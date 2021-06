Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d1b109b3-3287-4613-b933-410159d8050f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Financial Times összefoglalta az elmúlt napok fejleményeit, és arra jutott, hogy a magyar kormányfő nem számolt azzal, hogy a kínai egyetem letelepedése ennyire népszerűtlen lesz a magyarok, és különösen a budapestiek között.","shortLead":"A Financial Times összefoglalta az elmúlt napok fejleményeit, és arra jutott, hogy a magyar kormányfő nem számolt...","id":"20210609_Kina_Magarorszag_lapszemle_Financial_Times","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1b109b3-3287-4613-b933-410159d8050f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f46559-7abd-40af-9679-3676db96581b","keywords":null,"link":"/360/20210609_Kina_Magarorszag_lapszemle_Financial_Times","timestamp":"2021. június. 09. 16:00","title":"A világsajtó is felfigyelt Orbán Viktor megtorpanására a Fudan Egyetem ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e50976-43b8-4037-9e8a-6f81597b60e7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Laura Thornton nemzetközi hírű jogvédő szerint a tekintélyelvű vezetők a kisebbségek elleni uszítással ügyesen meglovagolják a félelmet, hogy megosszák a társadalmat, ezzel erősítve hatalmukat.","shortLead":"Laura Thornton nemzetközi hírű jogvédő szerint a tekintélyelvű vezetők a kisebbségek elleni uszítással ügyesen...","id":"20210608_Laura_Thornton_Washington_Post_gender","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3e50976-43b8-4037-9e8a-6f81597b60e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dfea6fc-8a59-446f-8940-fd8ca0d78330","keywords":null,"link":"/360/20210608_Laura_Thornton_Washington_Post_gender","timestamp":"2021. június. 08. 07:45","title":"Washington Post: Az autokraták tudatosan használják fegyverként a genderellenességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő megpróbálta elkergetni az állatot, de az nekiugrott.","shortLead":"A nő megpróbálta elkergetni az állatot, de az nekiugrott.","id":"20210609_sakal_tyuk_somogy_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b65ad-8360-4ba3-a517-c35f148b9dd9","keywords":null,"link":"/elet/20210609_sakal_tyuk_somogy_megye","timestamp":"2021. június. 09. 11:05","title":"Aranysakál támadhatott egy tyúkjait védő nőre Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ec9716-909b-4a21-a646-e25f0360620f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hasonló betegségben szenvedők eddig szinte csak közösségi gyűjtéssel juthattak a drága gyógyszerhez.","shortLead":"A hasonló betegségben szenvedők eddig szinte csak közösségi gyűjtéssel juthattak a drága gyógyszerhez.","id":"20210608_Allami_tamogatassal_eloszor_jut_magyar_SMAbeteg_egy_700_millio_forintos_gyogyszerhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58ec9716-909b-4a21-a646-e25f0360620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8340b0e3-3a1f-4b01-84fd-5f6771514883","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Allami_tamogatassal_eloszor_jut_magyar_SMAbeteg_egy_700_millio_forintos_gyogyszerhez","timestamp":"2021. június. 08. 13:56","title":"Állami támogatással először jut magyar SMA-beteg egy 700 millió forintos gyógyszerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a59957-23b1-4713-a3a2-a0d0fadef8cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Letért a lehajtónál, aztán már nem tudták megtalálni.","shortLead":"Letért a lehajtónál, aztán már nem tudták megtalálni.","id":"20210609_eroller_m1_autopalya_magyar_kozut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1a59957-23b1-4713-a3a2-a0d0fadef8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635af721-9c11-4983-823f-c4c040a0940f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_eroller_m1_autopalya_magyar_kozut","timestamp":"2021. június. 09. 07:53","title":"Rollerrel rázta le a rendőröket egy férfi az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01951d6d-8d47-4d40-a304-2d024ff43d5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár hazánkban is rendelhető a tisztán villanymotoros hajtásláncú XC40 Recharge.","shortLead":"Immár hazánkban is rendelhető a tisztán villanymotoros hajtásláncú XC40 Recharge.","id":"20210608_magyarorszagon_az_elso_elektromos_volvo_xc40_recharge","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01951d6d-8d47-4d40-a304-2d024ff43d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8560bb10-86da-4d15-954e-150b0be4dd2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_magyarorszagon_az_elso_elektromos_volvo_xc40_recharge","timestamp":"2021. június. 08. 06:41","title":"Magyarországon az első elektromos Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6bf917-f32d-44cd-b07d-d665009548ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyjából egy hónap után jelent meg a nyilvánosság előtt. ","shortLead":"Nagyjából egy hónap után jelent meg a nyilvánosság előtt. ","id":"20210609_Kim_Dzsong_Un_sokat_fogyott_rogton_spekulalni_kezdtek_az_egeszsegerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd6bf917-f32d-44cd-b07d-d665009548ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b76bbe-49e5-4388-adf4-0cf4583b78ab","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Kim_Dzsong_Un_sokat_fogyott_rogton_spekulalni_kezdtek_az_egeszsegerol","timestamp":"2021. június. 09. 11:52","title":"Kim Dzsong Un sokat fogyott, rögtön spekulálni kezdtek az egészségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe9c658-3d92-4d82-8eff-a19120035cd9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Halálos kockázatot is jelenthet a mobil a frontvonalon.","shortLead":"Halálos kockázatot is jelenthet a mobil a frontvonalon.","id":"202122__katonatelefonok__kibervedelem__alparancs__a_hivo_felhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbe9c658-3d92-4d82-8eff-a19120035cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ec5f1f-ddc7-4e38-9f6b-188456377384","keywords":null,"link":"/360/202122__katonatelefonok__kibervedelem__alparancs__a_hivo_felhet","timestamp":"2021. június. 08. 14:00","title":"A hívó félhet: Rákattantak az oroszok a NATO-katonák telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]