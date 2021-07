Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"187a885c-68a9-4e1e-b051-5c1aa1d6c67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi és szociális intézményekben továbbra is hordani kell a maszkot a látogatóknak.","shortLead":"Az egészségügyi és szociális intézményekben továbbra is hordani kell a maszkot a látogatóknak.","id":"20210706_Uj_maszkivselesi_reszletszabalyok_jonnek_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=187a885c-68a9-4e1e-b051-5c1aa1d6c67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b2ae3f-e138-4344-a3a2-178fe5a1112f","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_Uj_maszkivselesi_reszletszabalyok_jonnek_ma","timestamp":"2021. július. 06. 10:58","title":"Új maszkviselési részletszabályok jönnek ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd30e3a-b5ca-4c62-90ac-29b2e037ebe0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jövő felelőssége a mi kezünkben van, nem az önjelölt „erős” emberektől függ, mi lesz velünk – írja a Washington Post ünnepi szerkesztőségi állásfoglalása. ","shortLead":"A jövő felelőssége a mi kezünkben van, nem az önjelölt „erős” emberektől függ, mi lesz velünk – írja a Washington Post...","id":"20210705_Washington_Post_A_felelem_a_populistak_malmara_hajtja_a_vizet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd30e3a-b5ca-4c62-90ac-29b2e037ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6fd4fba-6986-462e-a5f6-ad8f66f5d29e","keywords":null,"link":"/360/20210705_Washington_Post_A_felelem_a_populistak_malmara_hajtja_a_vizet","timestamp":"2021. július. 05. 07:30","title":"Washington Post: A félelem a populisták malmára hajtja a vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf98983-fa12-4271-8641-ed3d48119071","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3 Competitionnél is gyorsabbnak ígérkező modellt már javában tesztelik a Nürburgringen.","shortLead":"Az M3 Competitionnél is gyorsabbnak ígérkező modellt már javában tesztelik a Nürburgringen.","id":"20210705_videon_a_szupersportos_uj_bmw_m3_cs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaf98983-fa12-4271-8641-ed3d48119071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b1d4cb-e411-442f-a835-6a188a9bf79c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_videon_a_szupersportos_uj_bmw_m3_cs","timestamp":"2021. július. 05. 06:41","title":"Videón a szupersportos új BMW M3 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl lassan érnek el a vakcinák a fejlődő országokba, miközben a delta variánst már 98 országban azonosították.","shortLead":"Túl lassan érnek el a vakcinák a fejlődő országokba, miközben a delta variánst már 98 országban azonosították.","id":"20210705_A_WHO_szerint_a_koronavirusvariansok_lekorozhetik_az_oltasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cce68d-f7dd-4811-889c-25cf88b467d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_A_WHO_szerint_a_koronavirusvariansok_lekorozhetik_az_oltasokat","timestamp":"2021. július. 05. 10:12","title":"A WHO szerint a koronavírus-variánsok lekörözhetik az oltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy az előfizetéshez kötött rendszer előbb-utóbb az Instagramra is megérkezik.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy az előfizetéshez kötött rendszer előbb-utóbb az Instagramra is megérkezik.","id":"20210706_instagram_elofizetes_havidij_tortenet_bejegyzes_poszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5114aa4e-822f-4edc-b7f1-91a0b98eafec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_instagram_elofizetes_havidij_tortenet_bejegyzes_poszt","timestamp":"2021. július. 06. 08:03","title":"Készüljön, lesznek olyan posztok az Instagramon, amikért fizetni kell, ha látni akarja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8716bed-78d1-405b-8139-069d2b30fad6","c_author":"Muharay Katalin","category":"elet","description":"Portugália kontinentális része már a koronavírus-járvány negyedik hullámával küzd, közben Madeira szigete közölte, fogadnak minden beoltott turistát, akkor is, ha az EU-ban nem elfogadott vakcinát kapták. ","shortLead":"Portugália kontinentális része már a koronavírus-járvány negyedik hullámával küzd, közben Madeira szigete közölte...","id":"20210705_Madeira_felulbiralta_az_Europa_Uniot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8716bed-78d1-405b-8139-069d2b30fad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3a1b79-1091-4597-badf-aaf75997bf77","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Madeira_felulbiralta_az_Europa_Uniot","timestamp":"2021. július. 05. 15:20","title":"Madeira felülbírálta az Európa Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályázatok 95 százaléka nyert, az ellenzéki vezetésű budapesti kerületek nincsenek köztük.","shortLead":"A pályázatok 95 százaléka nyert, az ellenzéki vezetésű budapesti kerületek nincsenek köztük.","id":"20210706_ellenzeki_kerulet_kormanyzati_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c61ad5-0275-4c30-b970-47dbedecdfaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_ellenzeki_kerulet_kormanyzati_tamogatas","timestamp":"2021. július. 06. 15:24","title":"Ellenzéki vezetésű kerületnek nem jutott a 26 milliárdos kormányzati támogatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d3ce8a-2f19-4442-bf31-218b835faa2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavának nyilatkozó intézményvezetők azt mondták, hogy váratlanul érte őket a döntés, és állították: hiányozni fognak az egyenruhások az ellátásból.","shortLead":"A Népszavának nyilatkozó intézményvezetők azt mondták, hogy váratlanul érte őket a döntés, és állították: hiányozni...","id":"20210706_katonak_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d3ce8a-2f19-4442-bf31-218b835faa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3a7391-8f40-4b6e-b329-c65cc8380130","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_katonak_korhaz","timestamp":"2021. július. 06. 07:39","title":"Visszahívták a katonákat a kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]