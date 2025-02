Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2ae162e3-a56b-49fd-a404-a90c26050886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos testi és lelki bántalmazást követhetett el néhány fiatal több iskolatársuk ellen is. Az érintett iskola az egyik hozzátartozó szerint nem vette komolyan a dolgot, a rendőrség már nyomoz.","shortLead":"Súlyos testi és lelki bántalmazást követhetett el néhány fiatal több iskolatársuk ellen is. Az érintett iskola az egyik...","id":"20250202_Kegyetlen-iskolai-bantalmazasok-miatt-nyomoz-a-rendorseg-a-Pest-megyei-Radon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae162e3-a56b-49fd-a404-a90c26050886.jpg","index":0,"item":"bdd154c3-5370-4208-b8ca-a8fd7aa65664","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Kegyetlen-iskolai-bantalmazasok-miatt-nyomoz-a-rendorseg-a-Pest-megyei-Radon","timestamp":"2025. február. 02. 10:54","title":"Kegyetlen iskolai bántalmazások miatt nyomoz a rendőrség a Pest megyei Rádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c696667-dd89-468e-8a7b-759c33b8a7e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Göd-ÉRT Egyesület egy évvel ezelőtt indított pert a gödi akkugyár környezethasználati engedélye ügyében.","shortLead":"A Göd-ÉRT Egyesület egy évvel ezelőtt indított pert a gödi akkugyár környezethasználati engedélye ügyében.","id":"20250203_A-kormanyhivatal-jogserto-modon-tart-vissza-iratokat-a-godi-akkugyarat-erinto-perben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c696667-dd89-468e-8a7b-759c33b8a7e9.jpg","index":0,"item":"336406a3-e6d3-448a-9ad3-9713e00df78e","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_A-kormanyhivatal-jogserto-modon-tart-vissza-iratokat-a-godi-akkugyarat-erinto-perben","timestamp":"2025. február. 03. 12:50","title":"Átlátszó: A kormányhivatal jogsértő módon tart vissza iratokat a gödi akkugyárat érintő perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd467e-d7d3-4eb0-8624-9da9880f511b","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Eleinte tapssal és adományokkal köszönték meg áldozatvállalásukat, később rajtuk csattant a járvány frusztrációja. Az orvosoknak a Covid után sem volt idejük hátradőlni, sem feldolgozni a járvány okozta traumát – azt is elvárták tőlük, hogy a korábbinál is nagyobb fordulatszámon kezdjék meg a járvány idején elmaradt ellátások pótlását. Megviselt egészségügyi személyzettel, hozzá nem értő irányítással fordulunk rá egy esetleges következő világjárványra.","shortLead":"Eleinte tapssal és adományokkal köszönték meg áldozatvállalásukat, később rajtuk csattant a járvány frusztrációja...","id":"20250203_Covid-hatasok-magyar-egeszsegugy-orvosok-apolok-kieges-jarvany-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ebd467e-d7d3-4eb0-8624-9da9880f511b.jpg","index":0,"item":"9009a6de-aa04-4853-8eaf-cf9c662b5b7b","keywords":null,"link":"/360/20250203_Covid-hatasok-magyar-egeszsegugy-orvosok-apolok-kieges-jarvany-kezeles","timestamp":"2025. február. 03. 09:53","title":"„A járvány előtt ritkán láttak síró sebész főorvosokat” – a magyar orvosok nagy része ma is szakértői segítségre szorulna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04caafa-b0bd-42f9-860a-78aa1b0a2332","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Véletlenül írtam egy könyvet című filmjével a régóta tetszhalott műfajt, a magyar ifjúsági filmet élesztette újra Lakos Nóra. Főhőse, az írónak készülő 13 éves Nina egyszerre küzd a kamaszkorral járó gondokkal, édesanyja elvesztésével és azzal, hogy az apja újra szerelmes lesz.","shortLead":"Véletlenül írtam egy könyvet című filmjével a régóta tetszhalott műfajt, a magyar ifjúsági filmet élesztette újra Lakos...","id":"20250202_hvg-lakos-nora-filmrendezo-gyerekfilmekrol-mozaikcsaladok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c04caafa-b0bd-42f9-860a-78aa1b0a2332.jpg","index":0,"item":"28922b83-b997-4207-b618-368a976026a1","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-lakos-nora-filmrendezo-gyerekfilmekrol-mozaikcsaladok","timestamp":"2025. február. 