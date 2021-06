Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ursula von der Leyen közölte: szégyenteljes a magyar melegellenes törvény. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ursula von der Leyen közölte: szégyenteljes a magyar melegellenes törvény. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210624_Radar360_Dontetlent_jatszottunk_a_nemetekkel_a_Bizottsaggal_most_kezdodik_a_meccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ce9850-cbed-4987-b935-e6a2845339db","keywords":null,"link":"/360/20210624_Radar360_Dontetlent_jatszottunk_a_nemetekkel_a_Bizottsaggal_most_kezdodik_a_meccs","timestamp":"2021. június. 24. 07:56","title":"Radar360: Döntetlent játszottunk a németekkel, a Bizottsággal most kezdődik a meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az RTL Klubnál még dolgozna, de már ott is mondott fel és rúgták ki. A ma 72 éves műsorvezető valószínűtlennek tartja, hogy valaha visszatér a tévézéshez.","shortLead":"Az RTL Klubnál még dolgozna, de már ott is mondott fel és rúgták ki. A ma 72 éves műsorvezető valószínűtlennek tartja...","id":"20210625_Havas_Henrik_Van_meg_normalis_csatorna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0365fc56-126c-42c5-84d8-5401b687918f","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_Havas_Henrik_Van_meg_normalis_csatorna","timestamp":"2021. június. 25. 08:05","title":"Havas Henrik: Van még normális csatorna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy számítógépes probléma áll a legendás űrteleszkóp leállásának hátterében, de egyelőre nem úgy néz ki, hogy sikerül orvosolni.","shortLead":"Egy számítógépes probléma áll a legendás űrteleszkóp leállásának hátterében, de egyelőre nem úgy néz ki, hogy sikerül...","id":"20210623_hubble_urteleszkop_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1e6e4f-d22e-4148-9ca4-7f16ee0ecdb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_hubble_urteleszkop_urkutatas","timestamp":"2021. június. 23. 14:06","title":"Itt a vége? Még mindig nem sikerült megjavítani a Hubble-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71dc61fe-234c-4b62-abd3-fb7ee1ab7860","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A ma kezdődő két napos uniós csúcstalálkozó eredetileg nem tűnt izgalmasnak, fontos döntések nem várhatók, ami feszültséget hozhat és minden bizonnyal hoz is, az a magyar parlament által elfogadott, a melegeket kirekesztő jogszabály. 16 tagállam vezetője nyilatkozatban ítéli el a szexuális alapon történő kirekesztést.","shortLead":"A ma kezdődő két napos uniós csúcstalálkozó eredetileg nem tűnt izgalmasnak, fontos döntések nem várhatók, ami...","id":"20210624_Csapdat_allitottak_Brusszelben_Orban_Viktornak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71dc61fe-234c-4b62-abd3-fb7ee1ab7860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497aa560-6d4f-425e-afac-598c9acd8063","keywords":null,"link":"/eurologus/20210624_Csapdat_allitottak_Brusszelben_Orban_Viktornak","timestamp":"2021. június. 24. 11:26","title":"Csapdát állítottak Brüsszelben Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Queenslandi Egyetem kutatói egyelőre egereken tesztelték az Alzheimer-kór újfajta kezelési módját, de hamarosan klinikai vizsgálatokkal is tesztelni fogják.","shortLead":"A Queenslandi Egyetem kutatói egyelőre egereken tesztelték az Alzheimer-kór újfajta kezelési módját, de hamarosan...","id":"20210623_alzheimer_kor_kezelese_ultrahang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbac0169-0668-443c-828a-d3fdf82833eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_alzheimer_kor_kezelese_ultrahang","timestamp":"2021. június. 23. 18:03","title":"Áttörést hozhat egy ultrahangos módszer az Alzheimer-kór kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9777557a-6792-4673-a181-864df11f03bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Állítása szerint az indoklást még mindig nem látta a párt egykori elnöke.","shortLead":"Állítása szerint az indoklást még mindig nem látta a párt egykori elnöke.","id":"20210624_molnar_gyula_mszp_kizaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9777557a-6792-4673-a181-864df11f03bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3b1625-308b-40df-b252-37e0b108dbeb","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_molnar_gyula_mszp_kizaras","timestamp":"2021. június. 24. 16:48","title":"A sajtóból tudta meg Molnár Gyula, hogy kizárta az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha csak a gyerekek nem hallhatnak semmit az iskolában az LMBT-témákról, akkor nem lehet diszkriminatív a törvény – ezzel érvelt Orbán Viktor az Európai Bizottság elnökének.","shortLead":"Ha csak a gyerekek nem hallhatnak semmit az iskolában az LMBT-témákról, akkor nem lehet diszkriminatív a törvény –...","id":"20210623_Orban_von_der_leyen_lmbt_homofob","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186b4160-db0d-45af-ab6a-90556c0ea9eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Orban_von_der_leyen_lmbt_homofob","timestamp":"2021. június. 23. 15:11","title":"Máris megjött Orbán válasza von der Leyennek: Szégyenletes, ahogyan az Európai Bizottság elnöke támadja a magyar törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sovány vigasz, de zúgott a „szép volt, fiúk” Münchenben is a meccs után. Játékosok értékelték a német-magyar mérkőzést és az Európa-bajnokságot a kiesés után. ","shortLead":"Sovány vigasz, de zúgott a „szép volt, fiúk” Münchenben is a meccs után. Játékosok értékelték a német-magyar mérkőzést...","id":"20210624_jatekosok_a_kieses_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f51613c-e41b-4dff-80c4-cb341994faa2","keywords":null,"link":"/sport/20210624_jatekosok_a_kieses_utan","timestamp":"2021. június. 24. 07:26","title":"„Az egész ország mögöttünk van” – magyar játékosok nyilatkoztak a kiesés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]