előtt azt kérte, égessék el a kéziratait – most feltették őket a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582442d5-9dde-4dd9-bf25-0c7a717066b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben háztartási gépek készülnek majd abban a vietnámi gyárban, ahol eddig az okostelefonokat szerelték össze.","shortLead":"A jövőben háztartási gépek készülnek majd abban a vietnámi gyárban, ahol eddig az okostelefonokat szerelték össze.","id":"20210531_lg_mobiltelefon_mobilgyartas_lg_electronics_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=582442d5-9dde-4dd9-bf25-0c7a717066b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb83baa3-dd9f-46e9-90f7-9a8fc490f42e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_lg_mobiltelefon_mobilgyartas_lg_electronics_telefon","timestamp":"2021. május. 31. 15:13","title":"Itt a vége: holnaptól nem gyárt többé okostelefont az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat kezdeményez az ügyben.","shortLead":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat...","id":"20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21dc276-947a-4afd-8ad9-09fcf5ffdba5","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","timestamp":"2021. május. 30. 15:02","title":"Horvátország további engedményeket tesz a nyári szezon megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a37f5f-a756-4767-98c3-94fbac160383","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megállapították, hogy a járvány miatt csak átmenetileg csökkent a migrációs nyomás.","shortLead":"Megállapították, hogy a járvány miatt csak átmenetileg csökkent a migrációs nyomás.","id":"20210531_orban_viktor_wolfgang_sobotka_ausztria_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76a37f5f-a756-4767-98c3-94fbac160383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434c49f0-c115-4738-9559-d15a54324a57","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_orban_viktor_wolfgang_sobotka_ausztria_koronavirus","timestamp":"2021. május. 31. 15:36","title":"Orbán a védettségi igazolás elfogadásáról tárgyalt az osztrák törvényhozás elnökével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb9e1e4-50b1-45f3-9bc5-00fc3f5dcc0c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ügyészség fog dönteni, hogy vádat emelnek-e a kormányfő ellen.","shortLead":"Az ügyészség fog dönteni, hogy vádat emelnek-e a kormányfő ellen.","id":"20210531_vademeles_andrej_babis_csehorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fb9e1e4-50b1-45f3-9bc5-00fc3f5dcc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264e3a72-3bf9-4fdc-9597-5244ab9f94c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_vademeles_andrej_babis_csehorszag","timestamp":"2021. május. 31. 18:47","title":"Vádemelést javasol Andrej Babis ellen a cseh rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miniszterek válaszoltak gyerekek kérdéseire.","shortLead":"Miniszterek válaszoltak gyerekek kérdéseire.","id":"20210530_Novak_Katalin_Aki_csufolodik_az_csak_fel_valamitol__itt_a_gyereknapi_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56a1a5a-1784-49a1-9ac9-71aaba306954","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Novak_Katalin_Aki_csufolodik_az_csak_fel_valamitol__itt_a_gyereknapi_kormanyinfo","timestamp":"2021. május. 30. 10:19","title":"Novák Katalin: „Aki csúfolódik, az csak fél valamitől” - itt a gyereknapi kormányinfó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]