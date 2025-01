Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"29502709-d942-4844-8e4f-75b184b64706","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump elnöksége képlékennyé teszi a milliárdosok elveit.","shortLead":"Donald Trump elnöksége képlékennyé teszi a milliárdosok elveit.","id":"20250114_mark-zuckerberg-maszkulin-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29502709-d942-4844-8e4f-75b184b64706.jpg","index":0,"item":"fb75f7cf-e737-4b24-a2a3-2a66327f9f77","keywords":null,"link":"/elet/20250114_mark-zuckerberg-maszkulin-energia","timestamp":"2025. január. 14. 09:07","title":"Mark Zuckerberg egykor feministaként reklámozta magát, most azt bizonygatja, mennyire macsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c10f56-44e1-481b-a611-720565a996cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Fehér Ház hétfőn jelentette be, hogy szigorítja a mesterségesintelligencia-chipekre vonatkozó kiviteli korlátozását az Egyesült Államok. 