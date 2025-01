Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"73d61e8c-b7cd-45e2-9c31-618154a27616","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A techmilliárdos szerint a szintetikus adatokra támaszkodó önálló tanulásra kellene áttérni, bár egyesek arra figyelmeztetnek, hogy ez a nyelvi modellek összeomlását okozhatja.","shortLead":"A techmilliárdos szerint a szintetikus adatokra támaszkodó önálló tanulásra kellene áttérni, bár egyesek arra...","id":"20250109_Elon-Musk-szerint-a-mesterseges-intelligencia-betanitasahoz-hasznalt-osszes-emberi-adat-kimerult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73d61e8c-b7cd-45e2-9c31-618154a27616.jpg","index":0,"item":"d2a465bf-d9a9-4fb7-81ef-8ba1f37b20e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_Elon-Musk-szerint-a-mesterseges-intelligencia-betanitasahoz-hasznalt-osszes-emberi-adat-kimerult","timestamp":"2025. január. 09. 19:48","title":"Elon Musk szerint a mesterséges intelligencia betanításához használt összes emberi adat elfogyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ea9f46-5ed6-43e6-af40-4531762a7fe2","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Milyen vagyonelemei, érdekeltségei lehetnek Rogán Antalnak Amerikában, amit most zároltak, miután felkerült a szankciós listára? A miniszter vagyonnyilatkozatában semmi ilyesmi nincs, ő maga nem nyilatkozik, az amerikai fél pedig, ha zárolt is valamit, nem árulja el.","shortLead":"Milyen vagyonelemei, érdekeltségei lehetnek Rogán Antalnak Amerikában, amit most zároltak, miután felkerült a szankciós...","id":"20250108_Rogan-vagyonnyilatkozat-zarolas-Amerikaban-o-pedig-hallgat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60ea9f46-5ed6-43e6-af40-4531762a7fe2.jpg","index":0,"item":"796788bf-7a10-4280-b4ea-94370ee27204","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Rogan-vagyonnyilatkozat-zarolas-Amerikaban-o-pedig-hallgat-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 16:18","title":"Vagyonnyilatkozata szerint nincs mit zárolni Rogántól Amerikában, a DK nem hiszi, ő pedig hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90fcafd1-6d4c-4e82-9417-ed68ad910b7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A több mint száz nő és lány megerőszakolásával vádolt milliárdos rasszizmusáról számoltak be a Harrods volt dolgozói.","shortLead":"A több mint száz nő és lány megerőszakolásával vádolt milliárdos rasszizmusáról számoltak be a Harrods volt dolgozói.","id":"20250109_mohamed-al-fayed-harrods-rasszizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90fcafd1-6d4c-4e82-9417-ed68ad910b7d.jpg","index":0,"item":"48d11074-3490-4bfa-9d3b-a8c3b0bcb5ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_mohamed-al-fayed-harrods-rasszizmus","timestamp":"2025. január. 09. 10:39","title":"Újabb súlyos vádak: kiküldték a fekete dolgozókat, ha Mohamed Al-Fayed megjelent a Harrodsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d1c0ef-0b3b-45e0-953f-4fa080801855","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A költségek nagy részét a Bethesda Kórház Alapítvány biztosította.","shortLead":"A költségek nagy részét a Bethesda Kórház Alapítvány biztosította.","id":"20250108_bethesda-gyermekkorhaz-beruhazas-uj-surgossegi-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62d1c0ef-0b3b-45e0-953f-4fa080801855.jpg","index":0,"item":"b90e5d28-1f7d-4d17-8cdf-2fbe6c0ba6e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_bethesda-gyermekkorhaz-beruhazas-uj-surgossegi-osztaly","timestamp":"2025. január. 08. 14:59","title":"146 millió forintból új sürgősségi osztályt indított a Bethesda Gyermekkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1bd31a-6b9d-4013-9a85-1dd95aa4fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két férfi és egy kutya nézte döbbenten, amint a bozóttűz körülveszi az otthonukat. Már két halottja van a katasztrófának, és legalább 30 ezer embert kellett evakuálni a környéken.","shortLead":"Két férfi és egy kutya nézte döbbenten, amint a bozóttűz körülveszi az otthonukat. Már két halottja van...","id":"20250108_Erdotuz-Los-Angeles-video-pusztitas-Hollywood","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e1bd31a-6b9d-4013-9a85-1dd95aa4fe3c.jpg","index":0,"item":"fc806284-281d-4f29-90fa-1fa61930f728","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Erdotuz-Los-Angeles-video-pusztitas-Hollywood","timestamp":"2025. január. 08. 19:16","title":"Megdöbbentő videó mutatja, milyen, amikor egy elegáns házat körülzár a Los Angelesben pusztító pokoli tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6635ed7-c4a8-45a6-bbfa-6f736b1e6c6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán ellen már többször kezdeményeztek ilyet, de egyik alkalommal sem jártak sikerrel.","shortLead":"Orbán ellen már többször kezdeményeztek ilyet, de egyik alkalommal sem jártak sikerrel.","id":"20250108_dk-rogan-szankcio-vagyonnyilatkozati-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6635ed7-c4a8-45a6-bbfa-6f736b1e6c6a.jpg","index":0,"item":"c5a2a8fe-0b51-44ed-b868-66e5c97f4095","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_dk-rogan-szankcio-vagyonnyilatkozati-eljaras","timestamp":"2025. január. 08. 14:04","title":"A DK vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Rogán Antal ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eredeti törvényi hiánycélokat jócskán elvétette a kormány: 2,5 ezer milliárd forint helyett 4,1 ezer milliárd forint lett a hiány, GDP-arányosan 2,9 százalék helyett 4,8 százalék. Még az emelt hiánycélt sem sikerült teljesíteni, az ugyanis 4,5 százalék volt.","shortLead":"Az eredeti törvényi hiánycélokat jócskán elvétette a kormány: 2,5 ezer milliárd forint helyett 4,1 ezer milliárd forint...","id":"20250109_Az-NGM-szerint-kedvezo-hogy-a-kormany-26-ezer-milliard-forinttal-tulkoltekezett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"2fb303f5-265e-4d86-9b8b-843a4a3e92ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_Az-NGM-szerint-kedvezo-hogy-a-kormany-26-ezer-milliard-forinttal-tulkoltekezett","timestamp":"2025. január. 09. 12:00","title":"Az NGM szerint „vártnál sokkal kedvezőbb”, hogy a kormány csak 2,6 ezer milliárd forinttal költekezett túl 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed3c2c1-5917-4e27-9d32-e143b2253d55","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester a demokrácia melletti “következetes kiállását” is megköszönte a távozó amerikai nagykövetnek.","shortLead":"A főpolgármester a demokrácia melletti “következetes kiállását” is megköszönte a távozó amerikai...","id":"20250108_karacsony-gergely-david-pressman-bucsulatogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ed3c2c1-5917-4e27-9d32-e143b2253d55.jpg","index":0,"item":"2bddd8f7-7b63-4095-aa2a-bd03e0970686","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_karacsony-gergely-david-pressman-bucsulatogatas","timestamp":"2025. január. 08. 15:22","title":"Karácsony Gergely egy drMáriás-képpel búcsúzott David Pressmantől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]