Szokatlan együttműködésben készült tankönyvet mutatott be az Oktatási Hivatal (OH) és a Tesco áruházlánc: a 9-10. osztályosoknak szóló, az élelmiszer-eladó szakma oktatásához készült kiadványt kifejezetten a speciális nevelési igényű (SNI-s) diákoknak szánják, a szerzők pedig a Tesco saját utánpótlásképzéssel foglalkozó leányvállalatának, a Tesco Akadémiának a munkatársai.

Az Oktatási Hivatal (OH) olyan partnert keresett, amely szakmailag hiteles, ugyanakkor nem ismeretlen számára a tantermi világ sem, rendelkezik mindennapi oktatási tapasztalattal – mondta Hajas Attila, az OH Tankönyvfejlesztési Osztályának szerkesztője. Az OH nem a céggel volt kapcsolatban, hanem közvetlenül a Tesco alkalmazottait kérték fel a tankönyv elkészítésére, mivel ők ismerik a kerettantervek és van gyakorlatuk a tananyagfejlesztés területén, valamint foglalkoztak már gyerekekkel is. Mivel az új kiadványt az SNI-s diákokra szabták, így pluszt jelentett az is, hogy a Tesco Akadémiának ezen a területen is van tapasztata.

A Tesco Akadémia tapasztalt szakképzőhelyként rendelkezik a téma és a diákok igényeinek alapos ismeretével, így tökéletes partnerünk volt az SNI diákokra szabott tankönyv összeállításában.”

– mondta a szerkesztő, aki kérdésünkre azt is elmondta, hogy nagyon nehéz gazdaságossá tenni egy ilyen kiadványt, de Hajas szerint az államnak feladata, hogy megfelelő tananyagot fejlesszen, még ha ez költséges is. Az OH minden szakmában igyekezett megfelelő szakmai és oktatási háttérrel rendelkező partnereket találni a tankönyvekhez, de nem mindenhol volt lehetőség ilyen együttműködésre, különösen mert az új tananyagok létrehozására alig néhány hónapja volt a hivatalnak.

Hajas szerint a tankönyv a “tágan értelmezett SNI-seknek” szól, azaz minden olyan diáknak segítség lehet, akit bármilyen tanulási zavar akadályoz az ismeretek elsajátításában. Arra törekedtek, hogy a diákok mindennapi tapasztalataira és élményeire épülő, gyakorlati szemléletű tananyagot hozzanak létre, de szempont volt emellett az is, hogy az egyszerű mondatokból felépülő szöveg és a több mint ezer ábra könnyen befogadható legyen a tanulók számára.

A több mint 350 oldalas tankönyv kizárólag interneten jelent meg, ott viszont ingyenesen hozzáférhető bárki számára. A készítők ezen felül is igyekeztek kihasználni a technológia adta lehetőségeket, például QR-kódok beolvasásával elérhető oktatóvideókkal. Hajas szerint ez inkább a tanórán kívül felkészülést segíti, de az OH munkatársa szerint amúgy sem indokolt a mobiltelefonok teljes mellőzése a tantermi oktatásban.

Az intézmények feladata, hogy biztosítsák a hozzáférést az online elérhető tankönyvhöz – válaszolta kérdésünkre Hajas, aki úgy látja, hogy egy ekkora könyv kinyomtatva riasztó lehet a gyerekek számára, digitálisan viszont könnyebben befogadható. A szerkesztő szerint ez ugyanakkor csak egy segédanyag, mint minden tankönyv, a készségfejlesztés a foglalkozásokon keresztül valósul meg, ami már elsősorban a tanáron, illetve egyre inkább a szülőkön múlik – utóbbira a koronavírus időszaka világított rá a szakember szerint. Hajas szerint a szülőknek módszertani segítségre van szüksége, különösen az SNI-s gyerekek esetében.

Utánpótlás és sokszínűség

A Tesco Akadémia 2012-ben jött létre, magyar sajátosság, a vállalat más országokban nem működtet hasonló leányvállalatot. A cél az, hogy a szak- és felnőttképzésben ki tudják szolgálni az anyacég igényeit. Működésükben komoly változást jelentett a szakképzés 2019-es átalakítása, amely során a duális képzésekre került a hangsúly. Az átmenet a mai napig tart László Gábor, a Tesco Akadémia intézmény és minőségbiztosítási vezetője szerint, mivel a régi rendszer beidegződéseit nehéz megszüntetni. Az Akadémia ma már több mint 2800 diák képzésében vesz részt, akik egy 5 fős, egyenként 10-15 év tescós tapasztalattal és saját területükön felsőfokú végzettséggel rendelkező szakoktatói csapat segít a kereskedelmi ismeretek megszerzésében.

A Tesco szeretne hosszabb távon is perspektívát nyújtani a náluk tanuló diákoknak – erről Túróczi Norbert, a Tesco-Global Zrt. HR-vezetője beszélt, aki szerint az, hogy a diákok megkapják a munkahelyi élményt, növeli annak az esélyeit, hogy náluk maradjanak. Túróczi elmondta, hogy a végzős diákjaik mintegy 20 százalékának kínálnak munkalehetőséget, ha ebből 5-10 százalék tartósan a Tescónál marad, azzal már boldog lenne, de cél az is, hogy a jövőben legyen 5-10 olyan boltvezető, aki az Akadémiáról indult.

A Tesconak jelenleg mintegy 7000 kiskereskedelmi alkalmazottja van, az ő átlagéletkoruk 40-42 év, ezt a cég idővel csökkenteni szeretné. Túróczi szerint előnyben vannak más szakmákkal szemben, mert sok szempontból változatosabb, érdekesebb az áruházi munka. A mostani tankönyv a vállalat sokszínűségi céljai miatt is fontos, de ezek eléréshez érzékenyítésre és tréningekre is szükség van a HR-vezető szerint. A Tesco támogatja az üzletvezetőket a megváltozott munkaképességű (mmk) alkalmazottak integrálásában, aminek köszönhetően már több mint 400 mmk-s munkavállalója van az áruházláncnak.

László Gábor úgy látja, hogy a láncnak nagy cégként élen kell járnia a társadalmi felelősségvállalásban, ennek része az SNI-s diákok támogatása, de igyekeznek azokat is segíteni, akik nem tudnak bekapcsolódni a szakképzésbe, több műhelyiskolával is együttműködnek, hogy segítsenek a hátrányos helyzetű tanulóknak eljutni egy szakma megszerzéséig. “Vannak, akik olyan közegből érkeznek, ahol még nem láttak munkahelyet” – magyarázza László, szerinte ugyanakkor a helyszín és a lehetőség biztosításával ezeknek a gyerekeknek is tudnak segíteni.

Az Akadémia ma már felsőoktatásban tanuló fiataloknak is segít, a Romaster program keretein belül jelenleg három diákot mentorálnak a Tesco munkatársai. Az ő esetükben már nem a szakmai ismeretek átadásán van a hangsúly, többek között anyagi és életvezetési tanácsadással támogatják őket, hogy versenyképes tudással és egyenlő esélyekkel léphessenek a munkaerőpiacra.