02. 19:30","title":"Lakos Nóra filmrendező: A TikTok-világban pörgős gyerekfilm kell, 195 jelenetünk van, kétszer annyi, mint egy átlagos filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök üzent az Iszlám Államnak és mindazoknak, akik megtámadnák az amerikaiakat: „MEGTALÁLUNK, ÉS MEGÖLÜNK!”","shortLead":"Az amerikai elnök üzent az Iszlám Államnak és mindazoknak, akik megtámadnák az amerikaiakat: „MEGTALÁLUNK, ÉS MEGÖLÜNK!”","id":"20250201_Trump-legicsapasokkal-megolette-az-Iszlam-Allam-egyik-vezetojet-Szomaliaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"511043ea-6e8b-49b3-a393-3d4aaa7dd107","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Trump-legicsapasokkal-megolette-az-Iszlam-Allam-egyik-vezetojet-Szomaliaban","timestamp":"2025. február. 01. 21:15","title":"Trump légicsapásokkal megölette az Iszlám Állam egyik vezetőjét Szomáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c7aa57-0c96-45ed-b6e2-afaa7454f687","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államfő tisztségből való felfüggesztésre irányuló javaslat kezdeményezői nem tartották be a közös házszabályban előírt eljárást, és nem nyújtották be az indítványt mindkét ház házbizottságához. ","shortLead":"Az államfő tisztségből való felfüggesztésre irányuló javaslat kezdeményezői nem tartották be a közös házszabályban...","id":"20250201_Elutasitotta-a-roman-parlament-hazbizottsaga-a-Klaus-Iohannis-allamfo-felfuggeszteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48c7aa57-0c96-45ed-b6e2-afaa7454f687.jpg","index":0,"item":"34f28915-79c9-41a3-8b2a-34f267bf0a21","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Elutasitotta-a-roman-parlament-hazbizottsaga-a-Klaus-Iohannis-allamfo-felfuggeszteset","timestamp":"2025. február. 01. 20:28","title":"Elutasította a román parlament házbizottsága Klaus Iohannis államfő felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ágyban dohányozva, lakástűzben halt meg az a nő, aki jogvédők szerint sokszor panaszkodott bántalmazó exférjére, aki maga értesítette a tűzoltókat. A rendőrség közölte: kivizsgálták az ügyet, és egyelőre semmi nem utal idegenkezűségre.","shortLead":"Ágyban dohányozva, lakástűzben halt meg az a nő, aki jogvédők szerint sokszor panaszkodott bántalmazó exférjére, aki...","id":"20250202_gyanus-halalos-lakastuz-budapest-belvaros-rendorseg-szerint-nincs-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9.jpg","index":0,"item":"8399a9de-a9fd-4a71-9017-80a63b64176c","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_gyanus-halalos-lakastuz-budapest-belvaros-rendorseg-szerint-nincs-buncselekmeny","timestamp":"2025. február. 02. 15:54","title":"A rendőrök állítják, csak baleset volt a jogvédők szerint gyanús pesti lakástűz, amiben meghalt egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió is sorra kerülhet.","shortLead":"Az Európai Unió is sorra kerülhet.","id":"20250201_trump-vam-kereskedelmi-haboru-kina-kanada-mexiko-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a.jpg","index":0,"item":"c4e99c7d-6dcc-4c35-bf2a-78cd91154dd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_trump-vam-kereskedelmi-haboru-kina-kanada-mexiko-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 23:56","title":"Elindította Trump a kereskedelmi háborúját: súlyos vámot vetett ki Mexikóra, Kanadára és Kínára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]