[{"available":true,"c_guid":"9544399d-6549-47ed-aebf-74ee707cc5ef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem sokkal az illegális bevándorlók tömeges kitoloncolását tervező Donald Trump visszatérése előtt.","shortLead":"Nem sokkal az illegális bevándorlók tömeges kitoloncolását tervező Donald Trump visszatérése előtt.","id":"20250120_egyesult-allamok-mexiko-donald-trump-claudia-sheinbaum-illegalis-bevandorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9544399d-6549-47ed-aebf-74ee707cc5ef.jpg","index":0,"item":"42a8bd17-beea-4364-938f-827448a85c81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_egyesult-allamok-mexiko-donald-trump-claudia-sheinbaum-illegalis-bevandorlas","timestamp":"2025. január. 20. 14:54","title":"Minden USA-ban élő honfitársának védelmet ígért Mexikó elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4060d91-9ae1-47cb-b1b0-19a8dd053fc8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy felkapott videó szerint kötegekben is elfogadja a papírpénzt az automata, az áruházlánc azonban azt tanácsolja, inkább legyünk türelmesek.","shortLead":"Egy felkapott videó szerint kötegekben is elfogadja a papírpénzt az automata, az áruházlánc azonban azt tanácsolja...","id":"20250120_lidl-onkiszolgalo-kassza-tiktok-papirpenz-bankjegy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4060d91-9ae1-47cb-b1b0-19a8dd053fc8.jpg","index":0,"item":"28a94214-1649-40db-b62e-f4c6d4bd0a3a","keywords":null,"link":"/kkv/20250120_lidl-onkiszolgalo-kassza-tiktok-papirpenz-bankjegy","timestamp":"2025. január. 20. 11:58","title":"Hiába látta a TikTokon, jobb, ha nem fizet így a Lidl önkiszolgáló kasszáiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Minden régiónak minden nap négy mentőegységet kellene fölküldenie Budapestre, ahol így 25-30 plusz egység dolgozna. Az utazással együtt praktikusan 24 órás fővárosi szolgálatba minden ápolót és sofőrt be kellene forgatni.","shortLead":"Minden régiónak minden nap négy mentőegységet kellene fölküldenie Budapestre, ahol így 25-30 plusz egység dolgozna...","id":"20250119_Kotelezo-allando-rotacios-budapesti-szolgalat-johet-a-videki-mentosoknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"179c9c32-824d-43a5-a910-eae6b69f5475","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Kotelezo-allando-rotacios-budapesti-szolgalat-johet-a-videki-mentosoknek","timestamp":"2025. január. 19. 12:44","title":"Kötelező, állandó, rotációs budapesti szolgálat jöhet a vidéki mentősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa33f58-9ecf-432b-ae31-fa8886c3d157","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az egykori általános iskolája ellen támadást tervező B. Leventének 3 év 4 hónapra kell javítóintézetbe vonulnia.","shortLead":"Az egykori általános iskolája ellen támadást tervező B. Leventének 3 év 4 hónapra kell javítóintézetbe vonulnia.","id":"20250120_b-levente-iskolai-lovoldozes-birosag-borton-javitointezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa33f58-9ecf-432b-ae31-fa8886c3d157.jpg","index":0,"item":"219f086f-976d-4c2f-b148-777c799c36ff","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_b-levente-iskolai-lovoldozes-birosag-borton-javitointezet","timestamp":"2025. január. 20. 13:04","title":"Javítóintézetre ítélte a bíróság az iskolai lövöldözést tervező miskolci fiatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ff3c7d-5345-4056-82d9-27c0e763a7b5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A koncepciótervek már készen vannak, 2026-ban kezdődhet a Városháza Park kialakítása.","shortLead":"A koncepciótervek már készen vannak, 2026-ban kezdődhet a Városháza Park kialakítása.","id":"20250119_Karacsony-Gergely-A-Varoshaza-nem-tul-szep-de-majd-eltakarjuk-nagyon-meno-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22ff3c7d-5345-4056-82d9-27c0e763a7b5.jpg","index":0,"item":"0da0ef54-8600-49be-8dfa-55201da07ff6","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Karacsony-Gergely-A-Varoshaza-nem-tul-szep-de-majd-eltakarjuk-nagyon-meno-lesz","timestamp":"2025. január. 19. 14:57","title":"Karácsony Gergely: A Városháza nem túl szép, de majd eltakarjuk – nagyon menő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538098f8-0b53-4901-b11f-660023307579","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Immár amerikai elnökként találkozik majd Donald Trump a magyar miniszterelnökkel.","shortLead":"Immár amerikai elnökként találkozik majd Donald Trump a magyar miniszterelnökkel.","id":"20250120_Ujra-lesz-Trump-Orban-talalkozo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538098f8-0b53-4901-b11f-660023307579.jpg","index":0,"item":"b30d9ce5-dbf4-4dd9-bc5e-3dec9aa5cca6","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Ujra-lesz-Trump-Orban-talalkozo-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 09:26","title":"Újra lesz Trump–Orbán-találkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfd96c4-0bfe-4e08-9376-360b366ef013","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ennek a régi sportos Ford Escortnak nemcsak a szalonállapot, hanem a limitált F1-kivitel is növeli az értékét.","shortLead":"Ennek a régi sportos Ford Escortnak nemcsak a szalonállapot, hanem a limitált F1-kivitel is növeli az értékét.","id":"20250120_igazi-inyencseg-ez-a-30-evesen-vadonatuj-ford-escort-rs2000-f1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dfd96c4-0bfe-4e08-9376-360b366ef013.jpg","index":0,"item":"dc4b0228-0e6b-4393-85e7-7e5144057ffb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_igazi-inyencseg-ez-a-30-evesen-vadonatuj-ford-escort-rs2000-f1","timestamp":"2025. január. 20. 07:59","title":"Igazi ínyencség ez a 30 évesen vadonatúj Ford Escort RS 2000 F1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3508bc-9a7a-4339-a270-07cc8a4ab60a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 4,77 méter hosszú és akár 265 lóerős Volkswagen Tayron a Tiguan és a Touareg közötti űr betöltésére hivatott.","shortLead":"A 4,77 méter hosszú és akár 265 lóerős Volkswagen Tayron a Tiguan és a Touareg közötti űr betöltésére hivatott.","id":"20250121_magyar-arakat-kapott-a-vadonatuj-7-uleses-vw-tayron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a3508bc-9a7a-4339-a270-07cc8a4ab60a.jpg","index":0,"item":"025d52b8-e307-4a33-b9e5-0c77b81d1a81","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_magyar-arakat-kapott-a-vadonatuj-7-uleses-vw-tayron","timestamp":"2025. január. 21. 07:21","title":"Magyar árakat kapott a vadonatúj 7 üléses VW Tayron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]