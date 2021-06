Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a12aa50-fa61-46fa-99eb-ca44b0bee44e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség betörte a kocsi ablakát, így tudta kiszabadítani az embereket.","shortLead":"A rendőrség betörte a kocsi ablakát, így tudta kiszabadítani az embereket.","id":"20210608_Tobben_bennrekedtek_egy_ego_autoban_Somogy_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a12aa50-fa61-46fa-99eb-ca44b0bee44e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d222e47-1b3e-4393-94aa-569cae58dd9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Tobben_bennrekedtek_egy_ego_autoban_Somogy_megyeben","timestamp":"2021. június. 08. 12:15","title":"Többen bennrekedtek egy égő autóban Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2660c1c-bc14-4a26-8d94-9260cf964ec0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 20 éves támadót nem sokkal a gyilkosság után elfogták. Egy kilencéves kisfiút súlyos sérülésekkel kórházban kezelnek.","shortLead":"A 20 éves támadót nem sokkal a gyilkosság után elfogták. Egy kilencéves kisfiút súlyos sérülésekkel kórházban kezelnek.","id":"20210608_gazolas_muszlim_csalad_Kanada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2660c1c-bc14-4a26-8d94-9260cf964ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ac3425-6314-4934-b072-2fa351415d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_gazolas_muszlim_csalad_Kanada","timestamp":"2021. június. 08. 08:10","title":"Szándékosan halálra gázoltak egy muszlim család négy tagját Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fogyóban Mészáros Lőrinc exnejének vagyona, letartóztatott rendőrök, őrizetben a Borkai-ügy egyik szereplője. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Fogyóban Mészáros Lőrinc exnejének vagyona, letartóztatott rendőrök, őrizetben a Borkai-ügy egyik szereplője...","id":"20210608_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5f763c-2d3a-464b-872c-864885583bed","keywords":null,"link":"/360/20210608_Radar360","timestamp":"2021. június. 08. 08:00","title":"Radar360: Orbán a szerinte papírtigrisnek nézett EU ellen harcol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két állami megrendelésekkel kitömött családi vállalkozás részvényesei közül tűnt el Kelemen Beatrix tavaly ősz óta, a körülményekről szinte semmit sem tudni.","shortLead":"Két állami megrendelésekkel kitömött családi vállalkozás részvényesei közül tűnt el Kelemen Beatrix tavaly ősz óta...","id":"20210607_meszarosne_kelemen_beatrix_szazmilliardos_cegvagyon_eltunt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e749c85c-3083-497e-85c7-3cb1dd6fa712","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_meszarosne_kelemen_beatrix_szazmilliardos_cegvagyon_eltunt","timestamp":"2021. június. 07. 20:29","title":"Mészáros volt felesége 130 milliárdos cégvagyontól válhatott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189a5e2b-54fe-4356-9539-684b21817f6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kúrián folytatódik a Tiborcz-adó elnevezése miatti per Karácsony Gergely és Tiborcz István között. A főpolgármester azt ígérte, hogy a legdrágább ingatlanok tulajdonosaitól beszedik ezt az adót, Schiffer András pedig, aki Karácsonyt képviseli az eljárásban, a hvg.hu-nak elmondta, a bíróság szerint is közszereplő a miniszterelnök veje, a róla elnevezni kívánt adónem pedig közügy.","shortLead":"A Kúrián folytatódik a Tiborcz-adó elnevezése miatti per Karácsony Gergely és Tiborcz István között. A főpolgármester...","id":"20210608_Karacsony_Tiborcz_Schiffer_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=189a5e2b-54fe-4356-9539-684b21817f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e29174-85ad-431a-9bb0-8a4c5fbd9530","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_Karacsony_Tiborcz_Schiffer_birosag","timestamp":"2021. június. 08. 16:17","title":"Karácsony Gergely: Tiborcz István nem győzött a bíróságon, csak döntetlenre mentett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc9020b-75cd-487e-bc10-b0b22948bff6","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A folyószámlahitel a likviditás megőrzésére szolgál majd jövő tavasszal. A cég tavalyi beszámolója 6,6 milliárdos veszteséget mutat: nagyot nőtt a bérköltség és a szolgáltatási díjak is.","shortLead":"A folyószámlahitel a likviditás megőrzésére szolgál majd jövő tavasszal. A cég tavalyi beszámolója 6,6 milliárdos...","id":"20210608_BKV_2020as_veszteseg_jarvanyhelyzet_folyoszamlahitel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdc9020b-75cd-487e-bc10-b0b22948bff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3af8f5-108c-4054-88a6-80972b0a21db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_BKV_2020as_veszteseg_jarvanyhelyzet_folyoszamlahitel","timestamp":"2021. június. 08. 17:52","title":"Közel megduplázta veszteségét a járvány alatt a BKV, jövőre ötmilliárdos hitelt venne fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768bf178-82c2-4f0d-8a83-805c7ac352c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénteken kezdődik a foci Európa-bajnokság. A hvg.hu innentől kezdve az utolsó hármas sípszóig napi percről-percre hírfolyamban számol be az Eb eseményeiről. ","shortLead":"Pénteken kezdődik a foci Európa-bajnokság. A hvg.hu innentől kezdve az utolsó hármas sípszóig napi percről-percre...","id":"20210609_EB_2020_2021_pp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=768bf178-82c2-4f0d-8a83-805c7ac352c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5c94f9-c0ff-4afe-b8a4-60575df88413","keywords":null,"link":"/sport/20210609_EB_2020_2021_pp","timestamp":"2021. június. 09. 10:56","title":"Koronavírus a spanyoloknál, térdelési botrány Budapesten – indul a 2021-es Európa-bajnokság közvetítése a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff43d431-cb44-4356-bc68-f007e053376c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sem gazdasági, sem vezetői tapasztalata nincsen az ország legfiatalabb színházigazgatójának, akinek pályázatot sem kellett írnia, mielőtt Vidnyánszkyék kinevezték a Karinthy Színház élére.","shortLead":"Sem gazdasági, sem vezetői tapasztalata nincsen az ország legfiatalabb színházigazgatójának, akinek pályázatot sem...","id":"20210607_berettyan_nandor_interju_karinthy_szinhaz_uj_igazgatoja_vidnyanszky_attila_kinevezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff43d431-cb44-4356-bc68-f007e053376c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0071b84-96bb-4f2a-8b88-05cc1c9d9e12","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_berettyan_nandor_interju_karinthy_szinhaz_uj_igazgatoja_vidnyanszky_attila_kinevezes","timestamp":"2021. június. 07. 19:04","title":"A Karinthy Színház új igazgatója, Vidnyánszky 28 éves tanítványa egy előadást sem látott a Karinthyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]