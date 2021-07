Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"509b20eb-7a80-4502-865e-aad821c48aca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Andrássy 52 Bar Kft. és a Pontoonka Group Kft. 2037-ig üzemeltetheti a helyet, át is alakíthatják az épületet. \r

\r

","shortLead":"Az Andrássy 52 Bar Kft. és a Pontoonka Group Kft. 2037-ig üzemeltetheti a helyet, át is alakíthatják az épületet. \r

\r

","id":"20210705_Fideszes_szavazatok_Niedermuller_Peter_Klauzal_teri_csarnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=509b20eb-7a80-4502-865e-aad821c48aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6608361c-227e-45e3-aa9c-a29d7420a6f3","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_Fideszes_szavazatok_Niedermuller_Peter_Klauzal_teri_csarnok","timestamp":"2021. július. 05. 18:23","title":"Fideszes segítséggel tudta kiadni az ellenzéki vezetésű Erzsébetváros a Klauzál téri csarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ffc915-1995-401d-a3a1-c6e9e50a12e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itt az ideje végre kikapcsolni a képernyőt és újra felfedezni a világot – áll a Telekom közleményében, melyben a vállalat tőle kissé szokatlan módon arra buzdítja ügyfeleit, hogy a hosszú online bezártság után ne csak digitálisan keressék az élményeket, hanem éljék át ismét a személyes találkozásokat.","shortLead":"Itt az ideje végre kikapcsolni a képernyőt és újra felfedezni a világot – áll a Telekom közleményében, melyben...","id":"20210705_telekom_offline_elmenyek_bezarasok_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67ffc915-1995-401d-a3a1-c6e9e50a12e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5963120f-ab69-4241-9d46-756c4bac15bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_telekom_offline_elmenyek_bezarasok_utan","timestamp":"2021. július. 05. 20:03","title":"A Telekom szól: jobb, ha most kikapcsolja a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány több mint 10 milliárd forintos forrást ad a fővárosnak egészségügyi fejlesztésekre.","shortLead":"A kormány több mint 10 milliárd forintos forrást ad a fővárosnak egészségügyi fejlesztésekre.","id":"20210706_etel_tao_Tamogats_Novak_Katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abc1abb-aa20-4b08-aadb-c9c039aff2b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_etel_tao_Tamogats_Novak_Katalin","timestamp":"2021. július. 06. 13:02","title":"Július végéig marad a házhozszállítás kedvezményes áfája, 25 milliárddal nő tao-támogatások kerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f078f8-8ff4-4a0d-a4de-df1e17c96c0d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kitörés az 5 kilométeres magasságot is elérte.","shortLead":"A kitörés az 5 kilométeres magasságot is elérte.","id":"20210707_kitort_az_etna_catania_hamu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4f078f8-8ff4-4a0d-a4de-df1e17c96c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27e9a31-89e6-4931-9339-04b86fa0cc76","keywords":null,"link":"/vilag/20210707_kitort_az_etna_catania_hamu","timestamp":"2021. július. 07. 11:54","title":"Az éjjel újra kitört az Etna, és hamuval borította be Szicíliát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ee4d97-13cd-4896-b6b6-c4622ef1ff75","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hüllő a szomszédból szökött át a csatornán keresztül.","shortLead":"A hüllő a szomszédból szökött át a csatornán keresztül.","id":"20210705_kigyo_wc_ausztria_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6ee4d97-13cd-4896-b6b6-c4622ef1ff75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0730fe3a-ad20-4a43-a4aa-aafa82713ec1","keywords":null,"link":"/elet/20210705_kigyo_wc_ausztria_tamadas","timestamp":"2021. július. 05. 19:05","title":"Kígyó harapott meg egy osztrák férfit, amikor ráült a vécéjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2712e3df-cb4f-43d8-b8ea-294d81f94a7b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az abszolút tökéletességre való törekvés, bármi áron – körülbelül így hangzik jelen tesztalanyunk hitvallása. Kipróbáltuk valaha készült technikailag legfejlettebb Rolls-Royce-ot, amely igyekszik az összes érzékszervünket egyszerre kényeztetni.","shortLead":"Az abszolút tökéletességre való törekvés, bármi áron – körülbelül így hangzik jelen tesztalanyunk hitvallása...","id":"20210707_174_millio_forintos_rolls_royce_ghost_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2712e3df-cb4f-43d8-b8ea-294d81f94a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64a531d-305f-4c06-a2cb-7fc1f95db656","keywords":null,"link":"/cegauto/20210707_174_millio_forintos_rolls_royce_ghost_teszt_velemeny","timestamp":"2021. július. 07. 06:41","title":"174 millió forintért csillaghullás akár nappal is: teszten az új Rolls-Royce Ghost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az év eleje óta megsokszorozódott a határsértők száma a litván–fehérorosz határon, amely schengeni határ is egyben.","shortLead":"Az év eleje óta megsokszorozódott a határsértők száma a litván–fehérorosz határon, amely schengeni határ is egyben.","id":"20210706_Lukasenka_Europa_illegalis_migrans_drogcsempesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7b1008-74af-4b2d-ba2c-222aa2f2f93f","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_Lukasenka_Europa_illegalis_migrans_drogcsempesz","timestamp":"2021. július. 06. 12:27","title":"Lukasenka Európára eresztheti az illegális migránsokat és a drogcsempészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megszületett az egyezség az egyiptomi hatóságok és a hajó tulajdonosai között.","shortLead":"Megszületett az egyezség az egyiptomi hatóságok és a hajó tulajdonosai között.","id":"20210707_ever_given_szuezi_csatorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d9b4b5-c122-47bf-9f24-0f10e19c69d3","keywords":null,"link":"/kkv/20210707_ever_given_szuezi_csatorna","timestamp":"2021. július. 07. 10:41","title":"Egy hosszú történet vége: az Ever Given végre elhagyhatja a Szuezi-csatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]