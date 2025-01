A Magyar Reklámszövetségen (MRSZ) belül 2016 októberében megalakult közterületi (out-of-home) tagozat rendkívüli tisztújító gyűlést tartott, mert tavaly novemberben váratlanul meghalt Hantosi Bálint, a tagozat alapító elnöke, egyben több reklámpiaci cég, köztük az M-Meter ügyvezető-tulajdonosa (ez a cég készíti a Kantar-Hoffmannal közösen az NMHH rádiós hallgatottságmérését).

Hantosi helyét az M-Meterben Tóth Orsolya vette át ügyvezetőként az azóta eltelt időszakban, most pedig az OOH tagozat közgyűlése egyhangúlag megválasztotta új elnökének.

A tagok a további 3 évre is bizalmat szavaztak az elnökségi tagoknak: a média szektorban Fecske Zoltánnak (Publimont Kft.), Jamniczky Tímeának (JCDecaux Zrt.) valamint szolgáltató szektor képviseletében Szabó Henriettának (Odex Outdoor Expert Zrt.). Új elnökségi tagként kapott voksot és bizalmat a média vállalatok képviselőjeként Koltai Viktor (Pont Reklám Kft.) – közölte az MRSZ.

Simicska, majd Balásy embere

Tóth Orsolya a 2000-es több nemzetközi hátterű ügynökségnél is megfordult, majd 2010-ben elvállalta a Simicska Lajos birodalmának részét képező I.M.G. médiaügynökség vezetését. A cég tarolt az állami reklámos közbeszerzési tendereken, fénykorában évi 10 milliárdos árbevételt ért el, ami a 2010-es évek elején óriási összegnek számított, és ezzel a legnagyobb árbevételű médiavásárló ügynökséggé emelkedett. A HVG 2013-ban két részben írta meg az I.M.G-sztorit, ezeket itt és itt olvashatják.

Tóth 2010-ben a Kreatív című reklámpiaci szaklapnak nyilatkozva nem rejtette véka alá: arra készülnek, hogy állami cégek és hivatalok médiafeladatait lássák el, de az ügynökség kezelte például a Lidl és a Spar kampányait is.

Simicska és Orbán Viktor 2015-ös szakítása után (ez volt a hírhedt G-nap) kegyvesztetté vált a NER-ben, azonban – a sors fura fintoraként – éppen az a Balásy Gyula rehabilitálta, aki 2010-től az akkor még bt-ként működő Lounge Design nevű cégével évekig bedolgozott az IMG-be.

A Balásy tulajdonában álló cégek, a Lounge Design és a médiavásárlásokat intéző New Land Media nyeri 2018 óta gyakorlatilag az állami kommunikációs tenderek döntő többségét. A Lounge (amely az állami hirdetésekhez kapcsolódó kreatív feladatokat látja el) bevétele 2023-ban 20,9 milliárd forint volt (4 milliárd forint nyereség mellett), míg a New Land Media 78,5 milliárdos forgalom mellett 9,5 milliárd forint profitot halmozott fel.

Mi lesz a dúsgazdag, NER-közeli Balásy Gyula cégeivel, ha a források a válságban elapadnak? Rejtőzködve ugyan, de már a gazdaglistákon is feltűnhetett Balásy Gyula, aki szinte véletlenül lett az Orbán-kormány legfontosabb – és legvagyonosabb – kommunikációs intézője. Egyik cégének ügyfelei a hatalom jóindulatában is bízhatnak befektetésükkel.

Tóth Orsolya 2016-ban Hantosi Bálinttal közösen megalapította a Media Dynamics nevű ügynökséget, amit 2018 őszén eladtak Balásynak, Tóth azonban ügyvezető marat a vállalatban. A céget rögtön pályára is állították azzal az igénnyel, hogy a rengeteg állami hirdető mellett kereskedelmi ügyfeleket is szerezzen a cégcsoportnak – írtuk 2022-ben. Vélhetően részben a régi kapcsolatnak is köszönhető, hogy a Lidl és a Spar szinte azonnal átnyergelt – a Lidl biztosan szívesen hagyta ott az időközben páriává vált Kuna Tibort, akit 2018-ban áfacsalással vádolt meg az ügyészség, majd bűnössége elismerése után 2019-ben pedig jogerősen el is ítélték, cégeit pedig eladta.